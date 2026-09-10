Triple crimen de Chascomús: juzgan al policía acusado de matar a su padre, su madrastra y su hermano de 11 años

Francisco Reddy, presunto autor de la masacre de Chascomús

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Francisco Waldemar Reddy comenzará a ser juzgado este jueves por el triple crimen de su padre, su madrastra y su medio hermano en una estancia de Chascomús, cometido el 29 de diciembre de 2023. El debate se realizará ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Dolores y está previsto que se extienda durante dos jornadas.

El acusado, de 22 años y agente de la Policía Bonaerense con licencia médica al momento de los hechos, llegará a la sede judicial desde la Unidad Penal de Batán. La fiscalía lo acusa por las muertes de Diego Reddy, de 44 años; María Eugenia Suárez, de 47, e Ignacio Reddy, de 11.

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El comienzo de la primera audiencia está previsto para las 10 y contará con la declaración de peritos, testigos y familiares de las víctimas. La defensa de Reddy estará a cargo del defensor oficial Diego Marcelo González.

Diego Reddy, María Eugenia Suárez e Ignacio Suárez, las víctimas del triple crimen de Chascomús

El proceso estará en manos de los jueces Christian Ariel Rabaia, María Claudia Castro y Juan Paulo Gardinetti, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Dolores. Por su parte, Juan Manuel Dávila actuará como fiscal de juicio.

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Los magistrados integraron el tribunal que condenó a los ocho acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido en Villa Gesell en enero de 2020. En aquel debate, Gardinetti reemplazó a Emiliano Javier Lázzari.

La acusación fue dividida de acuerdo con cada una de las víctimas. Reddy enfrenta cargos por homicidio calificado por el vínculo en el caso de su padre, homicidio agravado por alevosía por la muerte de Suárez y homicidio simple por el asesinato de Ignacio.

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Los hechos

La causa se remonta a la tarde del 29 de diciembre de 2023, en la estancia Los Pinos, situada a unos 10 kilómetros de la ruta 2, sobre el camino Bajada Puerta del Diablo, en jurisdicción de Chascomús.

De acuerdo con la reconstrucción judicial, Francisco Reddy utilizó una carabina calibre .22 que había pedido prestada a un tío con el argumento de que iba a cazar. El arma fue hallada más tarde detrás del asiento de una camioneta Chevrolet S10 que el joven había adquirido el día anterior.

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La carabina calibre 22 que Francisco Reddy habría usado en la masacre de Chascomús

La prueba de parafina detectó restos de pólvora en sus manos y brazos. La investigación también estableció que el acusado habría vendido al menos 20 vacas Aberdeen Angus por $3,4 millones, sin conocimiento de su padre, quien trabajaba como puestero del establecimiento.

Reddy se encontraba de licencia de la Policía Bonaerense y debía reincorporarse a sus funciones el mismo 29 de diciembre. Esa noche, Suárez fue asesinada dentro de la vivienda, mientras que Ignacio recibió un disparo y golpes en la cabeza, según se desprende de la acusación.

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El niño fue encontrado con vida en un galpón por el encargado del campo, luego de que advirtiera que un tractor permanecía encendido. Murió poco después en el hospital San Vicente de Paul de Chascomús.

El traslado de Francisco Reddy

El cuerpo de Diego Reddy apareció el 31 de diciembre entre pastizales, a unos 200 metros de la casa. Los investigadores sostienen que recibió dos disparos, uno de ellos en la nuca.

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Tras los homicidios, el acusado denunció una supuesta llamada en la que le habrían exigido siete millones de pesos por el secuestro de su padre. La pesquisa determinó que esa comunicación no existió.

El debate continuará este viernes con nuevas declaraciones y la incorporación de las pruebas previstas por las partes.