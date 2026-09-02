Un colectivo atropelló y mató a una mujer de 70 años en el barrio porteño de Constitución

Una mujer de 71 años murió tras ser atropellada por un colectivo de la línea 39 en Constitución, en la intersección de Brasil y Lima Este.

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Una mujer de 71 años murió este miércoles tras ser atropellada por un colectivo de la línea 39 en la intersección de las calles Brasil y Lima Este, en el barrio porteño de Constitución. Fue atendida por el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), los médicos realizaron maniobras para reanimarla, pero no lograron salvarle la vida.

El hecho ocurrió sobre la calle General Hornos, a la altura de la avenida Brasil. Cuando los móviles del SAME llegaron al lugar, encontraron a la víctima en paro cardiorrespiratorio (PCR). El personal médico realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) básicas y avanzadas, sin que la paciente respondiera favorablemente. El fallecimiento fue constatado en el lugar, a las 14:36.

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Antes de la llegada del SAME, efectivos de la Comisaría Vecinal 1C ya se habían desplazado hasta la escena y hallaron a la mujer tendida sobre la calzada, con una lesión en la cabeza y sin responder a estímulos.

Por disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 31, el conductor del colectivo —de 47 años— quedó detenido tras el siniestro, según informó la Policía de la Ciudad.

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La semana pasada, una mujer de 78 años murió después de haber sido arrollada por un colectivo perteneciente a la línea 67. El trágico accidente ocurrió en el carril exclusivo del Metrobús que se extiende a lo largo de la avenida Cabildo, en el sector que corresponde al barrio porteño de Colegiales.

La semana pasada, otra mujer de 78 años murió tras un accidente con un colectivo de la línea 67 en el Metrobús de avenida Cabildo, en Colegiales

De acuerdo con lo informado por el SAME en el comunicado oficial emitido, el hecho tuvo lugar alrededor de las 9:20, exactamente sobre la avenida Cabildo al 475, en el tramo que comprende entre las calles Jorge Newbery y Maure. Cuando el equipo médico arribó al lugar, constató que la mujer ya había fallecido.

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Fuentes de la Policía explicaron que, tras descender del colectivo, la mujer fue víctima de un accidente cuando el vehículo comenzó a avanzar nuevamente: en ese momento, uno de los pies de la víctima quedó atrapado, motivo por el cual fue arrastrada por varios metros y posteriormente permaneció enganchada bajo el colectivo. Luego de producido el incidente, los pasajeros salieron del vehículo de manera ordenada y descendieron por sus propios medios.

El cuerpo de la mujer, que continuó atrapado debajo del colectivo en el lugar del accidente, fue extraído por los equipos de emergencias que acudieron y tuvieron a su cargo las tareas en la escena.

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Los empleados y agentes de emergencias realizaron tareas específicas para poder retirar el cuerpo que había permanecido debajo de la unidad tras el accidente.

Otro grave accidente en el barrio porteño de Flores

En Flores, un taxi fuera de control atropelló a un ciclista y a dos peatones en Rivadavia y San Pedrito, y el SAME trasladó a los heridos a centros de salud (NA)

El pasado 13 de agosto, en el barrio porteño de Flores, un taxi fuera de control ocasionó un accidente grave al atropellar en la esquina de la avenida Rivadavia y San Pedrito a tres personas: un ciclista y dos peatones resultaron heridos.

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El ciclista sufrió una fractura expuesta en la pierna izquierda, una mujer terminó con politraumatismos y un hombre de 75 años tuvo heridas que necesitaron atención hospitalaria.

Infobae recibió la confirmación por parte de fuentes del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) de que los tres heridos fueron trasladados en ambulancia para ser hospitalizados.

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El ciclista fue atendido primero y llevado por una ambulancia de Swiss Medical antes de que arribara el SAME al sitio del accidente; en tanto, la mujer y el hombre fueron trasladados al Hospital Piñero, según datos aportados por la agencia de noticias NA. La identidad de los heridos no se difundió.

Las causas por las cuales el Chevrolet Spin que circulaba como taxi embistió a los peatones siguen bajo investigación. Durante la semana, se registraron otros accidentes viales que también hicieron necesaria la participación del SAME para trasladar a las víctimas.

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