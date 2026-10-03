Sociedad

Peregrinación a Luján 2026, en vivo: horarios, recorridos, cortes de calle y últimas noticias de este 3 y 4 de octubre

Con pilotos, paraguas y prendas impermeables, los peregrinos continúan su marcha hacia la Basílica de Luján bajo una intensa lluvia e inestabilidad meteorológica. La misa central está prevista para mañana a las 7

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Peregrinación a Luján 2025
La peregrinación durará toda la jornada

Miles de fieles iniciaron la Peregrinación Juvenil a Luján durante la madrugada de este sábado 3 de octubre, pese a las tormentas que afectaron al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La partida tuvo lugar en la iglesia de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers, y ya se informó la llegada del primer peregrino al destino.

La salida oficial de la Imagen Peregrina está programada para las 10. La 52.ª edición de la caminata se extenderá hasta el domingo y contempla un trayecto de unos 60 kilómetros hasta el santuario.

El itinerario incluye los partidos de Tres de Febrero, La Matanza, Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno y General Rodríguez, antes del arribo a la Basílica de Luján.

La misa central se celebrará mañana a las 7. Se prevé que para entonces haya llegado la mayor parte de los peregrinos, tras una jornada atravesada por la lluvia y las bajas temperaturas.

Durante las primeras horas, grupos de fieles se concentraron alrededor del templo de San Cayetano con pilotos, paraguas y ropa impermeable. Aunque el temporal complicó el comienzo del recorrido, la marcha continuó durante la madrugada.

11:31 hsHoy

La voz de los fieles desde Liniers

Una familia espera a que la lluvia aminore un poco, bajo el techo de un local en Liniers. “Somos una familia entera, con nietos, esposa y nuera”, contó un hombre en un móvil televisivo, y que integran un grupo “de aproximadamente 200 personas” proveniente de la Parroquia San Bernardo de la provincia de Buenos Aires.

Desde la Iglesia de San Cayetano, una mujer, que viajó desde la localidad bonaerense de Garin, espera a las 10 de la mañana, que es la hora señalada para la salida de la imagen de la Virgen de Luján: “Es una mezcla de emociones esto. Todos los años estoy acá y es tan lindo porque es algo que nos une como pueblo”.

11:30 hsHoy

Jorge García Cuerva: “No es hora de descalificación y de intolerancia”

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, sostuvo que la Peregrinación Juvenil a Luján expresa una fe que “no tiene tanta explicación, pero pasa” y destacó la concurrencia de jóvenes, familias y parroquias pese a las condiciones climáticas. En declaraciones a A24, anticipó que la movilización podría reunir una cantidad de personas similar a la del año pasado, cuando, según indicó, superó el millón.

El arzobispo vinculó la peregrinación con el lema de esta edición, “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”, y pidió que los fieles puedan reconocerse como tales más allá de sus diferencias. “No es hora de descalificación, de intolerancia”, afirmó, y consideró necesario promover el respeto y el diálogo en un país atravesado por divisiones.

También se refirió a la anunciada visita del papa León XIV a la Argentina. García Cuerva consideró que esa expectativa impulsa a los peregrinos y puede favorecer un encuentro entre los fieles. “La oportunidad de recibir al Santo Padre es una oportunidad única”, señaló, al tiempo que definió al pueblo argentino como esperanzado y con voluntad de salir adelante.

Sobre la situación social, el arzobispo evitó asignar responsabilidades políticas y afirmó que el país arrastra una “deuda social” desde hace años. En ese sentido, pidió vencer la cultura de la indiferencia y acompañar a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad, entre ellos las personas sin techo, los enfermos y las familias que no llegan a fin de mes. Para quienes emprenden el camino hacia Luján, recomendó llevar una mochila liviana, tanto en sentido material como simbólico, sin “broncas, rencores, culpas y miedos”.

10:55 hsHoy

El Gobierno no quiere confrontar con la Iglesia, pero apuntan contra García Cuerva

La clave de evitar la politización se mantiene a pesar de la ola de cuestionamientos del arzobispo de la Ciudad y otros representantes. Apuestan a las internas entre los sectores eclesiásticos y esperan más cuestionamientos hoy antes de la peregrinación a Luján

El arzobispo Jorge García Cuerva volvió a apuntar contra el mileísmo
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A poco más de un mes de la llegada del papa León XIV, el Gobierno mantuvo el habitual silencio —al menos en las primeras líneas— ante las renovadas críticas que emitió ayer el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva. Y planean hacer lo propio de cara a los cuestionamientos que, descuentan, se precipitarán hoy durante la peregrinación a Luján.

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10:54 hsHoy

Peregrinación a Luján: el camino es con todos

Una reflexión en preparación de la visita del Papa León XIV a nuestro país. Caminando hacia la casa de la Virgen las diferencias no desaparecen, pero dejan de convertirse en distancias

La imagen de la Virgen en la Basílica de Luján
La imagen de la Virgen en la Basílica de Luján

“Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”

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10:54 hsHoy

Caminar hacia Luján: la lluvia no nos para

Miles de personas se pondrán en marcha este sábado con una historia, un pedido o un agradecimiento en el corazón, dispuestas a atravesar el cansancio, las ampollas y el mal tiempo

Peregrinación a Luján 2025
Peregrinación a Luján 2025

Este sábado, miles de argentinos volverán a ponerse en camino hacia Luján. Y este año, como tantas veces, habrá que mirar también al cielo. El pronóstico anuncia lluvia, pero para los peregrinos ni el agua, ni el cansancio, ni las ampollas parecen ser motivo suficiente para abandonar el deseo de llegar a los pies de la Virgencita.

Leer la nota completa
10:49 hsHoy

Miles de fieles comenzaron la Peregrinación a Luján bajo la tormenta: los detalles del operativo de seguridad

Con pilotos, paraguas y ropa impermeable, los peregrinos avanzaron hacia la Basílica de Luján en medio de la lluvia. La misa central será el domingo a las 07:00 horas

(Facebook: Caminamos con María a Luján)

Miles de personas comenzaron la Peregrinación Juvenil a Luján desde la medianoche de este sábado 3 de octubre desde la Iglesia de San Cayetano, ubicada en el barrio porteño de Liniers, pese a las tormentas que afectaron al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante la madrugada. Incluso, ya se reportó la llegada del primer peregrino.

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