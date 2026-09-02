La UBA reunió a intendentes y especialistas para debatir el futuro de las ciudades y la inteligencia artificial

El salón del Edificio Anexo de la Facultad estuvo colmado de estudiantes, profesores y público en general

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La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) organizó el V Congreso Internacional de Ciudades Inteligentes, un encuentro que reunió a intendentes del conurbano bonaerense, funcionarios y especialistas internacionales para debatir el presente y el futuro de los grandes centros urbanos bajo el lema “Ciudades+Humanas+Innovadoras”.

La conferencia inaugural estuvo a cargo de Carlos Moreno, urbanista franco-colombiano, profesor de la Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne y creador del concepto de “ciudad de 15 minutos”: la planificación urbana orientada a que los habitantes puedan acceder a los servicios esenciales en un radio de 15 minutos a pie o en bicicleta. Momentos antes de su exposición, la UBA le otorgó el doctorado honoris causa.

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Moreno planteó que “la inteligencia artificial está cumpliendo un doble rol”.

“El de veneno y solución. Por un lado, nos puede hacer que seamos solo transmitidores de lo que ella realiza. Por el otro, puede darnos múltiples herramientas. Su correlación será el tecnofascismo o el humanismo”, describió. También señaló que “en las ciudades no hay soluciones permanentes, hay trayectorias que tienen que tener en cuenta lo ecológico, lo económico y lo social”.

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Carlos Moreno recibe el Doctorado Honoris Causa. A la izquierda César Albornoz, vicedecano de la Facultad de Ciencias y Económicas, y a la derecha Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA

El urbanista afirmó que la palabra más importante del urbanismo contemporáneo es “regenerar”, en referencia a los vínculos entre personas, la integración territorial y el desarrollo del capital humano. “Cada vez vamos más rápido y más lejos pero nuestro tiempo es menos útil. Por eso, vivir en la proximidad de un entorno vinculado con lo ecológico, lo económico y lo social debe convertirse en un derecho”, sostuvo.

En la apertura del congreso, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, afirmó que “una ciudad inteligente incorpora la tecnología para darle una vida mejor a la gente, para resolver desigualdades”. El vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas, César Albornoz, destacó que “este espacio es una oportunidad para aprovechar uno de los conocimientos que puede dar la academia sobre las ciudades en las que vivimos todos los días”. Omar Quiroga, secretario de Relaciones Institucionales y organizador del congreso, convocó a “gestionar y tomar decisiones en base a datos para así mejorar la vida de la gente”.

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En el panel “Ciudad integral: territorio, convivencia y gobernanza inteligente”, Lucía Bellocchio, de Trend Smart Cities, señaló que se vive “una nueva era en las Ciudades Inteligentes” en la que se pasó “de ponerle inteligencia a la infraestructura a ponerle inteligencia a la experiencia”. Gabriel Mraida, ministro de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires, describió el proceso de reorganización del sistema de atención a personas en situación de calle: “Necesitábamos reconfigurar el sistema. Patear el tablero, recolectar datos y seguir profundizando la acción sobre esta problemática”.

Cristian Méndez presentó la experiencia del programa “Ojos en Alerta”, puesto en marcha en San Miguel en 2016, cuando el 60% de los delitos no era denunciado. “Hoy, con este programa tenemos más de tres mil alertas mensuales por WhatsApp, que son analizadas con IA”, detalló. Fabio Quetglas, director de la Diplomatura en Gestión y Política Urbana de la Universidad de San Andrés, reconoció que “hoy la tecnología permite hacer casi todo para mejorar las ciudades”, aunque advirtió que “el principal desafío es recuperar la cultura urbana del espacio público”.

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De izquierda a derecha: Tomás García, Secretario General y Omar Quiroga, Secretario Relaciones Institucionales, ambos de la Facultad; los intendentes Rodrigo Aybar, Soledad Martínez, Federico Otermín y Gastón Granados. A su lado Walter Berardo, asesor del decano

El panel “Ciudades, gestión y nuevas oportunidades” reunió a intendentes del conurbano bonaerense. Gastón Granados, sostuvo: “Tenemos la posibilidad de pensar un municipio que se crea de cero. No hay crecimiento posible si los vecinos no pueden vivir tranquilos”.

Federico Otermín, intendente de Lomas de Zamora, planteó que el gobierno de la comunidad debe hacerse “con la participación ciudadana”. “A partir del uso de la inteligencia artificial de manera transversal, podemos hacer una gestión más eficiente, y que sea fácil y rápido vincularse con el municipio”, indicó.

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Rodrigo Aybar, intendente de Tres de Febrero, señaló que su distrito tiene “un perfil socio productivo ligado a las pymes” y que es necesario “ser más eficientes en el gasto público y no trasladarlo al que quiere invertir”.

Soledad Martínez, intendenta de Vicente López, valoró que el congreso haya convocado a mandatarios de distintas orientaciones políticas y fue directa al plantear que “hoy una ciudad no es lo mismo que la que era tres años atrás, hay otras demandas y necesidades”. Martínez subrayó que “las ciudades son garantes de la seguridad, la salud, la educación y el trabajo” y que el desafío pasa por “transformar procesos profundos hacia dentro de la administración, donde se determinan planes de trabajo con resultados evidentes para los vecinos”.

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El congreso cerró con el panel “Ciudades en movimiento: innovación y transformación urbana”. Rossana Chahla, intendenta de San Miguel de Tucumán, afirmó que “tal como las ciudades y las sociedades cambian, también debe cambiar la forma de gobernar” y que eso implica “modificar la cultura de las organizaciones, con un Estado inteligente”. Chahla abogó por “construir capacidad, armando equipos, capacitando al recurso humano, y planificar una ciudad a treinta años”.

Pablo Bereciartua, ministro de Infraestructura y Movilidad de la Ciudad de Buenos Aires, puso el foco en el ciudadano como centro de toda intervención urbana e hizo eje en las transformaciones del sistema de transporte. “Lo que tiene la ciudad de Buenos Aires es una fuerte identidad”, afirmó, y remarcó que “el transporte no debe ser solo rápido y eficiente, sino además silencioso”, razón por la cual el gobierno avanza hacia las energías autosustentables.

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