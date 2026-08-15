La niñera argentina que estuvo detenida en EEUU contó las duras condiciones en las que la encerraron: “Me ataron unas cadenas”

La niñera argentina que estuvo en distintos centros de detención de Estados Unidos

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Iliana Noeli Lick, la argentina de 30 años detenida por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas(ICE) en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia, recuperó la libertad tras casi un mes retenida en centros de detención de distintos estados de Estados Unidos y dio detalles del calvario que sufrió.

La joven, que trabaja como niñera y reside en Filadelfia desde hace tres años, reveló el día a día en las instalaciones penitenciarias. “Te tratan como a un criminal. Me pusieron esposas en las muñecas, me ataron unas cadenas alrededor del cuerpo, a la altura del estómago, y también en los pies. No te podés mover y duelen un montón. Nos trasladaban como si fuésemos criminales de alto riesgo”, dijo la joven en diálogo con Telenoche.

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Según Lick, tenía toda su documentación en regla y aguardaba el trámite de una visa de asilo cuando fue detenida.

“Yo nunca me quedé ilegal en el país. Tengo aprobada la extensión de mi visa de turismo y luego apliqué por una visa de asilo. Estoy esperando el proceso y tengo todo en regla”, aseguró.

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Durante su detención, Lick fue trasladada en varias ocasiones sin recibir información sobre el destino. Pasó por centros en Pensilvania, Luisiana, Texas y Nuevo México. “No nos decían a dónde nos llevaban. La primera vez me subieron a una combi por ocho horas. Llegué a pensar que me estaban llevando a la frontera o que me iban a deportar”, expresó.

Sobre su primera parada en una cárcel común, relató: “Al principio me pusieron en una habitación con una persona que había cometido un crimen”. Más adelante, detalló: “En Luisiana compartía una habitación con más de 100 personas, en condiciones muy básicas y con los sanitarios expuestos”, sostuvo.

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“En Texas tuve que dormir en una carpa para unas 50 mujeres, sin ningún tipo de privacidad en los baños ni en las duchas. Las camas no llegan a ser ni de una plaza. No tenés almohada y no podés dormir porque siempre están las luces prendidas”, reveló.

La pesadilla tras las rejas terminó tras el pago de una fianza de 10 mil dólares.

“Salí bajo fianza pagando 10 mil dólares. Pero ICE me puso una tobillera electrónica para tenerme controlada”, recordó.

Iliana y su novio

Iliana, confesó: “Es muy incómodo tener la tobillera y andar como una criminal. Estamos ahora en verano en Estados Unidos y trato de usar pantalones largos para que no se vea. Es bastante vergonzoso”.

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El proceso judicial de solicitud de asilo de Lick sigue su trámite. “Voy a estar en el país hasta que un juez lo dictamine”, señaló.

Apenas fue liberada, la joven dialogó con un medio local. “Me siento muy bendecida, para ser honesta. No puedo creer que toda la gente me esté apoyando, y que estarán ahí para mí, aquí en Estados Unidos y en Argentina también”, declaró a NBC Philadelphia.

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Y agregó: “Estoy como en shock. Todavía estoy procesando todo esto y estoy cansada”.

Las palabras de la mujer, oriunda de Buenos Aires, reflejan el peso de semanas en las que la comunicación con el exterior era casi nula y los traslados entre estados se sucedían sin un horizonte claro. Lejos de guardar rencor, Iliana extendió su reflexión hacia quienes compartieron la detención con ella.

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“Esas personas no son criminales. Son personas que tienen familia, que tienen hijos. Son trabajadores duros, y no merecen esto. Hay mucha gente que no merece esto en absoluto”, afirmó. Y fue más lejos: “Todos cometen errores en su vida, pero no son criminales, y fuimos tratados como criminales, y eso no está bien. Eso no es bueno”.

Entre el alivio del reencuentro, llegó la conmoción por su grupo de amigos. “Extraño a mi grupo de amigos. Éramos nueve, y nos apoyábamos mutuamente. Literalmente, estaba llorando en el avión pensando en ellos”, contó.

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Steven Melchiorre, pareja de Iliana, emitió un comunicado a través de sus redes sociales. Es algo que hizo durante todo el episodio por un grupo de Facebook para informar las actualizaciones del caso. “Después de más de un mes de incertidumbre, detención, traslados, audiencias, demoras y espera, Iliana finalmente regresó a Filadelfia y está nuevamente con las personas que la quieren”, escribió.

“Es difícil poner en palabras lo que se siente tenerla de vuelta. Estas últimas semanas fueron agotadoras, llenas de miedo y, por momentos, abrumadoras”, agregó.

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