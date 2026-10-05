“Es una mala temporada para ser oficialista”: Pablo Salinas explicó qué revela la elección de Brasil sobre América Latina

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Pablo Salinas, analista político y docente, analizó en Infobae a la Tarde el impacto regional de la elección en Brasil y sostuvo que el resultado debe ser interpretado en un contexto más amplio: el de una América Latina atravesada por la alternancia, el desgaste de los oficialismos y un electorado cada vez menos identificado con los partidos.

“Es una mala temporada para ser oficialista”, resumió Salinas al referirse a la sucesión de elecciones en la región. Según su lectura, de los últimos 15 oficialismos que enfrentaron procesos electorales, solo dos lograron renovar sus mandatos: Paraguay y Ecuador.

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Para el analista, el fenómeno no responde a una única causa. La economía, la seguridad y la corrupción concentran buena parte del costo político de quienes gobiernan, mientras que la ciudadanía evalúa de manera permanente los resultados de cada gestión. “Cuando sos gobierno, esos temas son todo costo para el que gobierna”, explicó.

Brasil como pieza del nuevo mapa regional

Salinas consideró que la elección brasileña no puede analizarse exclusivamente desde la disputa entre sus principales candidatos. Por el peso político y económico de Brasil, el resultado también tiene consecuencias sobre el equilibrio regional y los alineamientos internacionales.

La disputa electoral en Brasil influye en la conformación de bloques regionales frente a Estados Unidos, China y Europa (REUTERS/Adriano Machado)

“Hay que entender que estamos en un mundo de agrupaciones regionales fuertes”, planteó. En ese escenario, sostuvo que Estados Unidos, China y Europa buscan consolidar posiciones y sumar aliados, mientras los gobiernos latinoamericanos adquieren una importancia creciente dentro de esa competencia.

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El analista vinculó esa disputa con el crecimiento de distintos liderazgos de derecha en la región y con el vínculo entre figuras como Javier Milei y Jair Bolsonaro. A su entender, no se trata simplemente de una competencia por liderazgo dentro del espacio político, sino de una disputa más amplia por la conformación de bloques.

“Más que pensar que Bolsonaro va a opacar a Milei, lo que hay que ver es como si esto fuera un TEG”, afirmó. Y explicó esa lógica en términos de acumulación de apoyos: “Cuántos países te vas consiguiendo en esta pelea de bloques mundiales, donde tenés a Estados Unidos, donde tenés a China y donde tenés hoy una Europa revolucionada en función de Rusia”.

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Desde esa perspectiva, el resultado brasileño puede tener una importancia que excede el cambio o la continuidad de un gobierno. La orientación que adopte el país puede modificar los equilibrios dentro de Sudamérica y condicionar las estrategias de sus vecinos.

Pablo Salinas analizó en Infobae a la Tarde la transformación en la relación entre la sociedad y el Estado (Infobae en Vivo)

Un electorado menos previsible

El otro elemento que Salinas identificó como central es la transformación del comportamiento electoral. Según explicó, los votantes ya no necesariamente se ubican de manera estable dentro de una determinada identidad ideológica, sino que pueden adoptar posiciones diferentes según el tema.

“Cuando vos te ponés a abrir las encuestas, depende de la temática, la gente es de izquierda o de derecha”, sostuvo. Como ejemplo, señaló que en cuestiones como seguridad y consumo pueden prevalecer posiciones más cercanas a la derecha, mientras que frente a demandas vinculadas con salarios, derechos laborales, educación o salud pueden aparecer preferencias hacia la izquierda.

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Esa fragmentación de las preferencias permite incluso que un mismo elector vote por opciones diferentes en una misma elección. Salinas utilizó el caso brasileño para ejemplificarlo: “Podés convivir, como pasó en Brasil, con que probablemente voten a presidente a Bolsonaro, pero para el gobierno estadual se queda con el candidato que estaba haciendo campaña con Lula”.

