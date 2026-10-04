Crimen y Justicia

“No me pegues más”: el estremecedor video que se viralizó y derivó en una causa por violencia de género en Tapalqué

Rodrigo Daniel Carrica (37) fue denunciado por su pareja. En la grabación, la golpea mientras bloquea y elimina contactos de sus redes sociales. La Justicia dispuso medidas de restricción, pero el acusado no quedó detenido. IMÁGENES SENSIBLES

El estremecedor video que se viralizó en Tapalqué: le pegaba en a su pareja mientras le eliminaba contactos de sus redes

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Un video en el que una mujer suplica reiteradamente a su pareja que deje de golpearla se viralizó en las últimas horas y expuso un caso de violencia de género que ya es investigado por la Justicia en Tapalqué, provincia de Buenos Aires.

“Ay, no me pegues, por favor”, se escucha decir a A.B.R. (26). Del otro lado está su pareja, Rodrigo Daniel Carrica (37), denunciado por la joven y actualmente investigado en una causa por lesiones leves en contexto de violencia de género. Por el momento, no está detenido.

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La secuencia es explícita. Según se desprende de la grabación, que dura poco más de un minuto y ahora encabeza esta nota, Carrica tenía en su poder el teléfono de la joven y, mientras la agredía, revisaba los contactos que ella había agregado a sus redes y los bloqueaba y eliminaba uno por uno.

“Ya lo voy a eliminar. Fijate, fijate cómo lo elimino y lo bloqueo”, dice el hombre al comienzo del registro. Inmediatamente se escucha un golpe y a la mujer suplicar: “Ay, no me pegues, por favor”.

“Sí, hija de puta. (...) Es lo que te merecés”, responde él.

Un hombre con boina y barba mira hacia abajo frente a la cámara en un espacio con techo de madera
El agresor se llama Rodrigo Daniel Carrica y tiene 37 años

Carrica continúa manipulando el celular y en otro momento menciona a una persona llamada Mateo. Luego le recrimina a Romero una publicación que había realizado: “A ver el estado que subiste mientras estábamos acá. Ah, ¿ves? ¿Ves que vos estabas haciendo cosas también?”.

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Mientras la joven repite “Ay”, él continúa describiendo lo que hace con el teléfono: “Bloquear”, “eliminar contacto”, “eliminar”. Hacia el final de la grabación, Romero vuelve a suplicarle: “No puedo, no me pegues más”.

La denunciante se presentó en el Hospital Municipal de Tapalqué donde se constataron lesiones y recibió asistencia psicológica
La denunciante se presentó en el Hospital Municipal de Tapalqué donde se constataron lesiones y recibió asistencia psicológica

La investigación judicial

Según información oficial a la que accedió Infobae, el caso lo lleva adelante la UFI N°1 de Azul, a cargo de Marcelo Fernández, donde tramita desde el 28 de septiembre bajo la calificación de lesiones leves en contexto de violencia de género.

La investigación comenzó luego de que la mujer compartió el video en sus redes y se presentó en el Hospital Municipal de Tapalqué. De acuerdo con el informe remitido a la Fiscalía General, los profesionales constataron equimosis recientes, un corte cicatrizado en el rostro y una lesión consignada como autoinfligida.

En ese contexto, la joven manifestó que sufría violencia de género por parte de Carrica y, posteriormente, ratificó sus dichos al formular la denuncia.

Un hombre con boina y buzo sostiene un teléfono móvil frente a un techo de madera
Carrica tenía en su poder el teléfono de la joven y, mientras la agredía, revisaba los contactos que ella había agregado a sus redes y los eliminaba

De inmediato A.B.R. fue abordada por el Centro de Asistencia a la Víctima (CAV), un profesional de Psicología y la Dirección de Género de la Municipalidad de Tapalqué. Según el informe oficial, se realizó un abordaje interdisciplinario, con un espacio de escucha y acompañamiento familiar, además de brindarle herramientas destinadas a favorecer su autonomía y toma de decisiones.

Actualmente, de acuerdo con la misma documentación, está viviendo con su madre, su hijo menor de edad y un hermano mayor.

El Juzgado de Garantías N°1 de Azul, en tanto, dispuso medidas cautelares de protección que establecen restricciones de acercamiento y contacto durante todo el tiempo que dure el proceso. También tomó intervención el Juzgado de Paz de Tapalqué.

Las cifras de violencia de género en Argentina en lo que va de 2026
Las cifras de violencia de género en Argentina en lo que va de 2026

Una víctima cada 33 horas

La violencia de género continúa mostrando cifras alarmantes en todo el país. De acuerdo con el último relevamiento del Observatorio de las Violencias de Género Ahora Que Sí Nos Ven, elaborado junto con la Universidad Nacional del Delta, entre el 1° de enero y el 29 de septiembre de 2026 se registraron al menos 200 víctimas letales de violencia machista a partir del monitoreo de casos publicados en medios de comunicación.

De ese total, contabilizaron 167 femicidios directos, 20 femicidios vinculados, siete instigaciones al suicidio y seis travesticidios o transfemicidios.

El relevamiento equivale, según la asociación, a una víctima letal cada 33 horas. También registró 306 intentos de femicidio durante ese período, es decir, uno cada 25 horas.

De acuerdo con esos datos, el 14% de las víctimas había realizado una denuncia previa y en el 64% de los casos el agresor era pareja o expareja. Además, el 41% de los hechos ocurrió en la vivienda de la víctima y el 23,5% en una vivienda compartida. Al menos 202 niños y niñas quedaron sin sus madres como consecuencia de estos hechos.

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