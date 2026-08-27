Cuba

Feminicidios en Cuba dejan a más de 160 menores sin madre

La cantidad de niñas y niños huérfanos por asesinatos de mujeres sigue en ascenso, en un contexto de deterioro económico y ausencia de protocolos específicos para atender a las víctimas más jóvenes

En Cuba, 162 niñas, niños y adolescentes perdieron a sus madres por feminicidios procesados judicialmente entre 2023 y 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)
En Cuba, 162 niñas, niños y adolescentes perdieron a sus madres por feminicidios procesados judicialmente entre 2023 y 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Cada vez más niñas, niños y adolescentes en Cuba quedan sin madre debido a la violencia de género. Un total de 162 menores han perdido a sus madres por feminicidios procesados judicialmente entre 2023 y 2025, en un contexto marcado por el deterioro económico, la falta de recursos básicos y la presión social que vive la población en la isla.

El dato, publicado por el Diario de Cuba, expone una realidad que afecta a familias en distintas provincias. En 2023 se registraron 38 casos, en 2024 la cifra ascendió a 70 y en lo que va de 2025 se han reportado 54 menores huérfanos de madre por este tipo de crímenes. Las estadísticas corresponden a procesos judiciales, por lo que pueden incluir feminicidios perpetrados en años anteriores, una característica que refleja las dificultades para obtener información actualizada y precisa sobre estos hechos en el país.

PUBLICIDAD

La situación se agrava en un entorno donde la crisis económica golpea a la mayoría de los hogares cubanos. La escasez de alimentos, medicinas y servicios básicos limita las posibilidades de respuesta de las familias y de las instituciones. Cuba enfrenta restricciones materiales que complican la atención a los menores afectados, quienes en muchos casos deben cambiar de hogar o entorno familiar tras la pérdida de su madre.

Los feminicidios en Cuba dejaron 38 menores huérfanos de madre en 2023, 70 en 2024 y 54 en lo que va de 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los feminicidios en Cuba dejaron 38 menores huérfanos de madre en 2023, 70 en 2024 y 54 en lo que va de 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto de estos feminicidios no se limita a la pérdida de la figura materna. La estructura familiar se ve alterada, en ocasiones, los menores quedan bajo el cuidado de abuelos u otros parientes que no siempre cuentan con recursos suficientes. Existen también situaciones en las que los niños son testigos directos de los crímenes, lo que añade una dimensión traumática a su experiencia. En julio de 2026, se documentaron dos episodios donde adolescentes y niños presenciaron la muerte violenta de sus madres, lo que deja secuelas emocionales y sociales difíciles de superar.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el reporte los datos oficiales no informan sobre el destino posterior de los menores afectados. No se conoce cuántos permanecen con sus padres, cuántos reciben atención psicológica continua ni cuántos acceden a prestaciones económicas o asistencia social específica. Esta ausencia de información impide dimensionar la verdadera magnitud del fenómeno y las necesidades reales de los niños y adolescentes huérfanos de madre a causa de la violencia de género.

En la isla existen normas legales que buscan proteger a la infancia y a las víctimas de la violencia de género. La Constitución, el Código de las Familias y la Ley de Niñez, Adolescencias y Juventudes establecen mecanismos de protección general, pero no se ha identificado un protocolo nacional específico para casos en los que menores quedan huérfanos por feminicidio. Tampoco existen prestaciones económicas diferenciadas para estos menores; las ayudas actuales se enmarcan en el sistema general de seguridad social y no consideran el daño particular que produce el feminicidio en la vida de los hijos de las víctimas.

Día Mundial de los Huérfanos – Huérfanos – Perú – entretenimiento – 10 noviembre
La crisis económica en Cuba y la escasez de alimentos, medicinas y servicios básicos complican la atención de los menores afectados por feminicidio. (Freepik)

Un estudio realizado por el proyecto Casa Palanca, recogió testimonios de familias afectadas por feminicidios en Cuba. Seis de las ocho familias entrevistadas recibían algún tipo de pensión, pero ninguna accedió a prestaciones específicas derivadas del feminicidio ni a acompañamiento psicológico regular. En la mayoría de los casos, el cuidado de los menores recayó de forma abrupta en abuelos u otros familiares, quienes asumieron la responsabilidad sin preparación ni apoyo suficiente.

