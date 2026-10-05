Cómo sigue la salud de Mirtha Legrand: nuevo parte médico desde el sanatorio donde permanece internada

Nuevo parte médico sobre la evolución del cuadro respiratorio de la conductora

Guardar

Este lunes se difundió un nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand, quien permanece internada en el Sanatorio Mater Dei desde el 18 de septiembre por un cuadro respiratorio.

“La Sra. Mirtha Legrand sigue evolucionando favorablemente de su cuadro clínico, en una habitación común y continúa progresando en su rehabilitación kinesiológica. Desde el Sanatorio, junto a su familia, agradecemos todo el cariño trasmitido. De no mediar cambios, el miércoles próximo enviaremos un nuevo parte médico”, describe el comunicado firmado por el Dr. Enrique Echagüe, Director Médico Sanatorio Mater Dei

PUBLICIDAD

La conductora, de 99 años, atraviesa una etapa de recuperación que mantiene en expectativa a su familia y al público. El último comunicado conocido antes de la actualización de este lunes había señalado que se encontraba en una habitación común, con controles clínicos, nutricionales y de kinesiología, mientras el equipo médico evaluaba las condiciones para que pudiera regresar a su casa.

El viernes 2 de octubre, el Sanatorio Mater Dei informó que Mirtha Legrand continuaba “en proceso de recuperación para poder volver a su casa”. El parte, firmado por el director médico Enrique Echagüe, no precisó una fecha para el alta.

PUBLICIDAD

Según ese documento, la animadora recibía seguimiento de distintas especialidades en una habitación común. La internación se mantenía con el objetivo de completar su recuperación y evitar una recaída tras el cuadro respiratorio que motivó su ingreso.

Nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand

La evolución favorable ya había sido comunicada el 30 de septiembre, cuando la institución informó una mejoría de la neumopatía que afectó a la conductora y confirmó que estaba acompañada por sus familiares.

El Sanatorio Mater Dei agradeció en ese comunicado el respeto y el acompañamiento hacia Legrand y su entorno, y anticipó que, salvo cambios en el estado clínico, emitiría una nueva actualización este lunes.

PUBLICIDAD

La situación de salud de Legrand tuvo distintos episodios durante septiembre. En una primera instancia fue atendida por un cuadro gripal que derivó en bronquitis. Tras permanecer varios días bajo cuidados médicos, recibió el alta el domingo 13 y continuó la recuperación en su domicilio.

Sin embargo, una semana más tarde, una descompensación respiratoria derivó en una nueva internación en el Mater Dei. Desde entonces, los partes oficiales describieron una evolución positiva, aunque los médicos resolvieron extender la permanencia en el sanatorio para completar el tratamiento.

Mirtha Legrand continúa recuperándose de su neumonía, según informó el nuevo parte médico sobre su salud

El 25 de septiembre, otro parte médico indicó que la conductora estaba “muy bien” de su cuadro respiratorio y que había incrementado la actividad física junto al equipo de kinesiología. En las comunicaciones posteriores, el centro asistencial mantuvo la cautela sobre el alta y subrayó que la decisión dependería de la evolución clínica.

PUBLICIDAD

Durante estos días, Legrand recibió las visitas de su hija, Marcela Tinayre; sus nietos Juana Viale y Nacho Viale; y su bisnieta Ámbar de Benedictis, quienes la acompañaron en distintos momentos de la internación.

La ausencia de Mirtha en la televisión también modificó la programación de El Trece. Su última emisión al frente de La noche de Mirtha fue el 29 de agosto y, desde entonces, Juana Viale asumió la conducción de las cenas de los sábados y los almuerzos de los domingos.

Durante la apertura de la emisión del sábado 3 de octubre, Viale llevó tranquilidad sobre la evolución de su abuela. “Bien, mejorando momento a momento, día a día. Ya está en un cuarto común”, afirmó al ser consultada por la salud de la animadora.

PUBLICIDAD

Viale también se refirió al ánimo de Legrand, que siguió el programa desde el sanatorio. “Tiene sus días, como su carácter”, dijo con humor. Antes de comenzar la mesa con sus invitados, le envió un saludo y bromeó con las indicaciones que suele recibir después de cada emisión.

Viale contó en intervenciones previas que su abuela no deja de mirar las emisiones y sigue atenta a los detalles de la conducción, un vínculo que la nieta destacó mientras reemplaza a la histórica conductora.