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Quiénes eran las dos hermanas que murieron en un accidente fatal de Mendoza: la emotiva despedida de las amigas

Juana Masó Tillar y Rosario Masó Tillar, de 21 y 19 años, fallecieron tras un brutal accidente entre un auto y una camioneta en la ruta provincial 60. Además, perdió la vida un árbitro de fútbol que conducía el otro vehículo

Juana Masó Tillar era la mayor de las dos hermanas que murieron en el accidente
Juana Masó Tillar era la mayor de las dos hermanas que murieron en el accidente
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Juana y Rosario Masó Tillar, dos hermanas de 21 y 19 años, eran oriundas de Mendoza y perdieron la vida tras un brutal choque frontal en la Ruta Provincial 60. Las dos jóvenes viajaban en una camioneta que chocó de frente contra un vehículo, donde también el conductor perdió la vida.

Las jóvenes habían sido trasladadas al hospital local en grave estado y finalmente fallecieron en las últimas horas. En las redes sociales, sus seres queridos las despidieron con emotivos mensajes.

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Rosario Pérez, amiga íntima de Juana, fue una de las primeras en despedirse públicamente. Lo hizo a través de su cuenta de Instagram, con una publicación que rápidamente circuló entre quienes conocían a la joven. “Nunca pensé que iba a tener que despedirme de vos. Fuiste y siempre vas a ser mi mejor amiga y mi compañía. Aprendí con vos lo que era una verdadera amistad y voy a estar siempre agradecida de haber tenido la suerte de compartir mi vida con vos”, escribió.

“Fuiste la hermana que nunca tuve, pero que siempre quise. Hablábamos todos los días hasta tarde, nos contábamos todo y compartíamos nuestras vidas”, continuó la amiga en su mensaje. Y luego, una frase que resume lo irreparable: “Me enseñaste lo hermoso que puede ser una amistad, me enseñaste todo menos a dejarte ir.”

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Rosario Pérez, amiga íntima de Juana, le escribió una sentida carta de despedida en las redes sociales
Rosario Pérez, amiga íntima de Juana, le escribió una sentida carta de despedida en las redes sociales

El texto cerró con una promesa que muchos reconocen como la única forma de seguir adelante ante una pérdida así: “Te voy a amar y recordar siempre. Siempre vas a ser una parte enorme de mi corazón”.

Juana Masó Tillar, la mayor de las hermanas, estudiaba Ingeniería Industrial. La menor, Rosario Masó Tillar, cursaba Psicología en la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), sede Mendoza. Ambas tenían domicilio en Chacras de Coria, localidad del departamento de Luján de Cuyo, y eran oriundas de Carrodilla.

Desde la UCA Mendoza se sumaron al dolor colectivo con un comunicado institucional: “Acompañamos a la familia y amigos de Rosario Masó Tillar, alumna de Psicología de nuestra Facultad, quien nos dejó físicamente. Elevamos nuestras oraciones ante tan profundo dolor y pedimos por su eterno descanso”.

El Colegio San Luis Gonzaga de Mendoza, donde ambas habían cursado sus estudios secundarios, también se manifestó. “Con profundo dolor acompañamos a la familia y amigos de Juana y Rosario Masó, ex alumnas de nuestro Colegio. Nos unimos en la oración y en la cercanía a su familia y a toda la promoción 2023 y 2025”, expresó la institución.

La UCA de Mendoza, donde Rosario estudiaba psicología, la despidió por redes sociales
La UCA de Mendoza, donde Rosario estudiaba psicología, la despidió por redes sociales

El accidente que les costó la vida ocurrió la noche del domingo en Maipú, sobre la Ruta Provincial 60, a la altura del callejón Piperbo, en la zona de Fray Luis Beltrán. Cerca de las 20.30, un Peugeot 504 y un Volkswagen T-Cross colisionaron de frente. Las circunstancias del impacto aún son materia de investigación por parte de la policía vial y peritos especializados.

La primera víctima fatal fue Oscar Aníbal “Chacha” Fernández Mercau, de 48 años, quien conducía el Peugeot 504. Árbitro de fútbol amateur en la zona Este de Maipú y regiones cercanas, era una figura reconocida en el ambiente deportivo provincial.

Juana, de 21 años, fue trasladada al Hospital Central de Mendoza en estado crítico. El lunes a las 17.44 se produjo su fallecimiento por un paro cardiorrespiratorio, según el parte médico oficial. Horas más tarde, Rosario, de 19 años, también internada en el Hospital Central, falleció. Con las dos hermanas, el saldo del siniestro vial ascendió a tres muertos.

Otros tres ocupantes del Volkswagen T-Cross permanecen internados. M.O.T., de 52 años, conductor del vehículo, está en estado delicado en el Hospital Lagomaggiore con pronóstico reservado. F.B., de 42 años, fue derivado al Hospital El Carmen, donde recibe atención por lesiones de consideración. A.T., de 54 años, está internada en el Hospital Perrupato con asistencia especializada.

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