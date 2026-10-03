Peregrinación a Luján 2026, en vivo: horarios, recorridos, cortes de calle y últimas noticias de este 3 y 4 de octubre

La peregrinación durará toda la jornada

Miles de fieles iniciaron la Peregrinación Juvenil a Luján durante la madrugada de este sábado 3 de octubre, pese a las tormentas que afectaron al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La partida tuvo lugar en la iglesia de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers, y ya se informó la llegada del primer peregrino al destino.

La salida oficial de la Imagen Peregrina está programada para las 10. La 52.ª edición de la caminata se extenderá hasta el domingo y contempla un trayecto de unos 60 kilómetros hasta el santuario.

El itinerario incluye los partidos de Tres de Febrero, La Matanza, Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno y General Rodríguez, antes del arribo a la Basílica de Luján.

La misa central se celebrará mañana a las 7. Se prevé que para entonces haya llegado la mayor parte de los peregrinos, tras una jornada atravesada por la lluvia y las bajas temperaturas.

Durante las primeras horas, grupos de fieles se concentraron alrededor del templo de San Cayetano con pilotos, paraguas y ropa impermeable. Aunque el temporal complicó el comienzo del recorrido, la marcha continuó durante la madrugada.