Sociedad

Tras las lluvias en el AMBA, sube la temperatura: cómo estará el tiempo durante el fin de semana

El cielo mantendrá la nubosidad con vientos del sudeste y un leve repunte térmico que marcarán los próximos días en la zona metropolitana. Hay una advertencia por la llegada de una nueva ola polar

Un hombre con abrigo con capucha, gorro y bufanda camina por la acera cerca de un edificio con cúpula.
El clima en la Ciudad de Buenos Aires entrará en una pausa tras las lluvias, con nubosidad en descenso y sin previsiones de precipitaciones para el viernes. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El fin de semana llega como un alivio para el Área Metropolitana de Buenos Aires después de las lluvias que se registraron este jueves: se viene un período de diez días en el que habrá tiempo variable y que finalizará con la llegada de un pulso de frío polar hacia el final de ese lapso. De cara al fin de semana, se espera que haya jornadas estables en cuanto a las condiciones meteorológicas, aunque las nubes todavía seguirán presentes en el cielo.

En lo que se refiere a la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, después de las lluvias, el clima entrará en una etapa de pausa. La nubosidad irá disminuyendo durante la jornada del viernes y las temperaturas oscilarán entre los 10 °C y los 16 °C, sin previsiones de lluvias para ese día. Según los datos aportados por el pronóstico elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la tarde será el momento donde habrá una mayor presencia de sol, lo que marcará un cambio tras un mes en el que el predominio de los días nublados fue la característica principal.

PUBLICIDAD

Durante las siguientes dos jornadas, el panorama climático seguirá siendo favorable. El sábado, que será el encargado de cerrar el último fin de semana del mes de agosto, traerá condiciones meteorológicas que darán lugar a temperaturas comprendidas entre los 8 °C y los 16 °C en la zona metropolitana. Nuevamente, durante la tarde, la presencia de nubes se mantendrá baja, por lo cual se podrá aprovechar otra tarde soleada para salir a pasear.

Tiempo para el fin de semana 29 y 30 de agosto
El Servicio Meteorológico Nacional anticipó para el viernes temperaturas de entre 10 °C y 16 °C y mayor presencia de sol por la tarde en Buenos Aires.

El domingo, que será el cierre del fin de semana, la estabilidad de las condiciones se mantendrá y vendrá acompañada de una leve recuperación de los valores de temperatura: el termómetro podría alcanzar máximas de hasta 17 °C, mientras que la mínima se ubicará en 10 °C. El viento llegará desde el sudeste o el este, con intensidades bajas.

PUBLICIDAD

El lunes 31 de agosto marcará el inicio de una etapa en la que se presentará algo de variabilidad, aunque se prevé que esta será de corta duración. Por la mañana, es posible que se registren algunas fluctuaciones en las condiciones meteorológicas, con solo un 10% de probabilidades de precipitaciones. Los valores de temperatura estarán entre los 11 °C y los 18 °C, de modo tal que la jornada continuará en la misma línea general que domina la semana.

La variación más importante en el período se hará notar a partir del inicio de septiembre. Según Meteored, tanto el jueves 3 como el viernes 4 de ese mes provocarán el ingreso de una masa de aire frío con vientos provenientes del sur que serán más notorios en toda la región del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Para el jueves, se espera una nubosidad variable y que el descenso en las temperaturas se hará más pronunciado, especialmente durante la noche, con ráfagas de viento sur que podrían llegar hasta los 40 km/h. El día siguiente acentuará la tendencia al enfriamiento: en este caso, las temperaturas previstas para la Capital Federal irán desde los 6 °C a los 14 °C, valores que son propios de la temporada invernal plena.

