Exigen un plan de evacuación en una localidad de la Patagonia por el riesgo de un aluvión como el de Nepal

El video de seguridad muestra un concurrido paso fronterizo con un edificio principal, vehículos y personas. Se observa a individuos moviéndose rápidamente fuera del área. Segundos después, una nube de polvo y escombros de gran tamaño cubre el lugar, ocultando la infraestructura. Un deslizamiento de tierra envuelve completamente el paso fronterizo entre Nepal y China.

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La ciudad de El Chaltén, en la provincia de Santa Cruz, aprobó una resolución municipal que exige la elaboración urgente de un plan de evacuación y contingencia integral ante el riesgo de que una ladera del cerro Solo colapse sobre la Laguna Torre y desate un aluvión sobre la localidad. La norma, aprobada por el Concejo Deliberante, llegó después de meses de reclamos sin respuesta y tras la tragedia que ocurrió en la frontera entre Nepal y China.

La concejal Elizabeth Romanelli explicó que presentó el proyecto original “en el otoño”, con el objetivo de solicitar “la inmediata intervención de organismos provinciales y municipales” para redactar protocolos de evacuación ante los distintos escenarios que podrían darse “en caso que se deslice la ladera del cerro Solo sobre la laguna Torre y produzca el aluvión”, según relató.

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La concejal remarcó que desde mayo existía “toda la información necesaria” para sancionar la iniciativa, que finalmente fue aprobada por el cuerpo de concejales de El Chaltén.

La concejal Elizabeth Romanelli reclamó protocolos de evacuación desde el otoño pasado, ante la falta de respuesta de los organismos municipales y provinciales

La demora en la respuesta institucional fue uno de los puntos que más señaló la edil. “En todo este tiempo nadie ha respondido ni activado el COE municipal ni Protección Civil”, escribió Romanelli, quien agregó que la reacción de los organismos llegó recién después de que se conociera la catástrofe ocurrida en Rasuwa, en el límite entre Nepal y China, provocada por un GLOF (Glacial Lake Outburst Flood o inundación por desborde de un lago glaciar).

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El fenómeno que amenaza a El Chaltén responde a la misma lógica: un desprendimiento de roca sobre la cuenca de un lago glaciario que genera una descarga violenta de agua, sedimento y rocas. Según las estimaciones científicas citadas por LM Neuquén, si la ladera del cerro Solo colapsara sobre la Laguna Torre, el flujo tardaría entre 45 minutos y una hora en llegar hasta la localidad, descendiendo por el valle del río Fitz Roy.

Las mediciones más recientes indican que la grieta detectada en la ladera se desplazó, en el último año, tanto como en los siete años anteriores combinados. Además, el volumen de agua acumulado en la cuenca del glaciar Torre resultó significativamente mayor al calculado en las primeras simulaciones de 2018, debido a que el derretimiento continuo formó un segundo cuerpo de agua. Un eventual colapso destruiría el puente de acceso a El Chaltén e inundaría infraestructura ubicada sobre la franja costera, entre ella la planta de gas, la central eléctrica y el puesto sanitario.

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La resolución del Concejo Deliberante de El Chaltén solicita la creación de un plan de evacuación integral, con la participación de organismos provinciales y nacionales

“Hay parte de una ladera que se está moviendo lentamente, que proviene del glaciar que está en las cabeceras, y esa ladera desemboca directamente en un lago. Y si eso se cae abruptamente, ese lago puede desbordarse”, explicó el geólogo Diego Winocur, quien integra el equipo que monitorea la situación desde hace años y que brindó una explicación a los concejales durante el tratamiento del proyecto, según agradeció Romanelli en su publicación.

El seguimiento actual del cerro se realiza mediante imágenes satelitales cada tres o cuatro días, un intervalo que impide un control permanente. Si un deslizamiento y el consiguiente aluvión ocurrieran dentro de ese lapso, “nos enteraríamos después de que sucedió”, reconoció la geóloga Daniela Schmidt, integrante del mismo equipo de investigación.

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El cerro Solo, ubicado sobre la Laguna Torre, mantiene un movimiento constante en su ladera norte, producto del retiro del glaciar Grande y Torre

Para Romanelli resulta indispensable fijar vías de escape, puntos de encuentro seguros para vecinos y turistas, y sistemas de alerta acústica. En paralelo, Parques Nacionales y la organización Amigos del Parque Nacional Los Glaciares gestionan la instalación de sensores de monitoreo temprano en la montaña, con el fin de detectar movimientos de masa en tiempo real y ganar minutos críticos ante una posible evacuación.

La resolución votada por el Concejo Deliberante se apoya en un marco legal amplio: el artículo 41 de la Constitución Nacional, el artículo 73 de la Constitución de Santa Cruz, la Ley 26.639 de Preservación de Glaciares y del Ambiente Periglacial junto con su modificatoria, la Ley 27.804, promulgada el 24 de abril de 2026, la Ley General del Ambiente 25.675 y la Ley 27.287 que crea el Sinagir, el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil.

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Entre sus considerandos, el texto recuerda que El Chaltén, en su carácter de “Capital Nacional del Trekking”, concentra una afluencia masiva de personas sobre senderos, puentes y áreas de pernocte emplazadas sobre conos de deyección y valles fluviales expuestos a este tipo de amenazas. También señala que desde 2014 se observa un movimiento en la ladera norte del cerro Solo, provocado por el retiro del glaciar Grande y Torre, lo que ya motivó estudios de distintos equipos científicos.

Parques Nacionales reubicó el Campamento D'Agostini y modificó el trazado de la senda hacia la Laguna Torre, como parte de las medidas preventivas en la zona

La seccional Lago Viedma de Parques Nacionales, por su parte, ya tomó medidas previas: trasladó la senda hacia la Laguna Torre, instaló cartelería que advierte sobre la posibilidad del fenómeno y sus vías de evacuación, y cambió la ubicación del Campamento D’Agostini hacia un sitio más seguro.

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El antecedente que aceleró todo el proceso ocurrió a 18.000 kilómetros de distancia. El GLOF registrado el 26 de agosto en la frontera entre Nepal y China dejó, según el último informe de la Policía nepalí citado por Infobae, al menos 1.127 muertos y 4.850 personas desaparecidas, luego de que la crecida del río Trishuli alcanzara entre 15 y 18 metros por encima de su nivel habitual y devastara asentamientos a lo largo de 72 kilómetros.