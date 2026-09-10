Fin de semana fresco y con fuertes ráfagas de viento: el pronóstico para el AMBA

Para hoy, el SMN indicó una jornada parcialmente nublada y sin lluvias (Imagen Ilustrativa Infobae)

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De cara al fin de semana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que el cielo continuará nublado y con temperaturas cálidas, pero sin lluvias confirmadas. Además, se aguardan fuertes ráfagas de viento. El parte abarca desde este jueves 10 hasta el miércoles 16 y muestra una secuencia de jornadas con nubosidad variable, sin eventos de precipitación significativos en el corto plazo.

Para este jueves, el pronóstico prevé una máxima de 20℃ y una mínima de 11℃. La jornada comenzó con cielo parcialmente nublado en la mañana y estará igual por la tarde, mientras que hacia la noche se espera mayor presencia de nubosidad. La probabilidad de precipitaciones se ubica en 0% durante todo el día. Además, el reporte del SMN indica viento de entre 7 y 12 km/h por la mañana y la tarde, con un incremento nocturno a entre 13 y 22 km/h.

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El viernes mostrará un descenso de temperatura, con una máxima de 17℃ y una mínima de 11℃. Durante la jornada se mantendrán condiciones mayormente nubladas y la probabilidad de lluvias será de entre 0% y 10% desde la tarde hasta la noche.

Un reporte meteorológico detalla las temperaturas, precipitaciones y vientos pronosticados para siete días en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El panorama será similar el sábado, cuando se espera una máxima de 12℃ y una mínima de 8℃. Ese día se perfila como el más fresco del período considerado por el organismo meteorológico. También se mantiene una chance de precipitaciones de entre 0% y 10% en distintos tramos de la jornada.

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En ambos días, el informe prevé ráfagas de 42 a 50 km/h, un valor que sobresale dentro del pronóstico extendido para el AMBA.

Para el domingo, el pronóstico oficial marca una máxima de 13℃ y una mínima de 6℃. La nubosidad continuará presente, aunque sin previsión de precipitaciones. El viento soplará entre 7 y 12 km/h durante la mañana y se intensificará a entre 13 y 22 km/h por la noche.

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La combinación de marcas térmicas bajas y cielo parcialmente nublado mantendrá un escenario invernal en la región metropolitana, sin cambios bruscos respecto de la jornada anterior.

El lunes 14 se anticipa con cielo algo nublado y una temperatura en recuperación, con mínima de 7℃ y máxima de 15℃. No se esperan lluvias y los vientos se mantendrán dentro de parámetros moderados.

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Esa tendencia continuará el martes 15, cuando la temperatura trepará hasta 17℃, con una mínima de 9℃. El pronóstico también muestra cielo parcialmente nublado y ráfagas nuevamente de 42 a 50 km/h.

De acuerdo con el parte del Servicio Meteorológico Nacional, el miércoles 16 presentará una máxima de 16℃ y una mínima de 9℃. La jornada se mantendrá sin lluvias previstas y con nubosidad parcial.

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Así, el panorama semanal para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano quedará marcado por estabilidad, temperaturas frías a templadas y un único tramo con probabilidad de precipitaciones baja entre el viernes y el sábado.

Las alertas en el resto del país

Un mapa del Servicio Meteorológico Nacional señala áreas bajo alerta meteorológica en el territorio de Argentina para el jueves 10 de septiembre.

El SMN indicó que la provincia de Misiones, el noreste de San Luis, centro y oeste de Córdoba, este de La Rioja y sureste de Catamarca se encuentran bajo alerta amarilla por tormentas. Este tipo de advertencias refieren a “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. Por lo cual se recomienda:

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Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

En tanto, y por nevadas, las provincias afectadas son todo el territorio de Tierra del Fuego y centro, norte y noroeste de Chubut. En estos casos, el organismo climatológico solicita:

Evitá salir.

Circulá con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve. Llevá siempre una pala.

Revisá el estado de los techos, canaletas y desagües para asegurarte de que estén en buen estado y puedan soportar la acumulación de nieve.

Ventilá para evitar acumulación de monóxido de carbono.

Asegurate de tener suficientes alimentos no perecederos y agua potable para al menos tres días. Incluí alimentos fáciles de preparar en caso de que haya cortes de energía.

Prepará un kit de emergencia que incluya linternas, pilas adicionales, velas, fósforos, mantas térmicas, un botiquín de primeros auxilios y cualquier medicamento necesario.

Asimismo, en las provincias de San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy rigen alertas amarillas por fuertes vientos y viento Zonda. Ante este panorama, las acciones recomendadas son las siguientes:

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Evitá salir.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

Tené precaución al conducir.