La palabra de Lourdes Sánchez después de confirmar su separación del Chato Prada: “Se me acabó el amor hace tiempo”

En el programa Puro Show, analizan mensajes de texto en los que la bailarina Lourdes Sánchez se refiere a su separación del productor Pablo 'Chato' Prada

Guardar

“Sí, nos separamos ya hace un tiempito”. Con esa frase, Lourdes Sánchez confirmó en mensajes enviados a Fernanda Iglesias para Puro Show el final de su relación con Pablo el Chato Prada, después de más de 16 años de historia y un hijo en común, Valentín. La bailarina explicó que la decisión no fue repentina, que la pareja arrastraba dificultades desde hacía tiempo y que se siente “aliviada” tras haber dado el paso.

“Es verdad todo lo que dijo Ángel (de Brito), eso fue consensuado con Pablo. Veníamos mal hace tiempo, lo sabés, lo saben todos. Intentamos repuntar, pero yo ya no quería esa vida”, expresó Sánchez en referencia a la información que el conductor de LAM había dado al aire sobre la ruptura.

PUBLICIDAD

La noticia había cobrado fuerza luego de que el conductor contó que la pareja ya no estaba junta. Relató que se había reunido a almorzar con el productor y que lo había visto afectado por la situación. En ese marco, deslizó que el quiebre podía estar atravesado por una tercera persona: Fran Liotta, un joven correntino de 27 años.

Frente a la consulta sobre esa versión, Lourdes fue cauta. “No son así los tiempos que se hablaba ayer, de cuatro meses”, respondió. Sin embargo, también aclaró: “Pero tampoco había algo grave ahí, porque solo hablaba con este chico”.

Ángel de Brito y los integrantes del panel dieron a conocer el final de la historia de amor de la pareja como también sus palabras al respecto (LAM - América)

En la conversación a través de mensajes de Whatsapp, Lourdes dio su versión de la ruptura. “Pasa que con Pablo, te diría que hace años venimos remándola. Pero se me acabó el amor de pareja hace tiempo”, aseguró.

PUBLICIDAD

La conductora reconoció que demoró la decisión por la historia compartida y por la familia que habían formado. “Me daba miedo tomar la decisión por toda nuestra historia”, confesó. La relación entre ambos se había iniciado a fines de la década de 2000, cuando Lourdes comenzó a trabajar en Ideas del Sur y El Chato se desempeñaba como productor en el entorno de Marcelo Tinelli.

Luego de un primer acercamiento, la historia se consolidó en 2010. En 2016 nació Valentín, el único hijo de la pareja. “Acá el único que me preocupa es él. Ya es un nene grande, tiene 10 años”, escribió Lourdes al referirse al niño.

PUBLICIDAD

Más allá del impacto de la separación, la actual presidenta del Instituto de Cultura de Corrientes, contó cómo atraviesa este momento. “Yo estoy bien, te diría que aliviada”, señaló. A la vez, anticipó que evitará extenderse públicamente sobre los detalles.

Valentín, el hijo de Lourdes Sánchez y el Chato Prada, tomó su primera comunión

A través de los mensajes que se mostraron en Puro Show, Lourdes relató cuál fue la reacción de su pareja cuando le dijo que quería ponerle fin a la relación. “Yo le dije que me quería separar y me sacó el celular”, sostuvo. Luego marcó un límite: “No voy a dar más detalles”.

La artista también se refirió al malestar que, según su visión, atraviesa el productor. “Está dolido, él no quería separarse. Está súper despechado, pero lo entiendo”, manifestó. Al mismo tiempo, planteó que hubo situaciones que no la conformaron: “Aunque hay cosas que estuvieron muy mal. Yo traté de cuidarlo. Él solo sacó esto a la luz, sin necesidad”.

PUBLICIDAD

Lourdes evitó profundizar sobre esos episodios, aunque deslizó que no todo se reduce a la aparición de una tercera persona. “Yo vivía una irrealidad, por no decir algo más duro”, escribió al explicar que su decisión se relacionaba con un proceso previo y no con un hecho aislado.

La palabra de Lourdes Sanchez y el Chato Prada tras los rumores de infidelidad

La bailarina insistió en que no busca profundizar el conflicto con el padre de su hijo. “No quiero que sea una guerra. Él es el papá de mi hijo y quiero que esto pase lo más tranquilo posible”, afirmó.

También habló de la dinámica que sostendrán en los próximos meses. Lourdes anticipó que mantendrá los viajes a Buenos Aires para ver a su hijo y que el niño podrá acompañarla algunos fines de semana, como ya ocurría antes de la separación. “Este año va a seguir de la misma manera, yo voy a ir y venir, o traerlo los fines de semana conmigo como veníamos haciendo”, explicó.

PUBLICIDAD

En cuanto a dónde va a alojarse cuando venga a la ciudad de Buenos Aires, Lourdes contó que lo hará en la casa que compartía con el productor. “Nosotros con Pablo tenemos la mejor, pese al brote de locura que tuvo el viernes”, escribió con una cuota de humor. Luego añadió que ambos entienden el lugar que ocupa el hijo en común: “Nos queremos y acá lo principal es él. Los dos queremos lo mejor para él”.

“Total, tenemos una habitación de más”, bromeó sobre la organización doméstica, aunque reconoció que la tensión existe. “Vos entendés que es todo muy picante”, le planteó Fernanda Iglesias. “Sí, pero ya no daba para más. Ojalá pueda ser feliz”, respondió.

PUBLICIDAD

Lourdes Sánchez y El Chato Prada en una antigua postal familiar (Adrián Escandar)

La artista también expresó su malestar por la reacción que generó la noticia. “A mí lo que me da bronca de esto es el juzgamiento. Nadie sabe qué arreglos hay en una pareja o qué sucede adentro”, sostuvo.

En ese sentido, dejó una reflexión sobre las decisiones personales y el lugar que, según planteó, suele asignarse a las mujeres frente a una ruptura: “Tomar una decisión difícil no nos convierte en malas mujeres, malas madres ni malas personas. También tenemos derecho a elegir, a cambiar, a cerrar etapas y a buscar nuestra felicidad, sin ser señaladas por eso”.

PUBLICIDAD

Sánchez, además, manifestó preocupación por el impacto que la exposición del tema pueda tener en el entorno del joven señalado como tercero en discordia. “Yo conozco a la familia hace años. Para ellos está muy mal; son una familia que no está acostumbrada a esto y hablar de eso es muy personal, de gente totalmente ajena”, escribió.

Por ahora, Lourdes Sánchez dejó en claro que su objetivo es acompañar a su hijo y ordenar la nueva etapa familiar con su expareja. “Ya no daba para más”, resumió sobre la decisión que puso fin a una relación de 16 años.

PUBLICIDAD