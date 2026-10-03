Una pareja viajaba en motocicleta cuando los impactó un rayo, la mujer murió y el hombre quedó herido

Agentes de la comisaría de Concepción del Yaguareté Corá presenciaron el estruendo y asistieron a las víctimas en la ruta (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una mujer de 31 años, identificada como Karina Giselle Lator, madre de dos hijos menores de edad, murió tras caer de una motocicleta en la que impactó un rayo. Circulaba junto a su pareja por la Ruta Provincial N° 6, a unos 300 metros del acceso a la localidad correntina de Concepción del Yaguareté Corá.

El episodio ocurrió este viernes alrededor de las 10, en medio de una tormenta eléctrica con lluvias, relámpagos y truenos. La principal hipótesis que investiga la Justicia es que ambos ocupantes de la moto pudieron haber sido alcanzados por un rayo.

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Junto a Lator viajaba Alejandro Fernández, de 34 años, quien sobrevivió al incidente aunque con lesiones que requirieron su derivación a un centro de mayor complejidad, informó El Litoral. La pareja se desplazaba en dirección a su domicilio, ubicado en el barrio Caaby Guazú de la localidad, cuando ocurrió el hecho.

Un móvil de la comisaría local se encontraba apostado en el acceso a Concepción, a cargo del sargento Gustavo Cocio. Los efectivos vieron pasar a la pareja en la motocicleta y observaron cómo, instantes después, una intensa luz descendió desde el cielo hacia la zona donde circulaban. Tras el estruendo, ambos cayeron sobre el asfalto.

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El hecho ocurrió a poca distancia del ingreso a la localidad de Concepción del Yaguareté Corá

Los policías se acercaron de inmediato para asistirlos. Constataron que Fernández presentaba movimientos, mientras que Lator permanecía inmóvil. Una ambulancia del hospital local fue solicitada y trasladó a los dos a ese centro de salud, donde el médico de guardia confirmó el fallecimiento de la mujer.

Fernández fue derivado al Hospital María Auxiliadora de Saladas para la realización de estudios de mayor complejidad, ya que en ese momento no podían determinarse con precisión las lesiones que presentaba.

Dado que en el hospital no pudo establecerse si el deceso estuvo directamente vinculado con un posible impacto de rayo, el médico recomendó practicar una autopsia. El caso fue puesto en conocimiento del fiscal de Santa Rosa, Daniel Lezcano, quien dispuso el inicio de actuaciones judiciales bajo la carátula “De oficio P/Sup./Muerte por causa dudosa” y ordenó la realización de la autopsia correspondiente al cuerpo de la víctima, consignó Diario Época.

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Murió un agricultor durante un fuerte temporal que afectó a Misiones

Murió un agricultor durante un fuerte temporal que afectó a Misiones: casas destruidas y familias evacuadas

Durante los primeros días de septiembre pasado, un temporal de tormentas y fuertes vientos azotó diversos puntos de la provincia de Misiones y dejó como saldo un agricultor muerto, viviendas destruidas, más de 150 familias damnificadas y varios evacuados. Los daños en la infraestructura eléctrica afectaron de manera simultánea a múltiples localidades.

San Pedro fue el escenario donde ocurrió la tragedia más grave: un fenómeno meteorológico de alta intensidad barrió una franja de aproximadamente 300 metros, situada en el tramo comprendido entre Cruce Caballero, a la altura del kilómetro 1072, y Piñalito Sur.

La fuerza del viento alcanzó y destruyó una vivienda que pertenecía a un agricultor de 42 años. El agricultor fue encontrado sin vida en una plantación de yerba mate ubicada cerca de la casa. Según las primeras constataciones realizadas por las autoridades, al menos cinco viviendas del sector sufrieron voladuras en sus techos.

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Además, el fenómeno afectó el tendido eléctrico de la zona y provocó interrupciones en las comunicaciones telefónicas, lo que complicó la coordinación de los primeros auxilios. Para asistir a las familias damnificadas, relevar viviendas y caminos, y evaluar la magnitud de los daños, trabajaron conjuntamente en el área efectivos de la Policía de Misiones mediante la Unidad Regional XIV, personal del municipio de San Pedro y organismos dependientes del Gobierno provincial.