En un contexto de crisis económica y social, la falta de mecanismos diferenciados para proteger a los menores huérfanos por feminicidio evidencia la complejidad del problema. Las cifras oficiales y los testimonios reunidos muestran que la violencia de género tiene consecuencias profundas y duraderas para la infancia cubana, en un país donde los recursos institucionales y familiares resultan cada vez más limitados.

Temas Relacionados

FeminicidioViolencia de géneroCubaViolenciaNiñosViolencia infantil

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La ONG Cubalex denunció 17 muertes en cárceles de Cuba en 2026 por falta de atención médica

La organización documentó decesos vinculados a falta de asistencia sanitaria y a cuidados negligentes, con 17 casos en ocho prisiones, y advirtió que las fallas en alimentación y encierro agravan las enfermedades de los detenidos

La ONG Cubalex denunció 17 muertes en cárceles de Cuba en 2026 por falta de atención médica

Crisis energética en Cuba: apagones dejan sin electricidad al 65% de la isla

La Unión Eléctrica detalló un desequilibrio inusual entre oferta y consumo en la franja de mayor uso, mientras se aplican desconexiones para contener fallas más graves y sostener servicios esenciales

Crisis energética en Cuba: apagones dejan sin electricidad al 65% de la isla

Dormir en el suelo, sin luz y con poca comida: estas acciones toman los cubanos ante la crisis de los últimos meses

La crisis energética, de combustible, alimentaria y de transporte ha golpeado la calidad de vida en Cuba, la cual se agudiza más con el paso de los días

Dormir en el suelo, sin luz y con poca comida: estas acciones toman los cubanos ante la crisis de los últimos meses

Ante la crisis de medicinas, Cuba anuncia nuevo tratamiento contra el cáncer de piel

El Centro de Inmunología Molecular informó que la nueva molécula busca reforzar la respuesta inmunitaria contra el tumor y que su primer ensayo en personas se realizará en hospitales de La Habana y Villa Clara

Ante la crisis de medicinas, Cuba anuncia nuevo tratamiento contra el cáncer de piel

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos afirma que el 94% de los habitantes de la isla vive en pobreza extrema

El IX Estudio sobre el Estado de los Derechos Sociales en Cuba reportó 1,318 entrevistas en las 15 provincias y elevó la estimación cinco puntos respecto de 2025, con el umbral del Banco Mundial

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos afirma que el 94% de los habitantes de la isla vive en pobreza extrema

TECNO

Primera batería cuántica: se puede cargar en menos de un segundo y ya funciona

Primera batería cuántica: se puede cargar en menos de un segundo y ya funciona

Pasos para limpiar el aire acondicionado: evita facturas de energías costosas y resfriados en verano

Cuándo desaparecerán los celulares y qué tecnología los reemplazará, según directivos de Meta y SpaceX

Impuesto a robots en 2026 y a los tokens de IA: la propuesta de Bill Gates para proteger el empleo de personas

Ver Barcelona vs Athletic en Fútbol Libre o Roja Directa expone el dispositivo a malware y es ilegal

ENTRETENIMIENTO

Abrió una celda con removedor de maquillaje y se fue en jetpack como Snoopy: la historia detrás del cameo de Dolly Parton en Los Simpsons

Abrió una celda con removedor de maquillaje y se fue en jetpack como Snoopy: la historia detrás del cameo de Dolly Parton en Los Simpsons

‘El Poder de la Red’: sale a luz el primer tráiler de la esperada película sobre la investigación que llevó a Mark Zuckerberg a juicio

Así suena Vin Diesel cantando “I Will Always Love You” de Dolly Parton: el inesperado homenaje que sorprendió a sus fans

Madonna podría comprar la mansión de Angelina Jolie en Los Ángeles y este es el precio que tendría que pagar

Dolly Parton transformó para siempre el turismo en un estado de EE. UU. y deja un imperio que atrae a millones de visitantes

MUNDO

Rusia se vio obligada a recortar el gasto tras quedarse sin efectivo

Rusia se vio obligada a recortar el gasto tras quedarse sin efectivo

El Ejército de EEUU prueba robots terrestres junto a sus blindados: cómo funcionan y qué tareas pueden realizar

Rusia lanzó cerca de 140 drones contra Ucrania en un ataque diurno centrado en Kiev

Ciberdelincuentes de habla rusa utilizaron la herramienta Cursor AI de SpaceX para hackear siete empresas

Tiene 101 años y vive en una “Zona Azul”: el secreto de María Antonietta para mantenerse lúcida y su crítica feroz al consumismo actual