Cuba

Cuba vuelve a clases con menos presupuesto educativo, hoteles en obra y una “gran fiesta” oficial: uniformes escasos, apagones y aulas sin maestros

El gasto en educación cayó al 4.3% del PIB y el relato gubernamental promete celebración. En casas de La Habana el sueño se corta por la falta de corriente. La matrícula arranca con vacantes y carencias que no se dicen

Fotografía de archivo del 4 de septiembre de 2023 de una maestra que dicta clase a un grupo de estudiantes durante el primer día del curso escolar en la escuela primaria Vo Thi Thang, en La Habana (Cuba). EFE/Yander Zamora
Fotografía de archivo del 4 de septiembre de 2023 de una maestra que dicta clase a un grupo de estudiantes durante el primer día del curso escolar en la escuela primaria Vo Thi Thang, en La Habana (Cuba). EFE/Yander Zamora
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En Cuba, el gasto en educación cayó al 4.3% del PIB en 2024, frente al 9.6% que se destinó al sector en los peores años del Período Especial, mientras el régimen mantuvo la inversión en infraestructura hotelera.

Ese dato resume la brecha entre el discurso oficial sobre el nuevo curso escolar y la realidad que enfrentarán los estudiantes el próximo 1 de septiembre.

La ministra de Educación, Naima Ariatne Trujillo Barreto, declaró ante medios oficiales que el inicio de clases será “una gran fiesta en Cuba”. Lo que no dijo es que solo el 20% de la matrícula nacional contará con uniformes nuevos, que al menos 24,000 plazas docentes permanecen sin cubrir y que el curso anterior tuvo que cerrarse anticipadamente, entre el 15 y el 30 de junio, por falta de combustible.

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La crisis que los niños cargan antes de entrar al aula

El regreso a clases en Cuba no empieza el 1 de septiembre: empieza semanas antes, en los hogares donde los niños acumulan noches sin dormir por los apagones.

En algunos circuitos de La Habana, una madre que habló con ADN Cuba bajo condición de anonimato señaló que llevaban más de tres meses sin electricidad durante el horario de sueño.

“Veo a muchos niños y adolescentes en estados de ansiedad, caída del cabello”, describió la fuente. “Son síntomas de estrés crónico acumulado. La falta de alimentos y la inflación se reflejan en su concentración y aprendizaje”.

Un día en La Habana, Cuba, ante la constante crisis social que atraviesa
Una mujer que viste un vestido con la bandera de Estados Unidos cruza una calle en La Habana el 18 de agosto de 2026. La Habana, que antaño fue sinónimo de diversión despreocupada, ha quedado desierta debido a los cortes de electricidad, la emigración masiva y la profunda incertidumbre sobre su futuro. (Foto de YAMIL LAGE / AFP)

El impacto sobre la salud mental de los menores es una dimensión que el discurso oficial ignora. En Habana Vieja, otra madre relató a ADN Cuba que su hija menor le dijo que “su vida ha cambiado desde que no hay corriente”. Los colchones se trasladan a la sala, la habitación más fresca, y el pan para el desayuno no siempre está disponible ni al precio al que se vende.

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Un sistema sin maestros, sin materiales y sin salarios

El déficit docente es la herida más antigua del sistema educativo cubano. Ya en 2016 las autoridades lo reconocían como una “asignatura pendiente”.

En 2024, el oficialismo admitió que el país tenía 156,000 maestros, pero necesitaba 24,000 más para completar las plantillas. Para el curso que comienza ahora, la brecha no se cerró.

En Camagüey, solo el 68.7% de los maestros necesarios está disponible, un déficit de aproximadamente 3,000 profesionales. En Matanzas, de 8,746 plazas docentes aprobadas, apenas 6,635 están cubiertas.

En Holguín, las autoridades recurren a contratos por horas y a estudiantes que aún están en formación para mantener las aulas abiertas.

Alexis Mijan y su hijo, Bayron Mijan, están sentados en una cama improvisada en la azotea de un edificio residencial al atardecer en La Habana Vieja, el 11 de agosto de 2026. Muchos cubanos duermen al aire libre durante las noches de verano en busca de alivio ante las altas temperaturas y los frecuentes cortes de electricidad. (Foto de YAMIL LAGE / AFP)
Alexis Mijan y su hijo, Bayron Mijan, están sentados en una cama improvisada en la azotea de un edificio residencial al atardecer en La Habana Vieja, el 11 de agosto de 2026. Muchos cubanos duermen al aire libre durante las noches de verano en busca de alivio ante las altas temperaturas y los frecuentes cortes de electricidad. (Foto de YAMIL LAGE / AFP)

Una funcionaria de la Dirección Provincial de Educación de Camagüey, que habló con ADN Cuba bajo reserva de identidad, describió la situación desde adentro: “No hay materiales para que los docentes planifiquen sus clases: solo un lápiz. El municipio cabecera no cuenta con el combustible para la cocción de alimentos”.

