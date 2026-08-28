Tras las lluvias en el AMBA, sube la temperatura: cómo estará el tiempo durante el fin de semana

El clima en la Ciudad de Buenos Aires entrará en una pausa tras las lluvias, con nubosidad en descenso y sin previsiones de precipitaciones para el viernes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El fin de semana llega como un alivio para el Área Metropolitana de Buenos Aires después de las lluvias que se registraron este jueves: se viene un período de diez días en el que habrá tiempo variable y que finalizará con la llegada de un pulso de frío polar hacia el final de ese lapso. De cara al fin de semana, se espera que haya jornadas estables en cuanto a las condiciones meteorológicas, aunque las nubes todavía seguirán presentes en el cielo.

En lo que se refiere a la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, después de las lluvias, el clima entrará en una etapa de pausa. La nubosidad irá disminuyendo durante la jornada del viernes y las temperaturas oscilarán entre los 10 °C y los 16 °C, sin previsiones de lluvias para ese día. Según los datos aportados por el pronóstico elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la tarde será el momento donde habrá una mayor presencia de sol, lo que marcará un cambio tras un mes en el que el predominio de los días nublados fue la característica principal.

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Durante las siguientes dos jornadas, el panorama climático seguirá siendo favorable. El sábado, que será el encargado de cerrar el último fin de semana del mes de agosto, traerá condiciones meteorológicas que darán lugar a temperaturas comprendidas entre los 8 °C y los 16 °C en la zona metropolitana. Nuevamente, durante la tarde, la presencia de nubes se mantendrá baja, por lo cual se podrá aprovechar otra tarde soleada para salir a pasear.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó para el viernes temperaturas de entre 10 °C y 16 °C y mayor presencia de sol por la tarde en Buenos Aires.

El domingo, que será el cierre del fin de semana, la estabilidad de las condiciones se mantendrá y vendrá acompañada de una leve recuperación de los valores de temperatura: el termómetro podría alcanzar máximas de hasta 17 °C, mientras que la mínima se ubicará en 10 °C. El viento llegará desde el sudeste o el este, con intensidades bajas.

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El lunes 31 de agosto marcará el inicio de una etapa en la que se presentará algo de variabilidad, aunque se prevé que esta será de corta duración. Por la mañana, es posible que se registren algunas fluctuaciones en las condiciones meteorológicas, con solo un 10% de probabilidades de precipitaciones. Los valores de temperatura estarán entre los 11 °C y los 18 °C, de modo tal que la jornada continuará en la misma línea general que domina la semana.

La variación más importante en el período se hará notar a partir del inicio de septiembre. Según Meteored, tanto el jueves 3 como el viernes 4 de ese mes provocarán el ingreso de una masa de aire frío con vientos provenientes del sur que serán más notorios en toda la región del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

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Para el jueves, se espera una nubosidad variable y que el descenso en las temperaturas se hará más pronunciado, especialmente durante la noche, con ráfagas de viento sur que podrían llegar hasta los 40 km/h. El día siguiente acentuará la tendencia al enfriamiento: en este caso, las temperaturas previstas para la Capital Federal irán desde los 6 °C a los 14 °C, valores que son propios de la temporada invernal plena.