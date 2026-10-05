“Estaba loco”: la revelación de Placente sobre el momento en el que Scaloni se hizo cargo de la selección argentina

Diego Placente analizó la actualidad de la Selección Argentina y el cuerpo técnico de Lionel Scaloni

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Diego Placente, entrenador de las selecciones juveniles de Argentina, analizó el presente del cuerpo técnico de la Selección Mayor. El ex defensor se refirió al vínculo que une a Lionel Scaloni con sus colaboradores Walter Samuel, Roberto Ayala y Pablo Aimar, compañeros de su generación en las divisiones juveniles.

Placente recordó que ese grupo compartió procesos formativos en las categorías sub-17 y sub-18 de la Albiceleste y que la amistad se mantuvo con el correr de los años. “Nosotros nos conocimos por ahí en la sub-17, sub-18 y somos amigos hasta el día de hoy. Hasta nos encontramos, cinco o seis, esa camada en la selección mayor”, señaló en diálogo con DSports.

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El entrenador explicó que con los futbolistas que dirige en las categorías formativas insiste en una idea que, según dijo, nace de su propia experiencia como jugador. “Que no solo compitan, que se maten entrenando, sino que también lo disfruten”, indicó Placente, quien remarcó que ese disfrute y esa convivencia dejan recuerdos que perduran en el tiempo y que, eventualmente, permiten reencuentros como el que protagonizó junto a Scaloni, Samuel y Ayala.

Scaloni y Aimar tomaron las riendas de la Selección tras el Mundial 2018 (AP Photo/Jorge Saenz)

Consultado sobre cómo vivió el proceso que llevó a Scaloni a convertirse en uno de los entrenadores más relevantes de la historia de la selección argentina, Placente repasó el inicio del ciclo. “La verdad es que primero, cuando él agarró, la Selección era difícil, no es fácil ponerse en el lugar de él”, afirmó.

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El ex futbolista mencionó que Pablo Aimar llegó a considerar que Scaloni “estaba loco” por asumir la conducción del seleccionado sin contar con antecedentes como director técnico. Según el análisis de Placente, lo que distinguió a Scaloni desde sus años como jugador juvenil fue su carácter. “Siempre tuvo esa personalidad Scaloni, de juveniles. Si algo que tenía era personalidad y bueno, lo fue demostrando después con la misma capacidad”, sostuvo.

Placente puso el acento en la composición del actual cuerpo técnico de la selección mayor, integrado entre otros por Walter Samuel y Roberto Ayala, ex defensores de la selección argentina. “Cuando uno ve el cuerpo técnico de la mayor y la gente que está, el Ratón, Walter, toda gente buena, grandes jugadores”, describió.

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El entrenador juvenil consideró que el perfil homogéneo del grupo de trabajo, sumado al trato que reciben los jugadores, explica en parte los resultados obtenidos. “No es lo mismo que esté otro, con un perfil todos medio parecido, y dándole importancia al jugador siempre. Se ven un montón de cosas buenas que, más allá del fútbol, hizo que todo esto que se vivió no sea casualidad”, concluyó.

El testimonio de Placente se da en un contexto en el que Scaloni negocia la renovación de su contrato con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), vínculo que vence en diciembre de este año. El entrenador de la Albiceleste asumió el cargo en 2018, tras la eliminación de Argentina en el Mundial de Rusia, y condujo al equipo a los títulos de la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. El ex lateral puede sumarse a la estructura del cuerpo técnico de la Mayor si se emancipa Walter Samuel.

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