Sociedad
Agregar Infobae enGoogle

Grave accidente en el barrio porteño de Flores: un taxista se subió a la vereda y atropelló a dos peatones y un ciclista

El hombre que circulaba en la bicicleta sufrió una fractura expuesta en su pierna izquierda. Las otras víctimas sufrieron heridas y politraumatismos

Un taxi perdió el control en Flores, se subió a la vereda y atropelló a dos peatones y un ciclista en Rivadavia y San Pedrito (NA)
Un taxi perdió el control en Flores, se subió a la vereda y atropelló a dos peatones y un ciclista en Rivadavia y San Pedrito (NA)
Guardar

Un taxi perdió el control este mediodía en el barrio porteño de Flores y provocó un grave accidente con lesionados: atropelló a tres personas -dos peatones y un ciclista- en la intersección de la avenida Rivadavia y San Pedrito.

El saldo del accidente dejó al ciclista con una fractura expuesta en la pierna izquierda, a una mujer con politraumatismos y a un hombre de 75 años con heridas que requirieron atención hospitalaria.

PUBLICIDAD

Según le confirmaron fuentes del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) a Infobae, las tres personas fueron trasladadas en ambulancia para su hospitalización.

El ciclista, que fue el más afectado, fue trasladado en una ambulancia de Swiss Medical antes de que llegara el SAME al lugar del siniestro. La mujer y el hombre, en tanto, fueron derivados al Hospital Piñero, de acuerdo con la información aportada a la agencia NA. No trascendió la identidad de ninguno de los afectados.

PUBLICIDAD

El vehículo involucrado, un Chevrolet Spin que prestaba servicio como taxi, embistió a los transeúntes por circunstancias que aún son materia de investigación.

El accidente en Flores dejó a un ciclista con fractura expuesta en la pierna izquierda, una mujer con politraumatismos y un hombre de 75 años herido (NA)
El accidente en Flores dejó a un ciclista con fractura expuesta en la pierna izquierda, una mujer con politraumatismos y un hombre de 75 años herido (NA)

En la semana ocurrieron más accidentes de tránsito que también requirieron la intervención de SAME para el traslado de víctimas.

El martes, una adolescente fue llevada al Hospital Ramos Mejía tras el choque y vuelco de un automóvil en la intersección de Tte. Gral. Juan Domingo Perón y Larrea, en el barrio de Balvanera, según reportaron el SAME y la Policía de la Ciudad. El siniestro, que involucró a dos vehículos, movilizó a los servicios de emergencia durante las primeras horas de la mañana.

El móvil del SAME atendió a una paciente de 16 años con politraumatismos y la derivó al hospital junto a su madre. Según el parte policial, la joven viajaba en un Toyota Corolla que terminó con las ruedas hacia arriba a raíz del impacto. A bordo del mismo auto se hallaba un hombre mayor de edad, conductor del vehículo, que recibió asistencia médica en el lugar pero rechazó el traslado a un centro hospitalario.

El segundo vehículo fue un Volkswagen T-Cross al mando de otro hombre mayor de edad, de acuerdo con la Policía de la Ciudad. Ambos conductores permanecieron en el sitio y fueron evaluados por el personal médico. Tres mujeres mayores de edad también recibieron atención en el lugar, aunque ninguna presentó lesiones graves ni requirió derivación.

El conductor del T-Cross relató a Todo Noticias que una camioneta se le cruzó, colisionó con ella y luego se alejó sin detenerse. “No tengo idea qué pasó, solo sentí el golpe”, declaró.

Choque y vuelco en Balvanera 11-8-2026
En Balvanera, una adolescente fue trasladada al Hospital Ramos Mejía tras el choque y vuelco de un Toyota Corolla en Perón y Larrea

Bomberos de la Ciudad participaron en el operativo, garantizaron la seguridad del área y colaboraron en la estabilización del vehículo volcado. El tránsito quedó detenido en el cruce de Perón y Larrea mientras se ejecutaban las tareas de rescate y remoción de los autos.

De acuerdo con fuentes del SAME y la Policía de la Ciudad, la adolescente derivada al Hospital Ramos Mejía permanecía bajo observación médica. Las autoridades locales asumieron la investigación del hecho para determinar las circunstancias exactas del choque y las posibles responsabilidades.

Durante la misma mañana se registraron otros siniestros viales. El SAME atendió múltiples incidentes de tránsito en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, con varios heridos y derivaciones hospitalarias. En todos los casos intervinieron Bomberos de la Ciudad, la Policía de la Ciudad y unidades especializadas, según los partes oficiales.

En Avenida General Paz, entre Plaza y Superi, sentido al Río de la Plata, un vehículo chocó y volcó aproximadamente media hora después de la medianoche. Bomberos y el SAME llegaron al lugar junto a efectivos de la Policía de la Comuna 12A. Poco después, el auto fue encontrado con fuego en el sector parquizado próximo a la calle Donado, en una zona de alto flujo vehicular. El operativo contó con dos móviles del SAME, una unidad de triage y el GER Saavedra. El conductor fue derivado al Hospital Pirovano.

