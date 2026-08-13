Grave accidente en el barrio porteño de Flores: un taxista se subió a la vereda y atropelló a dos peatones y un ciclista

Un taxi perdió el control en Flores, se subió a la vereda y atropelló a dos peatones y un ciclista en Rivadavia y San Pedrito (NA)

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Un taxi perdió el control este mediodía en el barrio porteño de Flores y provocó un grave accidente con lesionados: atropelló a tres personas -dos peatones y un ciclista- en la intersección de la avenida Rivadavia y San Pedrito.

El saldo del accidente dejó al ciclista con una fractura expuesta en la pierna izquierda, a una mujer con politraumatismos y a un hombre de 75 años con heridas que requirieron atención hospitalaria.

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Según le confirmaron fuentes del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) a Infobae, las tres personas fueron trasladadas en ambulancia para su hospitalización.

El ciclista, que fue el más afectado, fue trasladado en una ambulancia de Swiss Medical antes de que llegara el SAME al lugar del siniestro. La mujer y el hombre, en tanto, fueron derivados al Hospital Piñero, de acuerdo con la información aportada a la agencia NA. No trascendió la identidad de ninguno de los afectados.

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El vehículo involucrado, un Chevrolet Spin que prestaba servicio como taxi, embistió a los transeúntes por circunstancias que aún son materia de investigación.

El accidente en Flores dejó a un ciclista con fractura expuesta en la pierna izquierda, una mujer con politraumatismos y un hombre de 75 años herido (NA)

En la semana ocurrieron más accidentes de tránsito que también requirieron la intervención de SAME para el traslado de víctimas.

El martes, una adolescente fue llevada al Hospital Ramos Mejía tras el choque y vuelco de un automóvil en la intersección de Tte. Gral. Juan Domingo Perón y Larrea, en el barrio de Balvanera, según reportaron el SAME y la Policía de la Ciudad. El siniestro, que involucró a dos vehículos, movilizó a los servicios de emergencia durante las primeras horas de la mañana.

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El móvil del SAME atendió a una paciente de 16 años con politraumatismos y la derivó al hospital junto a su madre. Según el parte policial, la joven viajaba en un Toyota Corolla que terminó con las ruedas hacia arriba a raíz del impacto. A bordo del mismo auto se hallaba un hombre mayor de edad, conductor del vehículo, que recibió asistencia médica en el lugar pero rechazó el traslado a un centro hospitalario.

El segundo vehículo fue un Volkswagen T-Cross al mando de otro hombre mayor de edad, de acuerdo con la Policía de la Ciudad. Ambos conductores permanecieron en el sitio y fueron evaluados por el personal médico. Tres mujeres mayores de edad también recibieron atención en el lugar, aunque ninguna presentó lesiones graves ni requirió derivación.

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El conductor del T-Cross relató a Todo Noticias que una camioneta se le cruzó, colisionó con ella y luego se alejó sin detenerse. “No tengo idea qué pasó, solo sentí el golpe”, declaró.

En Balvanera, una adolescente fue trasladada al Hospital Ramos Mejía tras el choque y vuelco de un Toyota Corolla en Perón y Larrea

Bomberos de la Ciudad participaron en el operativo, garantizaron la seguridad del área y colaboraron en la estabilización del vehículo volcado. El tránsito quedó detenido en el cruce de Perón y Larrea mientras se ejecutaban las tareas de rescate y remoción de los autos.

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De acuerdo con fuentes del SAME y la Policía de la Ciudad, la adolescente derivada al Hospital Ramos Mejía permanecía bajo observación médica. Las autoridades locales asumieron la investigación del hecho para determinar las circunstancias exactas del choque y las posibles responsabilidades.

Durante la misma mañana se registraron otros siniestros viales. El SAME atendió múltiples incidentes de tránsito en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, con varios heridos y derivaciones hospitalarias. En todos los casos intervinieron Bomberos de la Ciudad, la Policía de la Ciudad y unidades especializadas, según los partes oficiales.

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En Avenida General Paz, entre Plaza y Superi, sentido al Río de la Plata, un vehículo chocó y volcó aproximadamente media hora después de la medianoche. Bomberos y el SAME llegaron al lugar junto a efectivos de la Policía de la Comuna 12A. Poco después, el auto fue encontrado con fuego en el sector parquizado próximo a la calle Donado, en una zona de alto flujo vehicular. El operativo contó con dos móviles del SAME, una unidad de triage y el GER Saavedra. El conductor fue derivado al Hospital Pirovano.

A las 2.20, en la esquina de Manuela Pedraza y Grecia, un motociclista de 32 años cayó de su moto, sufrió politraumatismos y fue trasladado al Hospital Pirovano. La Policía de la Comuna 13 quedó a cargo del procedimiento.

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En Juramento entre Arcos, un colectivo de la línea 60 chocó contra un automóvil. El UMAT 2 del SAME asistió al conductor del vehículo, que presentaba traumatismo de tórax, y lo trasladó al Hospital Pirovano.