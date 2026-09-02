Sociedad

El Paso Cristo Redentor vuelve a cerrar ante la llegada de nuevas nevadas intensas

Las coordinaciones viales de Argentina y Chile resolvieron la medida ante un pronóstico que podría extenderse durante todo el fin de semana. El cruce fronterizo estuvo más de 30 días clausurado por la nieve

El corredor había recuperado la circulación plena el martes, tras casi dos meses de restricciones (@PasoCRMza)
El corredor había recuperado la circulación plena el martes, tras casi dos meses de restricciones (@PasoCRMza)
Guardar

El Paso Cristo Redentor volverá a cerrar este miércoles 2 de septiembre, apenas 24 horas después de que el corredor recuperara la circulación total para vehículos particulares, buses y camiones de carga. La medida preventiva, dispuesta ante un pronóstico de nevadas intensas para la tarde, llega tras dos meses en los que el principal cruce terrestre entre Argentina y Chile acumuló cierres, reaperturas parciales y restricciones que afectaron a cientos de transportistas.

Según informó el Centro de Frontera Sistema Cristo Redentor mediante un comunicado oficial, las Coordinaciones de Argentina y Chile resolvieron el cierre preventivo del Paso Internacional al considerar los informes técnicos de ambas vialidades. La decisión responde a condiciones meteorológicas que, según el parte, no garantizan una transitabilidad segura.

PUBLICIDAD

El cierre del paso comenzará a las 18 horas de Argentina (17 horas de Chile), mientras que la barrera de Uspallata dejará de operar desde las 16 horas (15 horas de Chile). Del lado transandino, la medida se replicará en la barrera de Guardia Vieja, según precisó el comunicado difundido por las autoridades binacionales.

De acuerdo con el pronóstico publicado por el Servicio Meteorológico Nacional, las nevadas previstas para esta tarde podrían extenderse durante el fin de semana, lo que anticipa la posibilidad de que las restricciones se prolonguen más allá de esta jornada. Por el momento, el comunicado oficial no establece una fecha ni horario estimado de reapertura.

PUBLICIDAD

La barrera de Uspallata deja de operar desde las 16 horas, antes del cierre del paso a las 18
La barrera de Uspallata deja de operar desde las 16 horas, antes del cierre del paso a las 18

La Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Fronteras, dependiente de la Vicejefatura de Gabinete del Interior, indicó que se comunicará oportunamente, a través del mismo medio oficial, la actualización del estado del Sistema Cristo Redentor de acuerdo a la evolución de los pronósticos climáticos. Además, recomendó a los usuarios planificar sus viajes y mantenerse informados a través de la página web oficial del organismo.

Este nuevo cierre se produce en un contexto particularmente sensible para el transporte de cargas. El Sistema Integrado Cristo Redentor había permanecido completamente cerrado durante 34 días a partir del 14 de julio, y recién el 18 de agosto comenzó una reapertura gradual que priorizó, en un primer momento, el tránsito de camiones. No fue hasta el martes 1° de septiembre que el corredor volvió a habilitarse para todo tipo de vehículos y en ambas direcciones.

Durante ese período de casi dos meses, buena parte del tránsito que normalmente circula por Cristo Redentor debió desviarse hacia otros pasos fronterizos, como Pino Hachado, Cardenal Samoré y Jama, que recibieron un volumen de camiones muy superior al habitual. Esa reasignación generó demoras que, en algunos casos, se extendieron por varios días adicionales para completar trámites y controles en las fronteras alternativas.

El propio cierre prolongado del corredor mendocino había dejado en evidencia las dificultades logísticas que implica derivar semejante volumen de tránsito hacia pasos con otra escala de infraestructura. Transportistas que debieron modificar sus rutas describieron esperas de varios días para avanzar tramos que, en condiciones normales, se recorren en cuestión de horas.

La reapertura del martes había puesto fin, en principio, a la etapa más crítica de las restricciones que afectaron al corredor durante el invierno. Sin embargo, el cierre dispuesto para este miércoles confirma que la circulación por Cristo Redentor continúa sujeta a las condiciones climáticas de la cordillera, un factor que las autoridades de ambos países monitorean de manera conjunta a través de sus respectivos organismos viales.

