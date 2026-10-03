Peregrinación a Luján 2026, en vivo: horarios, recorridos, cortes de calle y últimas noticias de este 3 y 4 de octubre

Miles de fieles iniciaron la Peregrinación Juvenil a Luján durante la madrugada de este sábado 3 de octubre, pese a las tormentas que afectaron al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La partida tuvo lugar en la iglesia de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers, y ya se informó la llegada del primer peregrino al destino.
La salida oficial de la Imagen Peregrina está programada para las 10. La 52.ª edición de la caminata se extenderá hasta el domingo y contempla un trayecto de unos 60 kilómetros hasta el santuario.
El itinerario incluye los partidos de Tres de Febrero, La Matanza, Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno y General Rodríguez, antes del arribo a la Basílica de Luján.
La misa central se celebrará mañana a las 7. Se prevé que para entonces haya llegado la mayor parte de los peregrinos, tras una jornada atravesada por la lluvia y las bajas temperaturas.
Durante las primeras horas, grupos de fieles se concentraron alrededor del templo de San Cayetano con pilotos, paraguas y ropa impermeable. Aunque el temporal complicó el comienzo del recorrido, la marcha continuó durante la madrugada.
La voz de los fieles desde Liniers
Una familia espera a que la lluvia aminore un poco, bajo el techo de un local en Liniers. “Somos una familia entera, con nietos, esposa y nuera”, contó un hombre en un móvil televisivo, y que integran un grupo “de aproximadamente 200 personas” proveniente de la Parroquia San Bernardo de la provincia de Buenos Aires.
Desde la Iglesia de San Cayetano, una mujer, que viajó desde la localidad bonaerense de Garin, espera a las 10 de la mañana, que es la hora señalada para la salida de la imagen de la Virgen de Luján: “Es una mezcla de emociones esto. Todos los años estoy acá y es tan lindo porque es algo que nos une como pueblo”.
Jorge García Cuerva: “No es hora de descalificación y de intolerancia”
El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, sostuvo que la Peregrinación Juvenil a Luján expresa una fe que “no tiene tanta explicación, pero pasa” y destacó la concurrencia de jóvenes, familias y parroquias pese a las condiciones climáticas. En declaraciones a A24, anticipó que la movilización podría reunir una cantidad de personas similar a la del año pasado, cuando, según indicó, superó el millón.
El arzobispo vinculó la peregrinación con el lema de esta edición, “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”, y pidió que los fieles puedan reconocerse como tales más allá de sus diferencias. “No es hora de descalificación, de intolerancia”, afirmó, y consideró necesario promover el respeto y el diálogo en un país atravesado por divisiones.
También se refirió a la anunciada visita del papa León XIV a la Argentina. García Cuerva consideró que esa expectativa impulsa a los peregrinos y puede favorecer un encuentro entre los fieles. “La oportunidad de recibir al Santo Padre es una oportunidad única”, señaló, al tiempo que definió al pueblo argentino como esperanzado y con voluntad de salir adelante.
Sobre la situación social, el arzobispo evitó asignar responsabilidades políticas y afirmó que el país arrastra una “deuda social” desde hace años. En ese sentido, pidió vencer la cultura de la indiferencia y acompañar a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad, entre ellos las personas sin techo, los enfermos y las familias que no llegan a fin de mes. Para quienes emprenden el camino hacia Luján, recomendó llevar una mochila liviana, tanto en sentido material como simbólico, sin “broncas, rencores, culpas y miedos”.
A poco más de un mes de la llegada del papa León XIV, el Gobierno mantuvo el habitual silencio —al menos en las primeras líneas— ante las renovadas críticas que emitió ayer el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva. Y planean hacer lo propio de cara a los cuestionamientos que, descuentan, se precipitarán hoy durante la peregrinación a Luján.
“Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”
Este sábado, miles de argentinos volverán a ponerse en camino hacia Luján. Y este año, como tantas veces, habrá que mirar también al cielo. El pronóstico anuncia lluvia, pero para los peregrinos ni el agua, ni el cansancio, ni las ampollas parecen ser motivo suficiente para abandonar el deseo de llegar a los pies de la Virgencita.
Miles de personas comenzaron la Peregrinación Juvenil a Luján desde la medianoche de este sábado 3 de octubre desde la Iglesia de San Cayetano, ubicada en el barrio porteño de Liniers, pese a las tormentas que afectaron al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante la madrugada. Incluso, ya se reportó la llegada del primer peregrino.