El fenómeno también ayuda a explicar la dificultad de los oficialismos para retener a sus votantes. “El gobierno rinde examen todos los días y en todo momento”, afirmó.

Para Salinas, esa transformación está relacionada con un cambio en la relación entre la sociedad y el Estado. “Los que tenemos ya algunos años nacimos al mundo con una matriz de Estado que cambió profundamente, no solo en Argentina, en todos los países”, señaló.

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La composición del Congreso brasileño condicionará la capacidad del próximo gobierno para aplicar sus políticas (Europa Press)

La polarización puede definir el resultado

El analista también relativizó el desempeño de las encuestas durante la elección brasileña. A su criterio, los relevamientos no necesariamente fallaron al medir las preferencias electorales, sino que tuvieron dificultades para anticipar el movimiento de los últimos días.

“No me parece que haya sido terrible el pifie”, sostuvo. Según explicó, el principal error estuvo en determinar quién llegaba en mejores condiciones: “Lo único que no pudieron predecir es que el que estaba arriba era Bolsonaro y no Lula”.

Salinas atribuyó parte de esa diferencia a la polarización y al voto útil. “Nadie agarró el efecto de polarización que se da a último minuto casi”, afirmó.

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Ese comportamiento aparece cuando los electores abandonan una alternativa que inicialmente los representaba para respaldar a quien consideran con mayores posibilidades de imponerse. “Entre la fotocopia y el original voy con el original, aunque la fotocopia me convenza un poco más”, resumió.

Para el especialista, las encuestas continúan siendo una herramienta útil para comprender las razones detrás de una elección, aunque tengan mayores dificultades para anticipar movimientos repentinos. “Las encuestas están siendo muy efectivas en esto de la lectura de los drivers de la elección”, sostuvo.

La economía, la seguridad y la corrupción concentran la mayor parte del costo político de los gobiernos en la región (REUTERS/Amanda Perobelli)

El Congreso, la otra clave de Brasil

Más allá del resultado presidencial, Salinas puso el foco en la composición del Congreso brasileño y en su capacidad para condicionar al próximo gobierno.

El analista planteó que un eventual triunfo de Lula con un Parlamento inclinado hacia la centro-derecha generaría dificultades para avanzar con su programa. “Si gana Lula, tiene un Congreso muy difícil en relación a la centro-derecha”, afirmó.

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En el escenario contrario, consideró que una victoria de Bolsonaro podría encontrar mayores condiciones para avanzar con sus iniciativas. “Va a tener bastante allanado y asfaltado el camino hacia las transformaciones que quiere hacer”, evaluó.

La composición legislativa aparece así como un factor decisivo para medir el alcance real de una victoria presidencial. Para Brasil, pero también para el resto de la región, la pregunta no es solamente quién gobierna, sino con qué respaldo parlamentario y qué capacidad tiene para transformar ese resultado electoral en políticas concretas.

El crecimiento del ningunismo refleja el rechazo de la ciudadanía hacia los partidos políticos tradicionales (AP Foto/Andre Penner)

Una tendencia que atraviesa a América Latina

Salinas vinculó finalmente el escenario brasileño con un fenómeno que, a su entender, excede las fronteras de ese país: el crecimiento de una ciudadanía menos vinculada a los partidos y más dispuesta a cambiar su voto de una elección a otra.

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El analista mencionó los estudios sobre el denominado “ningunismo”, que describe el rechazo simultáneo a las principales opciones políticas. “La gente no prefiere a ningún partido político, a ningún candidato”, explicó.

Esa transformación vuelve más difícil la construcción de mayorías estables y aumenta la presión sobre los gobiernos. También explica por qué la alternancia se convirtió en una característica cada vez más visible del escenario latinoamericano.

En ese contexto, Brasil funciona como una pieza central de un mapa regional en movimiento. Su elección no solo define quién tendrá el control del principal país de Sudamérica, sino que también puede influir sobre los equilibrios políticos, los alineamientos internacionales y la relación de fuerzas que marcará a América Latina en los próximos años.

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