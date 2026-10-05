La sorprendente respuesta de una de las figuras de Benín cuando le preguntaron si marcará a Messi en su despedida: “Es Dios”

El combinado africano será el rival de Argentina en la despedida del rosarino

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El Estadio Monumental acogerá en la jornada del martes el partido de despedida de Lionel Messi con la selección argentina. El astro rosarino cerrará su etapa en el combinado nacional conducido por Lionel Scaloni contra Benín. A diferencia de los problemas con Burkina Faso, los futbolistas africanos están en el país desde hace varios días y anticiparon que vivirán el amistoso como una oportunidad única para enfrentar al capitán argentino.

La delegación de Benín recorrió el centro porteño y San Telmo antes del encuentro y el defensor central Mohamed Tijani expresó que su equipo no diseñará una marca especial sobre Messi. “No hay que marcar a Messi. Vamos a disfrutar este partido. No hay un plan especial para defender contra Messi. Hay que disfrutar y ya”, afirmó entre risas durante una entrevista con C5N.

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Tijani sostuvo que, cuando lo tenga enfrente, le dirá: “Messi, eres el Dios”. El zaguero lo definió como “el mejor del mundo” y aseguró que Benín dará “todo” para que la despedida del argentino sea una celebración. “Para mí es el mejor del mundo. Me gusta mucho Messi. Benín es un equipo muy bueno para jugar, pero vamos a disfrutar el partido y dar todo para que la fiesta sea buena”, completó.

El marcador central de Benín surgió de las inferiores del Rayo Vallecano de España, antes de desarrollar su carrera en República Checa. Allí vistió los colores del Vyskov, Slavia Praga, Slovan Liberec, Jihlava, Teplice, Viktoria Plzen, Zbrojovka y Yverdon Sport de Suiza.

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Mohamed Tijani, el marcador central que elogió a Lionel Messi y palpitó su despedida (@tijani_mohamed24)

La despedida tendrá un valor deportivo y personal para la selección africana, que afrontará el encuentro sin renunciar a la competencia. Marcel Dandjinou, arquero de 28 años que juega en Kruger United de la Primera División de Sudáfrica, remarcó que el partido representa un momento excepcional en su carrera.

“No es como cualquier otro. Creo que es algo que ocurre una sola vez en nuestra carrera, por ser el último partido de Messi. Es un partido especial”, declaró Dandjinou a Marca. El futbolista aclaró que la admiración por el argentino no cambia la responsabilidad de representar a su país: “Estamos aquí por Argentina y por Messi, pero no debemos olvidar que también representamos a nuestro país. Estamos aquí para defender a Benín”.

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El arquero planteó el duelo desde la lógica competitiva: “Esto es fútbol: once contra once. Podemos ganar, empatar o ellos pueden ganar, pero es fútbol. No estamos aquí para hacer turismo en Argentina, estamos aquí para jugar y competir. Será un gran día en nuestras vidas”.

Dandjinou recordó que creció viendo jugar a Messi y lo ubicó entre las grandes figuras de la historia. “Para mí, es uno de los reyes del fútbol. Hemos crecido viéndolo jugar. Es uno de nuestros jugadores favoritos”, señaló. “Poder jugar ahora contra él, en el mismo campo, es increíble. Nunca imaginé que esto pudiera pasar, pero el martes va a suceder. Para mí, Leo es una leyenda, una verdadera leyenda”.

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Lionel Messi se sumó al plantel de Argentina en Ezeiza en la jornada del domingo en la previa de sus despedida (Instagram: @afaseleccion)

El amistoso se jugará el martes 6 de octubre a las 20:00, con entradas agotadas, y marcará la presentación número 208 del delantero con el equipo nacional. La Asociación del Fútbol Argentino invitó a los campeones del mundo de Qatar 2022 y a sus familias para acompañar al capitán durante el homenaje. Lionel Scaloni busca reunir en la formación a varios de los futbolistas que compartieron con Messi el ciclo de mayores logros de la Albiceleste.

Los regresos de Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi modificaron el panorama del equipo. Ambos se incorporaron este domingo al predio de la AFA y podrían ser titulares junto con Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

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El plantel llega al cierre de la fecha FIFA después de golear 4-0 a Bolivia en Córdoba y derrotar 7-0 a Burkina Faso en el Monumental. El próximo partido tendrá una carga especial porque será la última vez que Messi vista la camiseta argentina en un encuentro.