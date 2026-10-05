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Deportivo Riestra empata con Central Córdoba en la continuidad de la fecha 11 del Torneo Clausura

El Malevo y el Ferroviario miden fuerzas en el Guillermo Laza. Transmite TNT Sports Premium

Central Córdoba-Riestra
Riestra recibe a Central Córdoba (Foto: X de Club Atletico Central Córdoba)
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Deportivo Riestra y Central Córdoba de Santiago del Estero se miden este lunes por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026, con el objetivo compartido de acercarse a los puestos de clasificación de la Zona A. El encuentro se disputa en el estadio Guillermo Laza, con arbitraje de Andrés Merlos, y cuenta con transmisión de TNT Sports Premium.

El dueño de casa pegó de entrada. Milton Céliz se hizo cargo de un tiro libre en la puerta del área y sacó un remate que se volvió imposible de atajar para el arquero Alan Aguerre. 1-0 a los dos minutos de juego.

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Tras la intensidad del inicio, hubo que esperar hasta los 38 minutos para que haya otra emoción. Michael Santos recibió un centro atrás desde la derecha y remató rasante para dejar sin opciones a Ignacio Arce y decretar el 1-1.

El Malevo llega al partido como local tras cuatro fechas sin conocer la victoria. En ese tramo acumuló tres empates consecutivos, ante Vélez, Platense y Banfield, y una derrota por 3 a 0 frente a Lanús. En su presentación más reciente igualó 0-0 con Gimnasia de Mendoza, resultado que lo dejó con 10 puntos, en el duodécimo puesto de la zona.

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Central Córdoba, por su parte, ocupa el último lugar de la Zona A con 8 puntos. El equipo que dirige Sebastián Domínguez no logra un triunfo desde hace seis partidos. En su encuentro anterior rescató un empate 2-2 frente a Defensa y Justicia, con goles de Marco Iacobellis y Leonardo Sequeira.

Formaciones:

  • TV: TNT Sports Premium
  • Árbitro: Andrés Merlos
  • VAR: Adrián Franklin
  • Estadio: Guillermo Laza

LA TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA Y LA TABLA ANUAL

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