Los particulares vinilos que eligió Mario Pergolini para la nueva decoración de su oficina

Mario Pergolini muestra en su estudio una pared decorada con exhibidores de discos de vinilo

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Mario Pergolini renovó por completo el estudio subterráneo desde el que sale al aire No preguntes por Rusia en Vorterix, con una pared dedicada a discos de vinilo y una reorganización del espacio que hasta ahora había definido como un “sótano prestado”.

El conductor mostró los cambios durante una emisión reciente del ciclo, después de que Nico Etevenaux reparara en la nueva decoración ubicada detrás de cámara.

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Desde el inicio de la temporada 2026, Mario había explicado que su programa se realizaba desde un sector distinto de las instalaciones de Vorterix. En ese momento, señaló que los estudios principales habían quedado destinados a “la gente más joven” y se refirió con ironía al lugar desde el que transmite junto a su equipo.

“Es un sótano prestado, por decirlo de alguna manera”, había dicho entonces. También contó que, aunque el ambiente tenía un living, las posibilidades de recibir invitados eran limitadas. “No nos dejan entrar gente a este sótano”, aclaró al describir las condiciones de ese espacio.

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Mario Pergolini permanece sentado frente a un micrófono en un estudio de locución decorado con portadas de discos de vinilo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el correr de los meses, el escenario fue incorporando modificaciones. Las imágenes muestran que el lugar conservó el revestimiento oscuro de pared, la iluminación azulada y la presencia de una figura de un Stormtrooper de la saga Star Wars. A ese conjunto se agregó una estructura destinada a exhibir tapas de álbumes y una extensa colección de discos.

El cambio quedó expuesto en el inicio de una de las emisiones de No preguntes por Rusia, cuando Etevenaux interrumpió la conversación para consultar por lo que veía detrás de Pergolini. “¿Qué tenés ahí atrás? ¿Qué hiciste?“, preguntó el columnista.

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“Orejas. Tengo una acá y otra acá”, respondió Pergolini, en alusión a una primera interpretación de la pregunta. Etevenaux precisó que se refería al sector ubicado junto al Stormtrooper. “¿Qué es esa decoración?”, insistió. Pergolini entonces explicó que el estudio había sumado nuevos elementos, hasta que su compañero identificó el contenido de la instalación: “Son vinilos”.

El intercambio se detuvo en el sistema que sostiene las tapas de los discos. Etevenaux destacó la disposición y la prolijidad del nuevo fondo, mientras que Pergolini afirmó que él mismo se ocupó de la instalación.

Mario Pergolini conduce una emisión desde la primera ambientación del sótano del estudio Vorterix.

Luego, detalló que recurrió a una impresora 3D para realizar las piezas que funcionan como soporte. “Con la impresora 3D hice la…”, empezó a explicar, antes de que Etevenaux completara la idea al señalar que la estructura contaba con una base.

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El diseño permite mover los discos y reemplazar las portadas sin modificar toda la instalación. Etevenaux destacó esa posibilidad y preguntó si los álbumes podían variar con el tiempo. Pergolini respondió: “Los vamos a ir cambiando”.

La nueva composición ocupa una parte visible del fondo del estudio. En las imágenes también se observan una guitarra, un sillón, una mesa auxiliar, una lámpara de pie, un mueble con equipos y objetos de colección. En otra pared se mantiene un gran archivador o estantería con discos compactos.

Pergolini y Etevenaux aprovecharon la aparición de las portadas para identificar algunos de los títulos expuestos. Entre ellos, el conductor mencionó un disco de Pink Floyd, Peluson of milk de Luis Alberto Spinetta, un álbum de Manu Chao, Fore! de Huey Lewis & The News y un título de Babasónicos.

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Mario Pergolini en los estudios de Vorterix, epsacio que cedió a la "gente joven"

En las filas inferiores también enumeró obras de Catupecu Machu, The Velvet Underground, The Rolling Stones, Los Tipitos, Barry Manilow, Los Piojos, AC/DC, Daniel Melingo, La Renga, Foo Fighters, Viejas Locas, Ataque 77 y Fito Páez.

Entre los objetos seleccionados, Pergolini destacó además un laserdisc de Prince y una edición japonesa de Nirvana. La pared combina esos títulos con otros artículos vinculados a la música y la cultura pop, en línea con la ambientación que ya tenía el espacio.

La transformación no supone un traslado del programa a otro estudio de la radio, sino una actualización del escenario desde el que Pergolini sale al aire durante esta temporada. El sector que al comienzo definió como un sótano sin posibilidad de recibir visitas ahora cuenta con una escenografía más amplia, con referencias a su colección musical y elementos personales que quedan a la vista de la audiencia.

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