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La historia detrás de la canción de Futurama: cómo un clásico experimental inspiró su famosa cortina musical

Pierre Henry y Michel Colombier compusieron en 1967 una obra que influyó en la música electrónica, el sampling y la melodía creada para la serie animada

La apertura de Futurama incorporó una adaptación inspirada en “Psyche Rock”, composición de Pierre Henry y Michel Colombier publicada en 1967
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La música que acompaña la apertura de Futurama se convirtió, desde el estreno de la serie en 1999, en una de las marcas reconocibles de su universo de ciencia ficción. Detrás de esa secuencia existe una conexión con Psyche Rock, composición experimental publicada en 1967 por los compositores franceses Pierre Henry y Michel Colombier. El tema de la serie es una variación de aquella obra, adaptada por el compositor Christopher Tyng para la producción creada por Matt Groening y David X. Cohen, de acuerdo con la revisa Espinof.

La relación entre ambas piezas vincula la experimentación sonora de la segunda mitad del siglo XX con la televisión animada contemporánea. La sintonía conserva el pulso rítmico y algunos recursos de estudio de la composición francesa, aunque los adapta a una introducción breve para una serie ambientada en el futuro.

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Tyng tomó elementos de la obra original sin reproducirla de forma literal. La adaptación se integró en una cabecera cuya secuencia visual varió a lo largo de las temporadas, mientras la melodía se mantuvo como uno de los rasgos constantes de la serie.

La obra que antecedió a la sintonía de Futurama

Psyche Rock formó parte de Messe pour le temps présent, un ballet presentado en 1967 y creado por Henry y Colombier. La obra combinó procedimientos de estudio, ritmos repetitivos y arreglos vinculados con el rock y el pop de ese período. Esa mezcla permitió que la composición circulara más allá del ámbito académico de la experimentación sonora.

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Henry fue una figura central de la música concreta, una corriente que utilizó grabaciones de sonidos reales como material de composición. El método alteró la relación tradicional con los instrumentos: una puerta, una voz, un objeto cotidiano o un registro tomado en exteriores podían recortarse, superponerse y transformarse mediante cinta magnética. Pierre Henry desarrolló buena parte de su trabajo a partir de registros sonoros manipulados en estudio.

El compositor francés recurrió a grabadoras para registrar pistas por separado y trabajar después sobre ellas. La edición de cintas permitía modificar velocidades, repetir fragmentos, invertir sonidos o reorganizar una toma para producir nuevas texturas. De acuerdo con NPR, estas prácticas desplazaban el centro de la creación desde la interpretación en vivo hacia las decisiones de edición y montaje.

En Messe pour le temps présent, ese lenguaje coincidió con un período de expansión de los sonidos electrónicos y de búsquedas psicodélicas. La estructura de Psyche Rock se apoyó en un patrón rítmico persistente y en capas sonoras tratadas en estudio. La combinación de procedimientos de vanguardia con una forma cercana a la música popular de los años sesenta favoreció que la pieza fuera retomada en contextos posteriores.

Portada del álbum Messe pour le temps présent al lado de una escena animada con una nave verde estrellada en un televisor gigante.
“Psyche Rock” integró el ballet Messe pour le temps présent, estrenado en Francia en 1967 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La música concreta influyó en la construcción de la pieza

Las técnicas asociadas a la música concreta anticiparon procedimientos que más tarde adoptaron artistas de distintos géneros. El uso de fragmentos grabados, la repetición y la alteración de registros se volvió habitual en la música electrónica, el hip hop y la cultura DJ.

El sample consiste en incorporar un fragmento de audio a una nueva composición. Aunque su expansión masiva llegó con tecnologías posteriores, las técnicas de cinta empleadas por autores como Henry ya permitían reutilizar, alterar y reorganizar grabaciones.

El rock experimental también incorporó procedimientos cercanos a la música concreta. Los Beatles utilizaron collages, efectos de cinta y registros superpuestos en Revolution 9, incluida en el álbum blanco de 1968. La pieza no reproduce la estructura de Psyche Rock, pero comparte el interés por organizar sonidos grabados fuera de las convenciones de una canción tradicional.

Con el paso del tiempo, la selección y edición de sonidos grabados adquirieron un lugar central en los estudios de grabación, los samplers y los programas de producción digital. Esas herramientas ampliaron los recursos disponibles para construir ritmos, texturas y arreglos a partir de materiales preexistentes. The Independent identificó Revolution 9 entre las obras pop que retomaron recursos de manipulación de cintas desarrollados por pioneros de la música concreta.

La cultura DJ incorporó recursos desarrollados por la música concreta

Treinta años después de su publicación inicial, Psyche Rock fue retomada en un lanzamiento de remezclas de 1997. El proyecto incluyó versiones de Fatboy Slim y William Orbit, dos productores británicos vinculados a la música electrónica de ese período.

El lanzamiento volvió a situar la obra dentro de un lenguaje basado en bases rítmicas, edición y reutilización de materiales. Las versiones mantuvieron el vínculo con la experimentación que había definido la composición original de 1967, al tiempo que la acercaron a los formatos de la pista de baile.

La intro de Futurama, estrenada pocos años después, trasladó esa genealogía a la televisión animada. La adaptación de Christopher Tyng encajó con la estética futurista de la serie y se convirtió en una de las aperturas más identificables de la animación televisiva.

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