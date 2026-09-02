El Paso Cristo Redentor vuelve a cerrar ante la llegada de nuevas nevadas intensas

El corredor había recuperado la circulación plena el martes, tras casi dos meses de restricciones (@PasoCRMza)

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El Paso Cristo Redentor volverá a cerrar este miércoles 2 de septiembre, apenas 24 horas después de que el corredor recuperara la circulación total para vehículos particulares, buses y camiones de carga. La medida preventiva, dispuesta ante un pronóstico de nevadas intensas para la tarde, llega tras dos meses en los que el principal cruce terrestre entre Argentina y Chile acumuló cierres, reaperturas parciales y restricciones que afectaron a cientos de transportistas.

Según informó el Centro de Frontera Sistema Cristo Redentor mediante un comunicado oficial, las Coordinaciones de Argentina y Chile resolvieron el cierre preventivo del Paso Internacional al considerar los informes técnicos de ambas vialidades. La decisión responde a condiciones meteorológicas que, según el parte, no garantizan una transitabilidad segura.

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El cierre del paso comenzará a las 18 horas de Argentina (17 horas de Chile), mientras que la barrera de Uspallata dejará de operar desde las 16 horas (15 horas de Chile). Del lado transandino, la medida se replicará en la barrera de Guardia Vieja, según precisó el comunicado difundido por las autoridades binacionales.

De acuerdo con el pronóstico publicado por el Servicio Meteorológico Nacional, las nevadas previstas para esta tarde podrían extenderse durante el fin de semana, lo que anticipa la posibilidad de que las restricciones se prolonguen más allá de esta jornada. Por el momento, el comunicado oficial no establece una fecha ni horario estimado de reapertura.

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La barrera de Uspallata deja de operar desde las 16 horas, antes del cierre del paso a las 18

La Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Fronteras, dependiente de la Vicejefatura de Gabinete del Interior, indicó que se comunicará oportunamente, a través del mismo medio oficial, la actualización del estado del Sistema Cristo Redentor de acuerdo a la evolución de los pronósticos climáticos. Además, recomendó a los usuarios planificar sus viajes y mantenerse informados a través de la página web oficial del organismo.

Este nuevo cierre se produce en un contexto particularmente sensible para el transporte de cargas. El Sistema Integrado Cristo Redentor había permanecido completamente cerrado durante 34 días a partir del 14 de julio, y recién el 18 de agosto comenzó una reapertura gradual que priorizó, en un primer momento, el tránsito de camiones. No fue hasta el martes 1° de septiembre que el corredor volvió a habilitarse para todo tipo de vehículos y en ambas direcciones.

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Durante ese período de casi dos meses, buena parte del tránsito que normalmente circula por Cristo Redentor debió desviarse hacia otros pasos fronterizos, como Pino Hachado, Cardenal Samoré y Jama, que recibieron un volumen de camiones muy superior al habitual. Esa reasignación generó demoras que, en algunos casos, se extendieron por varios días adicionales para completar trámites y controles en las fronteras alternativas.

El propio cierre prolongado del corredor mendocino había dejado en evidencia las dificultades logísticas que implica derivar semejante volumen de tránsito hacia pasos con otra escala de infraestructura. Transportistas que debieron modificar sus rutas describieron esperas de varios días para avanzar tramos que, en condiciones normales, se recorren en cuestión de horas.

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La reapertura del martes había puesto fin, en principio, a la etapa más crítica de las restricciones que afectaron al corredor durante el invierno. Sin embargo, el cierre dispuesto para este miércoles confirma que la circulación por Cristo Redentor continúa sujeta a las condiciones climáticas de la cordillera, un factor que las autoridades de ambos países monitorean de manera conjunta a través de sus respectivos organismos viales.

Por el momento, el comunicado oficial no precisa si la medida alcanzará únicamente a la jornada de hoy o si, en línea con el pronóstico de nevadas para el fin de semana, podría extenderse en los próximos días. Las autoridades de Argentina y Chile informarán las novedades a través del sitio web de la Subsecretaría de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior.

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