A las 2.20, en la esquina de Manuela Pedraza y Grecia, un motociclista de 32 años cayó de su moto, sufrió politraumatismos y fue trasladado al Hospital Pirovano. La Policía de la Comuna 13 quedó a cargo del procedimiento.

En Juramento entre Arcos, un colectivo de la línea 60 chocó contra un automóvil. El UMAT 2 del SAME asistió al conductor del vehículo, que presentaba traumatismo de tórax, y lo trasladó al Hospital Pirovano.

Temas Relacionados

FloresAccidenteAccidente vialÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Polémica en Rosario: proponen que todos los sitios que homenajean al Che Guevara sean reemplazados por la figura de Lionel Messi

El ex diputado nacional Gabriel Chumpitaz hará la presentación como particular de un proyecto en el Concejo Municipal de la ciudad santafesina. “Tenemos que dejar de reivindicar símbolos que generan división y empezar a poner en valor aquellos que nos permiten encontrarnos”, justificó su idea

Polémica en Rosario: proponen que todos los sitios que homenajean al Che Guevara sean reemplazados por la figura de Lionel Messi

La víctima del femicidio de Villa Devoto tenía 40 cortes y puñaladas: la Justicia investigará a “Pitty La Numeróloga”

El cadáver de Romina Calvo atravesará su autopsia este jueves. Mientras tanto, el juez Darío Bonanno pone el foco en la empresaria mencionada en la carta del presunto asesino, con una causa previa que encendió las alarmas

La víctima del femicidio de Villa Devoto tenía 40 cortes y puñaladas: la Justicia investigará a “Pitty La Numeróloga”

Un vecino de Facundo Moyano declaró que lo escuchó gritarle a Candela Arizaga en el departamento: “Por favor, calmate”

El hombre brindó su relato a la Policía de la Ciudad el día del episodio y reconstruyó la secuencia entre el dirigente sindical y su pareja. También testificó la empleada doméstica

Un vecino de Facundo Moyano declaró que lo escuchó gritarle a Candela Arizaga en el departamento: “Por favor, calmate”

Belgrano: un automovilista chocó a tres vehículos estacionados y escapó

El hecho ocurrió alrededor de las tres de la mañana. Los autos colisionados no estaban ocupados. La Policía de la Ciudad intenta rastrear al responsable

Belgrano: un automovilista chocó a tres vehículos estacionados y escapó

El femicida de Villa Devoto dejó una carta tras matar a su mujer: qué decía el mensaje

Se trata de Walter Humberto Verón, un hombre de 56 años, quien luego de asesinar a su esposa, quiso suicidarse y ahora está internado en grave estado. La víctima fue identificada como Romina María de los Ángeles Calvo (40)

El femicida de Villa Devoto dejó una carta tras matar a su mujer: qué decía el mensaje

DEPORTES

La escandalosa separación de una figura del deporte en medio de acusaciones por infidelidad: “Dejó los anillos de boda en el armario”

La escandalosa separación de una figura del deporte en medio de acusaciones por infidelidad: “Dejó los anillos de boda en el armario”

El impactante cambio de look de Cristiano Ronaldo antes de una nueva temporada con el All Nassr: “¿Quién llegó?"

Murió Prichard Colón, el boxeador puertorriqueño que pasó once años en silla de ruedas tras recibir golpes ilegales en una pelea

La barra de San Lorenzo irrumpió en plena práctica del plantel tras la derrota ante Huracán: “La próxima no venimos a charlar”

Tras la llegada de Mastantuono, Fiorentina fichó a un goleador argentino que Scaloni tuvo en la prelista del Mundial

TELESHOW

Dillom lanzó “La nueva violencia”, su tercer álbum de estudio: la emoción de su equipo creativo

Dillom lanzó “La nueva violencia”, su tercer álbum de estudio: la emoción de su equipo creativo

La China Suárez mostró la intimidad de la casa de los sueños: el detalle que encendió la polémica con Wanda Nara

Julieta Cardinali contó la enseñanza que le dejó su madre antes de morir: “Me di cuenta mucho después”

Muñecos, pelotero y juegos didácticos: el espacio que diseñó Sol Pérez para ver crecer a su hijo Marco

A dos meses de separarse de Daniela Celis, Nick Sícaro blanqueó su relación con otra ex Gran Hermano

INFOBAE AMÉRICA

Costa Rica: inauguración de escáneres portuarios llevó a narcos a aplazar envío de cocaína

Costa Rica: inauguración de escáneres portuarios llevó a narcos a aplazar envío de cocaína

El Salvador frena la fabricación clandestina de productos con apoyo de inteligencia artificial y vigilancia interinstitucional

Por qué República Dominicana ordenó la salida de 21 personas de la embajada de Cuba en Santo Domingo

Panamá cierra el parque Camino de Cruces por caída de árboles y daños provocados por fuerte temporal

Luis Abinader cierra su sexto año de gobierno con un 55.5 % de aprobación, según AtlasIntel