Crimen y Justicia

Dos años después, cayó el principal sospechoso de un intento de asesinato en un boliche de Palermo

En junio de 2024, un joven de 27 años fue baleado en la puerta de la disco Input sobre la avenida Juan B. Justo. La División Homicidios de la PFA detuvo a un conocido delincuente de la villa Zavaleta por el hecho. Su prontuario

Tiroteo en Palermo - Input
Junio de 2024: Policía Científica frente a la disco Input (Adrián Escandar)
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El 10 de junio de 2024, un grupo de delincuentes intentó matar a tiros a un joven de 27 años frente a la disco Input en Palermo. Sus propios amigos lo trasladaron a la guardia, con un tiro en el pecho. No apareció en un hospital porteño, sino en Evita de San Martín. Lautaro era su nombre, de 27 años de edad.

Quedó internado. También quedó detenido. Al registrar su nombre, los investigadores descubrieron que tenía un pedido de captura por robo. Tenía un domicilio en la Villa La Rana, partido de San Martín.

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En paralelo, un chico de 17 años había sido brutalmente agredido en la puerta del boliche, y en la misma secuencia. Recibió una serie de patadas y culatazos en el cráneo, aunque los informes iniciales aseguraban que una bala le había rozado la cabeza. Entre sus ropas, llevaba cuatro bolsas con restos de polvo rosa y un cogollo de porro envuelto en un billete de mil pesos. También era oriundo de la periferia de Villa La Rana.

Tiroteo en Palermo - Input
La sangre de una de las víctimas en el cordón de la avenida Juan B. Justo (Adrián Escandar)

Un conflicto por la venta de droga o una venganza barrial fueron las hipótesis en torno al intento de homicidio. Los pistoleros, se creyó en un momento, podrían venir de Villa La Rana también. Sin embargo, las balas vinieron literalmente, de la otra dirección. Dos años después, la División Homicidios de la Policía Federal cierra la historia.

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En los últimos días, sus detectives de elite -con una alta tasa de capturas exitosas en la historia reciente- detuvieron al segundo sospechoso del caso en caer, y el principal acusado en la trama. Se trata de Mirco C., oriundo de Dock Sud, de 19 años de edad, con un interesante prontuario.

Mirco C. tras ser detenido por la Federal en la Isla Maciel
Mirco C. tras ser detenido por la Federal en la Isla Maciel

Mirco C. fue detenido en la Isla Maciel, su barrio, por orden de la UFECRI dirigida por el fiscal José Campagnoli y el Juzgado de Menores N°5 a cargo de Gonzalo De Tezanos. Tiempo antes, el primer sospechoso, Ian P., -hoy de 18 años, menor de edad al momento del hecho- fue arrestado también.

Mirco cayó, literalmente, en el domicilio que años atrás había registrado ante las autoridades, tras ir y venir de la casa de un familiar en Avellaneda. Intentó escapar al oir la voz de alto. Como menor de edad, ya había enfrentado dos causas por robo a mano armada.

La hipótesis oficial del motivo de intento de asesinato en la disco no fue la venta de droga, o la venganza del barrio, sino un simple robo. Ocurrió a las 7 AM de ese lunes, cuando la disco cerraba sus puertas. El chico de 17 años fue encarado por ambos delincuentes, que intentaron quitarle su cadenita de oro. Así, le dieron una paliza.

Lautaro, la segunda víctima, intercedió para salvarlo. Se llevó la peor parte, con un tiro en el pecho. Los delincuentes huyeron en un Toyota Etios, que fue hallado en la villa Zavaleta. El auto, descubrieron los investigadores, tenía un pedido de secuestro por robo también.

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