Por el momento, el comunicado oficial no precisa si la medida alcanzará únicamente a la jornada de hoy o si, en línea con el pronóstico de nevadas para el fin de semana, podría extenderse en los próximos días. Las autoridades de Argentina y Chile informarán las novedades a través del sitio web de la Subsecretaría de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior.

Temas Relacionados

Cristo RedentorPaso internacionalFronteraMendozaÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un colectivo atropelló y mató a una mujer de 70 años en el barrio porteño de Constitución

El chofer de la formación de la línea 39 tiene 47 años y fue detenido. El SAME le realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar a la víctima, pero no pudo revertir la situación

Un colectivo atropelló y mató a una mujer de 70 años en el barrio porteño de Constitución

“Pity” Álvarez recibió el alta médica tras descompensarse en pleno juicio: qué le pasó

El músico había sido trasladado al Hospital Fernández, donde fue sometido a distintos estudios

“Pity” Álvarez recibió el alta médica tras descompensarse en pleno juicio: qué le pasó

Un hombre murió y su novia quedó en coma tras un choque múltiple en Grand Bourg: investigan si escapaban de un robo

El hecho involucró a dos motos que cruzaron el semáforo en rojo, y dos autos. Allegados de la pareja sostienen que escapaban de motochorros

Un hombre murió y su novia quedó en coma tras un choque múltiple en Grand Bourg: investigan si escapaban de un robo

La UBA reunió a intendentes y especialistas para debatir el futuro de las ciudades y la inteligencia artificial

Durante el V Congreso Internacional, funcionarios del conurbano bonaerense y el urbanista Carlos Moreno discutieron el rol de la tecnología y la participación vecinal en la gestión municipal

La UBA reunió a intendentes y especialistas para debatir el futuro de las ciudades y la inteligencia artificial

Exigen un plan de evacuación en una localidad de la Patagonia por el riesgo de un aluvión como el de Nepal

El Concejo Deliberante de El Chaltén sancionó una resolución para que el municipio coordine con Parques Nacionales la redacción de protocolos de emergencia y vías de escape. Los especialistas advirtieron que la ladera del cerro Solo se desplazó y existe la posibilidad de un GLOF

Exigen un plan de evacuación en una localidad de la Patagonia por el riesgo de un aluvión como el de Nepal

DEPORTES

Boca Juniors y Vélez definirán el pase a los cuartos de final de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

Boca Juniors y Vélez definirán el pase a los cuartos de final de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

Así se verá el estadio donde Argentina enfrentará a Turquía por la Copa Davis en Neuquén

“Sinvergüenza”: la furiosa crítica de un medio inglés a Paredes luego de que pusiera en duda su continuidad en la selección argentina

Por qué el estreno de GTA 6 reavivó una vieja teoría relacionada con el Manchester United

Matías Galarza Fonda deja River Plate para jugar en el Inter Miami de Messi: los números de la operación

TELESHOW

La férrera defensa de Yanina Latorre a su hija Lola: “No te van a perdonar nunca ser mi hija”

La férrera defensa de Yanina Latorre a su hija Lola: “No te van a perdonar nunca ser mi hija”

Tamara Paganini recordó el momento en que estuvo por arrojarse a las vías del tren: "Sentí el vientito en la nariz"

Nicole Neumann habló de cómo maneja la plata de sus hijas ahora que comenzaron a trabajar

Maia Reficco en la noche porteña: silencio total sobre Franco Colapinto, look black y un estreno de teatro

Paula Chaves y Mery del Cerro desmintieron con un almuerzo los rumores de distanciamiento

INFOBAE AMÉRICA

De Indonesia a Japón: cuáles fueron las 5 erupciones volcánicas más devastadoras de la historia

De Indonesia a Japón: cuáles fueron las 5 erupciones volcánicas más devastadoras de la historia

El Salvador elevó 12.5% sus ingresos tributarios y contribuciones hasta julio de 2026

El presidente Bernardo Arévalo defiende el presupuesto 2027 y pide al Congreso que lo apruebe

Presidente Asfura reafirma su compromiso con Honduras y promete acelerar el paso para fortalecer la seguridad

Más de 100 representantes empresariales participaron en Sinergia Industrial 2026 en El Salvador