El inconveniente que tuvo un piloto de F1 mientras dormía y lo obligó a una mudanza de urgencia: “Tengo miedo”

Una presencia inesperada cambió los planes de Oliver Bearman durante el Gran Premio de Baréin (REUTERS/Jakub Porzycki)

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La estadía de Oliver Bearman durante el Gran Premio de Baréin disputado en Malasia quedó atravesada por un incidente fuera de la pista que cambió sus planes de alojamiento antes de la carrera. El piloto de Haas, que luego finalizó 14°, tuvo que dejar su hotel durante la madrugada tras encontrar una araña de un tamaño considerable. La experiencia no solo alteró la logística del joven británico, que se trasladó a otro sitio, sino que se convirtió en uno de los temas de conversación entre los pilotos presentes en un evento para aficionados.

El corredor relató la situación que forzó a un cambio inmediato. “Me desperté a las dos de la madrugada y tenía una araña justo al lado de la cabeza”, contó Bearman, junto a otros pilotos presentes en el escenario. “¡Lo juro! Enseguida escribí a mi equipo de viaje y les dije: ‘Chicos, me voy a otro sitio. ¡No me quedo aquí!’“.

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Durante el encuentro público, su compañero Esteban Ocon le pidió que explicara cómo había sido el momento y Bearman reconstruyó la secuencia que lo llevó a abandonar el alojamiento. “Oí claramente cómo venía hacia mí”, afirmó el británico y describió: “Abrí los ojos y estaba justo ahí”.

El piloto de Haas tuvo que abandonar el hotel en Malasia por el susto que le provocó una araña (REUTERS/Jakub Porzycki)

La conversación siguió con una pregunta directa sobre el tamaño de la araña y el piloto de Haas respondió con un gesto: el británico levantó una mano y señaló la palma antes de decir: “¡Era más o menos así de grande!”. La descripción sobre el arácnido también provocó reacciones entre quienes compartían el escenario. Charles Leclerc escuchó el relato y expresó de inmediato su rechazo ante la experiencia que había atravesado Bearman. “¡Ni loco!”, soltó el monegasco.

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El traslado a un nuevo hotel no eliminó la preocupación de Bearman. El piloto explicó: “La aparté de un manotazo y encendí la linterna, pero ya no la encontré”. Además contó: “Cuando me mudé a mi nuevo hotel, ni siquiera abrí la maleta. Tengo miedo de que esté ahí dentro”.

La historia sorprendió especialmente a Lewis Hamilton, quien lleva casi dos décadas viajando por distintos países como parte del calendario de Fórmula 1 y ya había estado varias veces en Malasia. El piloto de Ferrari reaccionó con humor al escuchar la explicación de Bearman. “¡Me habría quedado a dormir en el coche!”, compartió el siete veces campeón del mundo entre risas. “¡Ni siquiera sabía que hubiera arañas en Malasia!”, recordó el excorredor de Mercedes.

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El británico además contó que evitó abrir sus valijas en el alojamiento posterior (REUTERS/Ramil Sitdikov)

Hamilton agregó una observación que demostró su sorpresa frente al relato de su colega. “¡Dios mío, eso lo cambia todo! Llevo viniendo aquí desde hace 20 años y no lo sabía”, añadió. El animal que irrumpió en el cuarto de Bearman podría haber sido una araña cazadora, una especie que también recibe el nombre de araña cangrejo gigante. Su presencia es habitual en viviendas y hoteles de Malasia. Aunque utiliza veneno para inmovilizar animales más pequeños, no supone un riesgo para las personas.

El temor de Bearman estuvo ligado, además, a la forma en que se desplazan estos animales que se mueven a gran velocidad. Mientras el británico intentaba dejar atrás el incidente y adaptar su estadía, la carrera terminó bajo condiciones complicadas por la intensa lluvia y una demora de más de una hora y media. Max Verstappen ganó la prueba, Kimi Antonelli fue segundo y Hamilton completó el podio. Bearman cerró la competencia en el 14° puesto, por detrás de Franco Colapinto. La Fórmula 1 continuará su calendario con el Gran Premio de Singapur, previsto del 9 al 11 de octubre.

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