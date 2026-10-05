Cuba

Malecón: La Habana se vuelve “casi un personaje más” en una historia sobre decisiones que cambian una vida

La película sigue a un joven exconvicto que regresa a una realidad precaria y debe elegir entre reconstruir su vida en Cuba o dejar atrás sus afectos para buscar otro futuro.

La historia sigue a Elvis, un exconvicto que decide entre retomar su relación sentimental en La Habana o emigrar a Estados Unidos. (Imagen: Carlos Larrazabal)
La historia sigue a Elvis, un exconvicto que decide entre retomar su relación sentimental en La Habana o emigrar a Estados Unidos. (Imagen: Carlos Larrazabal)
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Cuba eligió a Malecón para competir por el Óscar a Mejor Película Internacional, una decisión que devuelve al país a esa carrera después de una década.

El largometraje dirigido por el español Carlos Larrazábal cuenta la historia de Elvis, un joven exconvicto que, tras recuperar la libertad, debe definir si reconstruye su vida en La Habana o si deja atrás sus vínculos para migrar a Estados Unidos.

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El protagonista pasó diez años en prisión por asesinar a su padrastro abusivo. Cuando sale de la cárcel, se enfrenta a una realidad precaria y a una ciudad diferente de la que conoció antes de la condena, mientras intenta resolver una elección que afecta su futuro personal y afectivo.

La película presenta el conflicto de Elvis entre la posibilidad de retomar la relación con el amor de su infancia y la opción de abandonar ese pasado para comenzar de cero fuera de Cuba. Esa disyuntiva guía una historia que también pone el foco en la familia, la amistad, el deseo y las consecuencias de las decisiones personales.

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Según explicó Larrazábal a EFE, Malecón busca acercarse a la intimidad de sus personajes y mostrar cómo una elección puede modificar una vida. El director planteó que el filme no se limita al tema de la migración, sino que se ocupa de personas que deben actuar en circunstancias complejas, con miedo, contradicciones y afectos en juego.

La Habana ocupa un lugar central en la historia de Elvis

La ciudad tiene una presencia decisiva en la película y no queda reducida a un fondo para la acción. Larrazábal afirmó que procura contar relatos en lugares que conoce y cuyas calles ha recorrido, hasta que el entorno adquiere una entidad propia dentro de la narración.

La ciudad se convierte casi en un personaje más. La Habana tiene esa presencia en Malecón”, dijo el director a EFE. Para el cineasta, el espacio urbano acompaña las decisiones de Elvis y forma parte del clima que atraviesa su regreso a la libertad.

Cuba seleccionó la película Malecón para competir por el Óscar a Mejor Película Internacional tras una década sin representación en esa categoría. (Imagen: Mixtacine)
Cuba seleccionó la película Malecón para competir por el Óscar a Mejor Película Internacional tras una década sin representación en esa categoría. (Imagen: Mixtacine)

El nombre de la película remite al Malecón de La Habana, el paseo marítimo que bordea la costa norte de la capital cubana. El sitio también fue escenario de la primera gran protesta antigubernamental desde 1959, ocurrida el 5 de agosto de 1994 y conocida como el Maleconazo.

Esa movilización ocurrió durante el llamado Periodo Especial, una crisis económica que afectó al país después de la desaparición de la Unión Soviética y la caída del bloque socialista en Europa. El texto señala que, al igual que durante la crisis actual, los cubanos padecían apagones prolongados y escasez de productos básicos, entre ellos alimentos y medicamentos.

En aquel contexto, cerca de 30 mil cubanos salieron de la isla hacia Estados Unidos en embarcaciones improvisadas. A esos migrantes se los conoció como balseros, luego de que el entonces presidente Fidel Castro ordenara que se les permitiera salir por mar.

La migración aparece como una decisión individual y familiar

La posibilidad de emigrar vuelve a aparecer en Malecón a través de la situación de Elvis, aunque Larrazábal sostuvo que la película también aborda la amistad, el amor, la familia y la búsqueda de un lugar propio. El director intenta concentrar la mirada en las personas que viven esas experiencias, antes que en la isla entendida como un símbolo.

El cine puede acercarnos a esa intimidad. Puede hacer que dejemos de mirar la isla como un símbolo durante un momento y miremos a las personas que viven allí”, afirmó Larrazábal ante la agencia. El realizador remarcó que le interesan las historias centradas en personajes corrientes que enfrentan situaciones extraordinarias.

La película fue escrita por el cubano Fabián Suárez y el propio Larrazábal. El director español explicó que el proyecto nació de la responsabilidad que sintió con Cuba, un país al que está ligado desde sus estudios en la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños, ubicada al oeste de La Habana.

Una película nunca puede hablar por todos los cubanos”, reconoció el cineasta ante EFE. Esa limitación definió su acercamiento a los personajes y evitó que buscara representar una experiencia única o total sobre la realidad cubana.

La ciudad de La Habana adquiere una entidad propia en el relato y acompaña el regreso del protagonista a la libertad. (Imagen: Mixtacine)
La ciudad de La Habana adquiere una entidad propia en el relato y acompaña el regreso del protagonista a la libertad. (Imagen: Mixtacine)

Larrazábal señaló que quería aproximarse a Elvis y al resto de los personajes sin juzgarlos. Su intención fue mantener visibles sus contradicciones, su humor, sus afectos y las decisiones que toman frente a circunstancias que no controlan por completo.

Si alguien reconoce en la película la historia de un amigo”, expresó el director, “para mí eso es lo más valioso”. El filme propone así una mirada sobre los vínculos personales que se ven alterados cuando alguien debe elegir entre permanecer en un lugar conocido o buscar otro destino.

Carlos Larrazábal prepara un thriller ambientado en Los Ángeles

Después de que Cuba seleccionara a Malecón para la carrera por el Óscar, Larrazábal dijo que quiere acompañar el recorrido de la película y contribuir a que encuentre público dentro y fuera de la isla. La candidatura abre una etapa de difusión para la producción, que reúne a Cuba, España y Estados Unidos.

El director también trabaja en un thriller ambientado en Los Ángeles, ciudad en la que vive desde hace 15 años. Informó que ya concluyó la fase de desarrollo de ese proyecto, en el que lleva dos años, y expresó su expectativa de comenzar pronto la preproducción.

Larrazábal consideró que La Habana y Los Ángeles son ciudades muy diferentes, aunque sostuvo que ambas contienen relatos que solo podrían suceder en esos lugares. Su próximo trabajo buscará retratar la ciudad estadounidense desde una perspectiva cercana, como la que aplicó sobre la capital cubana en Malecón.

El cineasta concluyó que el cine puede favorecer la empatía al permitir que el público se sitúe, por un tiempo, en el lugar de otra persona. Para él, esa posibilidad ayuda a comprender decisiones y miedos de personas con vidas distintas a las propias.

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