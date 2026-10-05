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Los campeones del mundo que estarán en la despedida de Messi de la Selección y los que faltarán: la situación del Papu Gómez

El delantero, de 39 años, le dirá adiós a la Albiceleste este martes ante Benín en el estadio Monumental

El penúltimo entrenamiento de Messi con la selección argentina
La sonrisa de la Pulga, a la espera de su despedida de la Albiceleste (Instagram: @afaseleccion)
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Este martes, en el estadio Monumental, Lionel Messi cerrará su historia con la camiseta de Argentina en un amistoso ante Benín que arranca a las 20. La AFA invitó a todos los campeones del mundo de 2022 para que acompañen al capitán en su última noche, pero las distancias, los calendarios y las decisiones de los clubes hacen que la lista de presentes tenga más de un hueco difícil de llenar.

La idea desde Ezeiza fue clara desde el principio: que el vestuario del Mundial de Qatar 2022 volviera a estar junto, aunque sea por una noche. Por eso, más allá de que varios ya se retiraron de la Selección, figuras como Ángel Di María y Nicolás Otamendi dijeron que sí. El Fideo, incluso, jugará esta tarde con Rosario Central en cancha de Banfield y se trasladará a Buenos Aires apenas termine el partido. El defensor, al igual que Leo, disfrutará de sus últimos minutos en cancha con los colores nacionales.

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También confirmaron presencia Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso, quienes no habían sido citados para los partidos ante Bolivia y Burkina Faso, pero sí fueron anunciados en la nómina para el último duelo de esta fecha FIFA. Leandro Paredes no podrá saltar al campo por la suspensión de diez fechas que arrastra tras los incidentes con España, pero estará en el banco para despedir a su compañero de toda la vida.

Dybala y Molina, dos de los grandes ausentes

Entre los que no podrán estar, los casos más resonantes son los de Paulo Dybala y Nahuel Molina. La Roma dio el visto bueno para que Matías Soulé y Santiago Castro se sumaran a esta ventana FIFA, dado que resultaron convocados y jugaron contra Burkina Faso, pero cerró la puerta para los otros dos. El club italiano argumentó “motivos deportivos y logísticos, concretamente la duración del viaje intercontinental y la cercanía de los próximos compromisos oficiales”. En la práctica, ni Dybala ni Molina pudieron torcer el brazo de sus empleadores para estar en el momento que, sin dudas, hubieran querido no perderse.

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Papu Gómez
Messi, junto al Papu Gómez, en Qatar 2022 (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

La situación de Franco Armani también lo deja afuera. El arquero de Atlético Nacional tiene partido el 8 de octubre ante Deportes Tolima en Colombia, y viajar a Buenos Aires para la despedida implicaría perder días de preparación para un compromiso oficial que su club no está dispuesto a resignar. Distinto es lo que ocurre con Germán Pezzella, hoy en Peñarol: el defensor cruzará el Río de la Plata y está confirmada su presencia en el Monumental.

Juan Foyth es otro nombre que quedó en el camino. Había sido convocado en la lista original, pero una lesión lo dejó afuera antes de que pudiera sumarse. Ahora que regresó a España, Villarreal ya dejó en claro que no volverá a autorizarlo a viajar. Y Alejandro “Papu” Gómez, flamante refuerzo del Forte Virtus de Emiratos Árabes Unidos, fue invitado, pero al recién haber aterrizado, todo indica que no estará.

Vale recordar que el mediocampista ofensivo, también campeón de la Copa América 2021, nunca volvió a reunirse con sus compañeros tras los festejos por el hito en Qatar. Luego, sufrió una sanción por doping y recién pudo jugar en noviembre de 2025 en el Calcio Pádova, por la Serie B de Italia.

Thiago Almada pidió permiso en River para entrenarse junto a Messi

Uno de los grandes gestos de estos días lo protagonizó Thiago Almada, jugador de River Plate que integró la nómina oficial de Lionel Scaloni para esta fecha, pero luego quedó desafectado por lesión. Almada gestionó un permiso especial en el club para compartir los dos últimos entrenamientos de la Selección junto a Messi: estuvo presente en la práctica del domingo y repetirá este lunes antes del partido. Un detalle que dice mucho sobre el peso simbólico que tiene esta despedida, incluso para quienes observan desde afuera.

El resto de los campeones del mundo que militan en el fútbol local sí estarán. Los jugadores de River que no fueron citados para esta fecha FIFA —Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Ángel Correa— también se sumarán al homenaje en el estadio que el capitán eligió para bajar el telón de una era.

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