Quién era la joven de 21 años que murió en un brutal accidente tras perder el control de su vehículo en Quilmes

Victoria Julieta Raymondi Guida estaba a días de cumplir sus 22 años cuando murió en el accidente

Guardar

Victoria Julieta Raymondi Guida murió en la madrugada del pasado lunes en un brutal accidente de tránsito en Quilmes Oeste. La joven tenía 21 años y el próximo 6 de septiembre iba a cumplir 22. En medio del dolor, sus seres queridos describieron su partida como “una trompada en el corazón”.

Era hija de Cristian Raymondi, un empresario de 48 años del rubro automotor con estrecho vínculo con el Turismo Carretera (TC). Raymondi es dueño de la firma Embragues Trento, con sede en Ciudadela, y a fines de julio debutó como piloto en la Copa Bora en el autódromo de La Plata, junto al bonaerense Martín Serrano, corredor del TC.

PUBLICIDAD

La pérdida de su hija lo dejó devastado. “El peor día de nuestras vidas. Se nos fue Victoria, mi hija, un ser que derrochaba alegría. Te amo y amaré cada día del resto de mi vida”, publicó en sus redes sociales.

Los mensajes de despedida que compartió el padre Victoria a través de sus redes sociales

En un segundo mensaje escribió: “No puedo creerlo, hija mía. Quiero estar con vos, nada me importa”. Ya el miércoles, en una tercera publicación, expresó: “Hija mía, estoy desgarrado. Solo quiero sentirte, acariciarte, darte besos, tenerte cerca, sentirte. Te pido ayuda, angelito mío, vos que siempre estabas para todos. Sos mi orgullo, por siempre aferrada en mí, no puedo más amor mío. Te amo Victoria, mi bebé”.

PUBLICIDAD

El dolor no fue solo de su padre. Una prima de la joven también recurrió a las redes para despedirla. “Cómo te voy a extrañar. Verte era risas, carcajadas hasta las lágrimas. No puedo creer estar escribiendo esto. Hoy nos toca despedirte con el dolor más grande de toda la familia. Volá alto prima”, escribió, según reprodujo el medio local Impacto Castex.

El martes, los restos de Victoria fueron velados en la Cochería Colonial, en el Cruce Varela, y despedidos a las 16 en el cementerio Parque Iraola.

PUBLICIDAD

El martes fue el velatorio de Victoria

El brutal choque

Instantes antes de las 2 de la madrugada ocurrió el accidente en la avenida Oscar Smith al 2600, justo en la intersección con la avenida Acha, en la zona oeste de Quilmes. El lugar contaba con cámaras de seguridad que registraron el momento exacto en que el Peugeot 208 azul, conducido por la víctima, se descontroló a gran velocidad, subió a la vereda y chocó de lleno contra el frente de una ferretería, con tal violencia que derribó una columna del comercio. El impacto fue de tal magnitud que el auto rebotó y quedó sobre la vereda con el frente mirando hacia la calle, mientras los daños en la estructura del local resultaron de consideración.

Solo pasaron unos segundos tras el choque cuando varias personas que se encontraban en las inmediaciones se acercaron e intentaron asistir a la conductora, aunque ya había perdido la vida en el acto, según reportó Info Quilmes.

PUBLICIDAD

El SAME también atendió a familiares de la víctima que se descompensaron al conocer la noticia

El Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) llegó al lugar con rapidez tras recibir la alerta y constató que las heridas eran fatales. Minutos después, parte del operativo se trasladó a una vivienda ubicada a pocas cuadras del lugar del accidente, donde residían familiares de la víctima que sufrieron descompensaciones al enterarse de la muerte.

En el caso intervinieron la comisaría 9na. de Quilmes y la fiscal Claudia Vara, de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N° 9 de Quilmes, quien dispuso el traslado del cuerpo a la morgue judicial para la realización de una autopsia. Las autoridades trabajan para determinar las circunstancias exactas que llevaron a la joven de 21 años a perder el control del vehículo en esa esquina de Quilmes Oeste.

PUBLICIDAD