Más de 100 representantes empresariales participaron en Sinergia Industrial 2026 en El Salvador

Leticia Escobar explicó que Sinergia Industrial 2026 buscó actualizar los conocimientos de los asociados de la industria salvadoreña./ (Camarasal)

Guardar

Más de 100 representantes de empresas salvadoreñas participaron este miércoles en Sinergia Industrial 2026, un encuentro organizado por el Comité de Industria de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal) para abordar la incorporación de tecnología, la productividad y los retos del desarrollo industrial del país.

La actividad reunió a empresarios vinculados con el sector para analizar tendencias y oportunidades que inciden en la transformación de las actividades productivas.

PUBLICIDAD

El evento convocó a líderes empresariales relacionados con el desarrollo industrial salvadoreño.

La presidenta de Camarasal, Leticia Escobar, explicó, en declaraciones recogidas por YSKL, que la jornada tuvo como propósito actualizar los conocimientos de los asociados de la industria.

La agenda incluyó una ponencia sobre el futuro del sector a cargo de una representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), además de exposiciones sobre inteligencia artificial aplicada a la industria y productividad.

Escobar señaló que el encuentro contempló un panel de discusión con participación de los asistentes, quienes tuvieron la posibilidad de formular preguntas a los expositores. “Esperamos más de cien personas y es para nuestros socios del sector industria”, afirmó la dirigente empresarial en declaraciones recogidas por diferentes medios, previo al inicio de la actividad.

PUBLICIDAD

El encuentro organizado por Camarasal convocó a empresarios del sector para analizar tendencias y oportunidades de la transformación productiva./ (Camarasal)

Según sostuvo la presidenta de Camarasal ante YSKL, la competitividad de la industria requiere intercambio de conocimientos, diálogo entre empresas y alianzas estratégicas. La organización planteó que estas instancias permiten acercar a las compañías a herramientas, soluciones y tendencias que ya inciden en el sector productivo.

La jornada giró alrededor de cuatro ejes: el futuro de la industria, la incorporación de tecnología e inteligencia artificial, la productividad y la visión estratégica para fortalecer la competitividad nacional.

En una publicación difundida por Diario El Salvador, Escobar definió a la industria como un motor de la economía y una fuente de empleo y oportunidades para los salvadoreños.

PUBLICIDAD

“Fortalecer su competitividad requiere que las empresas sigamos apostando por la innovación, la incorporación de nuevas tecnologías y la productividad”, expresó Escobar, según la publicación de Diario El Salvador. La presidenta de Camarasal añadió que el objetivo es que las compañías puedan responder a los retos del entorno y aprovechar las oportunidades de crecimiento.

Previo al inicio de Sinergia Industrial 2026, Escobar también fue consultada por Diario El Salvador sobre la proyección de crecimiento económico de entre 4.5% y 5% planteada recientemente por el Banco Central de Reserva (BCR). La dirigente afirmó que el sector privado ve esa previsión con optimismo y sostuvo que las empresas trabajan para contribuir a que el país alcance e incluso supere esos registros.

PUBLICIDAD

Leticia Escobar afirmó que el sector privado recibe con optimismo la proyección de crecimiento económico de entre 4.5% y 5% planteada por el BCR./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El empresario salvadoreño, además de resiliente, es bastante optimista”, dijo Escobar al referirse a las expectativas para la economía. Aseguró que las compañías mantienen sus esfuerzos para impulsar la actividad productiva en un escenario de expansión proyectada.

La titular de Camarasal también valoró los resultados del Índice de Volumen de la Actividad Económica (IVAE), que, según indicó, registró un crecimiento de 5.2% a junio. Escobar atribuyó ese resultado al desempeño de sectores como la construcción, la administración pública y las comunicaciones.

De acuerdo con las declaraciones recogidas por Diario El Salvador, la presidenta de la gremial consideró que el avance de esos rubros refleja un auge comercial que contribuye al comportamiento positivo de la actividad económica. En ese contexto, Sinergia Industrial 2026 buscó poner el foco en las herramientas tecnológicas, la mejora de procesos y la planificación empresarial como factores para la evolución de la industria salvadoreña.

PUBLICIDAD