Una bodega de La Habana inició octubre sin mercancías tras recibir solo cigarros y frijoles en dos meses

Una mujer permanece detrás del mostrador de una bodega llamada La Plaza, donde reposan paquetes de frijoles, cajetillas blancas y una bandera de Cuba. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una bodega de La Habana recibió cigarros en agosto, frijoles en septiembre y no había recibido productos en los primeros días de octubre, según relató una trabajadora del establecimiento ante el Canal Caribe, en un reporte difundido por CiberCuba. El caso expuso las dificultades de abastecimiento que atraviesa la red estatal de comercios en Cuba.

Ángela de la Caridad, quien lleva una década al frente de la misma bodega, afirmó que durante agosto solo llegaron cigarrillos. En septiembre, el comercio recibió frijoles procedentes de una donación. “En este mes de octubre, que acaba de empezar, hasta ahora no hemos tenido ninguna mercancía”, declaró ante el Canal Caribe, en una nota difundida por el Noticiero de la Televisión Cubana.

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El testimonio coincidió con la reducción de productos distribuidos a través de la libreta de abastecimiento, el sistema de racionamiento que garantiza cuotas de alimentos y artículos básicos a precios subsidiados. El régimen cubano formalizó en julio de 2026 nuevos recortes a ese mecanismo, que durante décadas fue uno de los principales canales de distribución para las familias de la isla.

Un hombre muestra su cartilla de racionamiento, conocida como "libreta", mientras al fondo se ve una imagen enmarcada de Fidel Castro, en una bodega estatal en La Habana, Cuba, el sábado 2 de mayo de 2026 (AP Foto/Ramón Espinosa)

Mercados de barrio con precios cuestionados

Como parte de la respuesta del régimen a la falta de productos, el Ministerio de Comercio Interior anunció la apertura de 24 mercados de barrio en distintas provincias. Los comercios serán administrados por micro, pequeñas y medianas empresas, cooperativas y trabajadores por cuenta propia, seleccionados mediante licitación.

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La iniciativa prevé precios entre 10% y 15% inferiores a los de otros establecimientos, además de incentivos fiscales para los administradores. Sin embargo, vecinos entrevistados en el reporte oficial expresaron dudas sobre el impacto de la medida en los hogares que dependen de ingresos estatales.

Una residente de Plaza de la Revolución consideró que los mercados constituyen una alternativa, pero descartó que puedan resolver el problema por los precios de los productos. Otro entrevistado señaló que el esquema no resulta accesible para jubilados y trabajadores, de acuerdo a la publicación de CiberCuba.

En uno de esos puntos de venta, el kilo de azúcar importada se comercializaba a 1,330 pesos cubanos. Un cliente dijo haber pagado 4,390 pesos por huevos y sostuvo que los precios eran similares a los de otros comercios. Otro ciudadano cuestionó que artículos básicos absorben gran parte del salario mensual.

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Un supermercado gubernamental vacío mientras Cuba inicia esfuerzos para restablecer el suministro eléctrico tras el colapso de su red ante la precaria infraestructura energética de la isla. La Habana, Cuba, 22 de marzo de 2026. REUTERS/Norlys Pérez

El costo de los alimentos frente a los ingresos

Según los datos citados por CiberCuba, el salario mínimo cubano equivale a menos de cinco dólares al tipo de cambio informal. En septiembre, el dólar se cotizaba en torno a los 700 pesos, mientras que una canasta básica familiar estaba estimada en unos 96,000 pesos.

La dependencia de las importaciones profundiza las presiones sobre el suministro. Cuba adquiere en el exterior cerca del 80% de los alimentos que consume, mientras la producción agropecuaria registra descensos y la escasez de divisas restringe la capacidad de compra internacional.

Una encuesta difundida en mayo indicó que una de cada tres familias había pasado hambre en el país. El sondeo también señaló que el 33.9% de los cubanos se acostó sin cenar durante 2025 y que el 94.9% perdió algún grado de acceso a la compra de alimentos.

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El Food Monitor Program estimó que el 96.91% de la población cubana no contaba con acceso adecuado a alimentos en 2026, de acuerdo con la información publicada por el medio. La dolarización de parte del comercio también amplió las diferencias entre quienes reciben remesas y quienes dependen de ingresos en pesos.

Una persona sostiene una bolsa con arroz y una libreta de racionamiento en Cuba, ilustrando los desafíos documentados por el Informe de Alimentación del Food Monitor Program.

La periodista Talía González, autora del reporte televisivo, señaló que el abastecimiento de esos mercados dependerá de que haya una producción nacional suficiente o de importaciones con menos intermediarios. También advirtió que no todos los territorios cuentan con condiciones para abrir estos establecimientos y que la oferta fuera de Plaza de la Revolución es menor.

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