Temas Relacionados

Servicio Meteorológico NacionalmeteorologíaOla polarÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Horror en Villa Ballester: un hombre asesinó a puñaladas a su vecino en medio de una discusión

La Policía Bonaerense capturó al presunto agresor a pocos metros de la escena del crimen. El aprehendido fue trasladado a un hospital, debido a que, tras el homicidio, intentó quitarse la vida

Horror en Villa Ballester: un hombre asesinó a puñaladas a su vecino en medio de una discusión

Alerta en otra escuela de Tucumán: una alumna llevó un revólver y seis municiones

Una compañera aseguró que la chica dijo que “las balas eran para una docente y otros dos alumnos”. La Policía intervino tras el llamado al 911 y no hubo heridos. El Gobierno provincial convocó a una reunión para abordar la situación

Alerta en otra escuela de Tucumán: una alumna llevó un revólver y seis municiones

Declararon como Patrimonio Cultural Inmaterial del país al Camino de Brochero en Córdoba

La ruta de 240 kilómetros que sigue las huellas del primer santo argentino nativo obtuvo reconocimiento institucional e incorporó un sistema de registro para los peregrinos, inspirado en el Camino de Santiago de Compostela

Declararon como Patrimonio Cultural Inmaterial del país al Camino de Brochero en Córdoba

Video: un feroz incendio arrasó por completo con un edificio histórico de una ciudad de Río Negro

En el lugar funcionaba la Secretaría de Desarrollo Social y el Centro Regional de Estudios Superiores Universitarios (CRESU) de la localidad de Catriel. El comunicado de la Municipalidad sobre el incidente

Video: un feroz incendio arrasó por completo con un edificio histórico de una ciudad de Río Negro

Detuvieron a un patovica que atacó a un adolescente en un boliche de Córdoba y le provocó una doble fractura de mandíbula

La agresión ocurrió durante una pelea dentro del local y quedó registrada en video. El abogado de la víctima pidió que también se investigue a los responsables del boliche y de la seguridad

Detuvieron a un patovica que atacó a un adolescente en un boliche de Córdoba y le provocó una doble fractura de mandíbula

DEPORTES

El gran momento del hockey argentino: Las Leonas y Los Leones hacen historia en el Mundial

El gran momento del hockey argentino: Las Leonas y Los Leones hacen historia en el Mundial

Ignacio Buse venció a Juan Manuel Cerúndolo y avanzó a las semifinales de Winston-Salem

Estudiantes venció 3-1 a Barracas Central y avanzó a los cuartos de final de la Copa Argentina: así quedó el cuadro

El sutil dardo de Boca Juniors en las redes luego de la histórica eliminación de River Plate de la Copa Sudamericana

Tyson reconfirma la pelea con Mayweather tras la recuperación de su mano: “Tengo muchas ganas”

TELESHOW

Las imágenes de Lali Espósito y sus amigas en Río de Janeiro que alentaron los rumores de una despedida de soltera

Las imágenes de Lali Espósito y sus amigas en Río de Janeiro que alentaron los rumores de una despedida de soltera

Sofía Jujuy y Eva Bargiela parodiaron Popstars y mostraron cómo serían sus audiciones

Fue a Popstars, cantó “La Perla”, la rechazaron por su afinación pero se volvió la más viral: “Fui a darlo todo”

Jimena Monteverde contó las peleas secretas del programa de Mirtha Legrand: “Yo de acá me voy”

El último adiós a Rubén Rada en Montevideo

INFOBAE AMÉRICA

Vacunación infantil contra la hepatitis alcanza en Panamá un 93%, indica el Ministerio de Salud

Vacunación infantil contra la hepatitis alcanza en Panamá un 93%, indica el Ministerio de Salud

El tribunal condena a 26 años de prisión a Ángel Pérez Iguardia por el asesinato de un oftalmólogo en Guatemala

El Gobierno dominicano activa la organización de la 41.ª sesión de la CEPAL

Más de 1,600 adultos cumplen una meta pendiente y reciben su título de bachillerato en Costa Rica

Fuertes vientos y lluvias eléctricas sorprenden a San Salvador y otros departamentos