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Matías Galarza Fonda deja River Plate para jugar en el Inter Miami de Messi: los números de la operación

El mediocampista, de muy buen Mundial con la selección de Paraguay, regresa a la MLS

Galarza Fonda River
Será la sexta camiseta que luzca en la máxima categoría después de sus pasos por Coritiba, Atlanta United, River Plate, Vasco da Gama y Talleres
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River Plate se desprenderá de otro de los futbolistas que se entrenaba de manera apartada en el predio de Cantilo: se confirmó este miércoles que Matías Galarza Fonda será compañero de Lionel Messi en el Inter Miami. Ya hay acuerdo de palabra entre los clubes y el paraguayo, que jugó la última Copa del Mundo, será dirigido por Cristian Kily González en el vigente campeón de la Major League Soccer (MLS).

La operación por el volante de 24 años se cerró en un préstamo con opción de compra de USD 3.000.000 por el 50% del pase, que se transforma en una obligación de compra en base al cumplimiento de diferentes objetivos.

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De esta manera, una de las figuras de la Albirroja en el reciente Mundial se marcha del Millonario, luego de haber llegado a mitad de 2025 proveniente de Talleres de Córdoba. Solo disputó 14 partidos con la Banda y el último fue el 24 de noviembre de 2025, cuando ingresó desde el banco y cometió un error clave que provocó la eliminación ante Racing en los octavos de final del Torneo Clausura. El primer semestre de 2026 fue cedido al Atlanta United de la MLS.

Matías Viña vistió la camiseta de River Plate en 14 compromisos (Créditos: @RiverPlate/X)
Matías Viña vistió la camiseta de River Plate en 14 compromisos (Créditos: @RiverPlate/X)

Así, de la lista de 14 jugadores que no fueron tenidos en cuenta solo quedan dos nombres: Fabricio Bustos y Matías Viña. En el primer caso, el ex lateral derecho de Independiente arribó al club a mitad de 2024 desde el Inter de Brasil, mientras que el lateral izquierdo está cedido desde Flamengo. Las alternativas son que se vayan a otro club o que rescindan el contrato.

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Uno de los apellidos que integraba esa nómina de apartados era Giuliano Galoppo, pero el ex Banfield será dirigido por Gerardo Tata Martino en el Atlanta United de la MLS, donde volverá a compartir vestuario con Paulo Díaz (rescindió en River). Galoppo acaba de acordar con la FIFA de qué manera le pagará USD 530.000 a su anterior representante, Leandro Escudero, tras perder un juicio con él. El volante ya está en los Estados Unidos para firmar su llegada a la franquicia del estado de Georgia bajo un préstamo con opción de compra.

Giuliano Galoppo marcó 8 goles en 48 partidos con River Plate (Créditos: Fotobaires)
Giuliano Galoppo marcó 8 goles en 48 partidos con River Plate (Créditos: Fotobaires)

Por otro lado, Maximiliano Meza emigró con el pase en su poder a Independiente y Germán Pezzella rompió su contrato y reforzó a Peñarol de Uruguay, al igual que Alex Woiski (acordó su llegada a Deportivo Táchira de Venezuela). La nómina se completa de la siguiente manera: Maximiliano Salas (préstamo con opción de compra a Independiente Rivadavia), Ian Subiabre (préstamo con opción de compra a Tigre), Santiago Lencina (préstamo con opción de compra al Burgos de España) y Kevin Castaño (cedido al Atlético Mineiro de Brasil). Además, Kendry Páez también se marchó (estaba a préstamo desde Chelsea) y Andrés Herrera fue vendido por 1,2 millones de dólares a cambio del 100% de su pase al Columbus Crew de la MLS.

Estas bajas se suman a las salidas por ventas, préstamos o libertad de acción de diferentes jugadores con rodaje en Primera o en la Reserva: los arqueros Franco Armani y Lucas Lavagnino; los defensores Sebastián Boselli, Ulises Giménez, Brian Gutiérrez, Matías Unyicio y Elián Giménez; los volantes Juanfer Quintero, Ignacio Zaballa y Tobías Leiva; y los atacantes Facundo Colidio, Leonel Jaime, Bautista Dadín y Oswaldo Valencia.

En el plano deportivo, River Plate volverá a jugar este domingo desde las 19:15 ante Independiente Rivadavia de Mendoza, en lo que será el primer duelo con Leonardo Ponzio como entrenador interino en el estadio Monumental, luego del triunfo 3-2 ante Banfield en el Sur. El Millonario está obligado a ganar porque se coloca en la 11° ubicación de la Zona B y debe sumar puntos en la Tabla Anual, en la que está afuera de la clasificación a las copas internacionales del próximo año, mientras que la Lepra es el líder de la tabla acumulada, junto a Argentinos Juniors.

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