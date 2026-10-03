Choque múltiple en la Ruta 2: murió un joven conductor tras impactar contra una camioneta y un camión

Los ocupantes de la camioneta y del camión resultaron ilesos tras la colisión en el partido de Castelli (NA)

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Un joven de 29 años murió durante la madrugada de este sábado cuando el automóvil que conducía chocó con otros dos vehículos a la altura del kilómetro 176 de la Ruta 2, en el partido bonaerense de Castelli.

La víctima mortal fue identificada como Lucas Matos. El choque involucró tres rodados: un automóvil Volkswagen Voyage, una camioneta Ford Ranger y un camión Volkswagen 13.180. Fuentes policiales informaron a la agencia de noticias NA que el impacto causó la muerte en el lugar del joven, residente en Castelli. Los mismos voceros dijeron que el camión era conducido por una persona cuyas iniciales son G.M.C, de 46 años, domiciliado en San Vicente, provincia de Buenos Aires; en tanto que quien manejaba la camioneta solo fue identificado con las iniciales, M.C. Ambos resultaron ilesos.

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Como resultado de la colisión, y según consignó 0223, los tres vehículos terminaron en el cantero central de la Autovía 2, sin llegar a obstruir los carriles de circulación. Una ambulancia de alta complejidad UTIM del Hospital de Castelli se hizo presente en la escena. El personal médico revisó a los ocupantes de la camioneta y al conductor del camión, aunque ninguno de ellos requirió traslado dado que no presentaban lesiones.

Mientras el lugar permanecía preservado, se aguardó la llegada del personal de la Policía Científica para llevar adelante las pericias necesarias que permitan determinar la mecánica del accidente. Las circunstancias exactas que derivaron en el choque múltiple continúan bajo investigación.

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La Ayudantía Fiscal de Castelli inició actuaciones bajo la carátula de homicidio culposo (NA)

La causa quedó caratulada como homicidio culposo, con intervención de la Ayudantía Fiscal de Castelli, dependiente del Departamento Judicial Dolores, que inició las actuaciones correspondientes al hecho.

El hecho ocurrió apenas 48 horas después de otro siniestro vial con víctima fatal que tuvo lugar en la misma carretera, pero en el partido de Brandsen. En la mañana del último jueves, una camioneta chocó contra el acoplado de un camión que realizaba maniobras sobre la banquina del kilómetro 54 de la Ruta 2, rumbo a la Ciudad de Buenos Aires. El siniestro fue caratulado como homicidio culposo y provocó, además de la muerte de una persona, heridas graves en otra.

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P.I.C., de 44 años, conductor del camión, intentaba subir al lateral de la calzada para girar en el retorno y tomar el sentido ascendente cuando fue impactado, aunque resultó ileso. Por motivos que la justicia todavía intenta establecer, P.O.M.R., de 60 años, oriundo de la Ciudad de Buenos Aires y al volante de una Volkswagen T-Cross, perdió el control del vehículo.

El contador Hernán Argerich murió como acompañante tras el impacto de una camioneta contra un camión en el kilómetro 54

Hernán Argerich, de 66 años, contador y también domiciliado en CABA, murió en el lugar mientras viajaba como acompañante en la camioneta. Personal de la División Científica de Brandsen estableció su identidad horas después del choque. En tanto, el conductor fue llevado de urgencia al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero con lesiones graves, en la ambulancia número 46 de AUBASA, a cargo de la doctora Elena Aquino.

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A metros del acceso a la planta de Aluar, el hecho activó un operativo de emergencia en ese tramo de la autovía. En el lugar intervinieron, junto con la unidad sanitaria, efectivos de Bomberos de Abasto y personal de la comisaría de Gómez, perteneciente al partido de Brandsen y con jurisdicción en ese sector de la Ruta 2.

El operativo también contempló tareas de balizamiento para prevenir nuevos incidentes, mientras el carril lento continuaba reducido. La Comisaría de Brandsen instruye la investigación, orientada a reconstruir la mecánica del choque y determinar qué sucedió en los momentos anteriores al impacto.

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Este episodio se incorpora a una estadística que no disminuye. De acuerdo con un relevamiento de 0221 basado en reportes oficiales, desde el comienzo de 2026 los accidentes de tránsito dejaron 51 muertos en el Gran La Plata —que comprende La Plata, Berisso y Ensenada—, con un promedio de cerca de dos fallecidos semanales en la región.