Fin de semana fresco y con fuertes ráfagas de viento: el pronóstico para el AMBA

De cara al fin de semana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que el cielo continuará nublado y con temperaturas cálidas, pero sin lluvias confirmadas. Además, se aguardan fuertes ráfagas de viento. El parte abarca desde este jueves 10 hasta el miércoles 16 y muestra una secuencia de jornadas con nubosidad variable, sin eventos de precipitación significativos en el corto plazo.
Para este jueves, el pronóstico prevé una máxima de 20℃ y una mínima de 11℃. La jornada comenzó con cielo parcialmente nublado en la mañana y estará igual por la tarde, mientras que hacia la noche se espera mayor presencia de nubosidad. La probabilidad de precipitaciones se ubica en 0% durante todo el día. Además, el reporte del SMN indica viento de entre 7 y 12 km/h por la mañana y la tarde, con un incremento nocturno a entre 13 y 22 km/h.
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El viernes mostrará un descenso de temperatura, con una máxima de 17℃ y una mínima de 11℃. Durante la jornada se mantendrán condiciones mayormente nubladas y la probabilidad de lluvias será de entre 0% y 10% desde la tarde hasta la noche.
El panorama será similar el sábado, cuando se espera una máxima de 12℃ y una mínima de 8℃. Ese día se perfila como el más fresco del período considerado por el organismo meteorológico. También se mantiene una chance de precipitaciones de entre 0% y 10% en distintos tramos de la jornada.
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En ambos días, el informe prevé ráfagas de 42 a 50 km/h, un valor que sobresale dentro del pronóstico extendido para el AMBA.
Para el domingo, el pronóstico oficial marca una máxima de 13℃ y una mínima de 6℃. La nubosidad continuará presente, aunque sin previsión de precipitaciones. El viento soplará entre 7 y 12 km/h durante la mañana y se intensificará a entre 13 y 22 km/h por la noche.
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La combinación de marcas térmicas bajas y cielo parcialmente nublado mantendrá un escenario invernal en la región metropolitana, sin cambios bruscos respecto de la jornada anterior.
El lunes 14 se anticipa con cielo algo nublado y una temperatura en recuperación, con mínima de 7℃ y máxima de 15℃. No se esperan lluvias y los vientos se mantendrán dentro de parámetros moderados.
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Esa tendencia continuará el martes 15, cuando la temperatura trepará hasta 17℃, con una mínima de 9℃. El pronóstico también muestra cielo parcialmente nublado y ráfagas nuevamente de 42 a 50 km/h.
De acuerdo con el parte del Servicio Meteorológico Nacional, el miércoles 16 presentará una máxima de 16℃ y una mínima de 9℃. La jornada se mantendrá sin lluvias previstas y con nubosidad parcial.
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Así, el panorama semanal para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano quedará marcado por estabilidad, temperaturas frías a templadas y un único tramo con probabilidad de precipitaciones baja entre el viernes y el sábado.
Las alertas en el resto del país
El SMN indicó que la provincia de Misiones, el noreste de San Luis, centro y oeste de Córdoba, este de La Rioja y sureste de Catamarca se encuentran bajo alerta amarilla por tormentas. Este tipo de advertencias refieren a “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. Por lo cual se recomienda:
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- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
En tanto, y por nevadas, las provincias afectadas son todo el territorio de Tierra del Fuego y centro, norte y noroeste de Chubut. En estos casos, el organismo climatológico solicita:
- Evitá salir.
- Circulá con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve. Llevá siempre una pala.
- Revisá el estado de los techos, canaletas y desagües para asegurarte de que estén en buen estado y puedan soportar la acumulación de nieve.
- Ventilá para evitar acumulación de monóxido de carbono.
- Asegurate de tener suficientes alimentos no perecederos y agua potable para al menos tres días. Incluí alimentos fáciles de preparar en caso de que haya cortes de energía.
- Prepará un kit de emergencia que incluya linternas, pilas adicionales, velas, fósforos, mantas térmicas, un botiquín de primeros auxilios y cualquier medicamento necesario.
Asimismo, en las provincias de San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy rigen alertas amarillas por fuertes vientos y viento Zonda. Ante este panorama, las acciones recomendadas son las siguientes:
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- Evitá salir.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.
- Tené precaución al conducir.
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