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Abrió una celda con removedor de maquillaje y se fue en jetpack como Snoopy: la historia detrás del cameo de Dolly Parton en Los Simpsons

En el episodio “Domingo, cruel domingo” de la décima temporada, la aparición de la cantante duró apenas unos minutos, pero concentró una secuencia de gags que la convirtió en leyenda dentro de la serie animada

Dolly Parton contó con una breve participación en el episodio "Domingo, dulce domingo" (12x10) (Crédito: YouTube/Los Fansons)
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Tras conocerse la muerte de Dolly Parton a los 80 años, fue recordada una de sus apariciones televisivas más difundidas fuera de la música: su participación como invitada en Los Simpsons. La cantante formó brevemente parte del episodio “Domingo, cruel domingo”, de la décima temporada, emitido en 1999.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su sobrino Bryan Seaver en un video difundido en las cuentas oficiales de la artista en Instagram y X. Más tarde, un representante de la cantante señaló que la artista falleció tras “una breve batalla contra el cáncer”, detalló su publicista, Marcel Pariseau en un comunicado.

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En ese contexto, el guionista de Los Simpsons, Mike Scully, recordó que la cantante disfrutó especialmente de los chistes sobre su propia imagen durante la grabación de su cameo en la serie.

El comunicado de la familia de Dolly Parton tras su muerte

Dolly Parton participó como invitada en Los Simpsons en el episodio “Domingo, cruel domingo” de la décima temporada, emitido en 1999 (Captura/YouTube)
Dolly Parton participó como invitada en Los Simpsons en el episodio “Domingo, cruel domingo” de la décima temporada, emitido en 1999 (Captura/YouTube)

En el mensaje público, Seaver se presentó como hijo de Cassie Parton y vocero de las familias Parton y Owens. Allí definió el anuncio como un momento de pesar para el entorno íntimo de la cantante y sostuvo que su tía había pedido años atrás que esa comunicación quedara en sus manos.

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También señaló que Parton había sido para distintas generaciones una figura central dentro de la familia y describió su muerte con una referencia religiosa. En esa declaración, destacó que la tristeza quedaba del lado de sus seres queridos. Después, Pariseau añadió que la cantante murió tras una enfermedad de curso breve, según la información recogida por The Independent.

El recuerdo de su paso por Los Simpsons

Tras conocerse la noticia, Mike Scully compartió en X un fragmento del capítulo “Sunday, Cruddy Sunday” (en español “Domingo, cruel domingo”) de la décima temporada. Allí, el guionista escribió que Parton fue “un placer dirigirla” y que tenía una comicidad natural frente al micrófono.

El mensaje de Mike Scully recordando como fue trabajar junto a Dolly Parton (Composición fotográfica)
El mensaje de Mike Scully recordando como fue trabajar junto a Dolly Parton (Composición fotográfica)

Scully recordó además que a la intérprete le gustó un chiste puntual del libreto: el removedor de maquillaje de su personaje tenía fuerza suficiente para abrir la puerta de una celda. El exresponsable creativo del programa añadió que incluso le pidió tomas adicionales para prolongar la sesión de grabación.

Cómo fue el cameo que hizo Dolly Parton en la serie

En ese episodio de la décima temporada, Dolly Parton se interpretó a sí misma en una secuencia ambientada en la cárcel del estadio durante el Super Bowl. Allí aparecen Homero, Bart y varios personajes de Springfield que se encuentran retenidos en una celda, hasta que la cantante interviene de forma inesperada.

La escena muestra primero una confusión de Homero, que no logra identificar a la cantante. Después de presentarse, Parton responde con cortesía al tono del personaje y menciona que debía ir a cantar un popurrí con Rob Lowe. Poco después, al reconocer a Wally Kogen, un agente de viajes que también está encerrado con el grupo, acepta ayudarlos a escapar.

En su cameo en Los Simpsons, Dolly Parton se interpretó a sí misma en una escena ambientada en la cárcel del estadio durante el Super Bowl (Captura/YouTube)
En su cameo en Los Simpsons, Dolly Parton se interpretó a sí misma en una escena ambientada en la cárcel del estadio durante el Super Bowl (Captura/YouTube)

Para ayudarlos a salir de allí, Dolly resuelve con uno de los gags más recordados del cameo: utilizar su removedor de maquillaje. Tras advertirle que aparten la mirada, lo utiliza para corroer la cerradura. Tras abrir la celda, el grupo logra escapar. Antes de irse, rechaza una invitación de Krusty y se marcha rumbo al show de medio tiempo con un jetpack y una cabeza de perro de Snoopy como parte del remate visual de la escena.

La presencia de Dolly Parton en el universo amarillo no quedó limitada a su cameo. A lo largo de los años, la serie volvió a mencionarla, aunque no regresó con otro papel dentro de la ficción.

En el episodio “Me casé con Marge”, de la tercera temporada, su canción “9 to 5” acompaña las escenas en las que Homero busca trabajo de manera desesperada por todas partes tras enterarse de que Marge está embarazada. Dejando en claro su figura dentro de la cultura popular.

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