La crisis alcanza también a quienes decidieron quedarse frente a las aulas. Denuncias difundidas en redes sociales, entre ellas por la página Nio reportando un Crimen, señalan que docentes de Jiguaní, en Granma, llevan sin cobrar desde junio.

Ante los reclamos, la Dirección Municipal de Educación les habría respondido que debían “aguantar” porque no había presupuesto. En Ciego de Ávila, los salarios de profesores de la Escuela de Arte llegan con retrasos de entre 20 y 25 días desde hace dos cursos.

Lo que cuesta volver a clases cuando todo escasea

Mientras el Estado reduce su inversión en educación, las familias absorben el costo. Conseguir uniformes, zapatos y útiles en un mercado donde los precios superan con creces el poder adquisitivo de la mayoría de los hogares se convirtió en un obstáculo adicional.

Personas caminan por una calle de La Habana, Cuba, el 3 de agosto de 2026, tras el colapso de la red eléctrica nacional ocurrido el domingo; se trata del cuarto fallo de la red a nivel nacional en menos de un mes. REUTERS/Norlys Perez
Personas caminan por una calle de La Habana, Cuba, el 3 de agosto de 2026, tras el colapso de la red eléctrica nacional ocurrido el domingo; se trata del cuarto fallo de la red a nivel nacional en menos de un mes. REUTERS/Norlys Perez

La habanera Gisselle Ordoñez lo planteó sin rodeos en Facebook: “¿Cómo vamos a lograr que los enanos tengan calidad de sueño para acudir a clases todos los días y asimilar conocimientos? ¿Cómo vamos a comprar los útiles escolares, los zapatos, el uniforme de su talla, la merienda escolar?”.

En grupos de madres en redes sociales, otra usuaria sumó la pregunta sobre el transporte: “¿Cómo van a ir cuando hay padres que no pueden pagar a diario un pasaje? ¿Cuando un par de tenis y una mochila cuesta un ojo de la cara?”.

La crisis en Cuba a través de una familia que sobrevive con 60 dólares al mes
(Fotografías por Lisette Poole González/The New York Times)

Desde Arroyo Naranjo, en La Habana, Wilber Aguilar Bravo, quien tiene a varios nietos menores bajo su cuidado, fue más directo: “Este curso antes de empezar ya es un fracaso. Para ir a estudiar los niños necesitan concentración, que no tienen”.

El deterioro que el Estado ya no puede ocultar

El Observatorio de Libertad Académica (OLA) documentó este año el estado del sistema educativo cubano en un informe que describe “una fase crítica” iniciada en los últimos cinco años. Leonardo Fernández Otaño, parte del equipo de esa organización independiente, señaló que la descentralización del curso que propone el Ministerio de Educación Superior genera preocupación adicional, dada “la complejidad del proceso”.

“Se ha ido agudizando la incapacidad del Estado para garantizar el mínimo que pueda reforzar la excelencia del proceso docente-educativo”, advirtió Fernández Otaño.

El informe del OLA agrega que “la combinación de la crisis económica pospandemia, el fracaso de la Tarea Ordenamiento y el éxodo migratorio masivo han generado un escenario de violencia y deterioro ético sin precedentes”.

El Observatorio de Libertad Académica (OLA) documentó este año el estado del sistema educativo cubano en un informe que describe “una fase crítica” iniciada en los últimos cinco años. REUTERS/Norlys Perez
El Observatorio de Libertad Académica (OLA) documentó este año el estado del sistema educativo cubano en un informe que describe “una fase crítica” iniciada en los últimos cinco años. REUTERS/Norlys Perez

En 2023 y 2024, el Estado destinó a educación apenas el 1,4% y el 1%, respectivamente, del total de sus inversiones ejecutadas. En paralelo, mantuvo elevados niveles de gasto en la construcción y mantenimiento de hoteles.

Desde Guantánamo, el opositor y padre Miguel Ángel Herrera resumió a Martí Noticias, medio financiado por el Gobierno de Estados Unidos, el estado de ánimo en la ciudad oriental: “No se habla del nuevo curso escolar y hay un desabastecimiento general”.

El 1 de septiembre, cientos de miles de niños entrarán a aulas deterioradas, con maestros mal pagados o directamente sin cobrar, sin uniformes suficientes y después de noches interrumpidas por los apagones. La pregunta que Ordoñez publicó en Facebook, “¿Cómo vamos a hacer?”, sigue sin respuesta oficial.

Fuente: Martí Noticias

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