Crimen y Justicia
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Murió la mamá de las hermanas fallecidas en el accidente en Mendoza y ya son cuatro las víctimas fatales

La mujer de 54 años falleció en el Hospital Perrupato por las lesiones tras el choque frontal del domingo en la Ruta Provincial 60. Hay dos personas que aun continúan internadas en grave estado

Dos vehículos, uno blanco y uno oscuro, con daños por un choque. Personas y una camilla amarilla se observan en el asfalto durante la noche
El siniestro ocurrió sobre la Ruta 60 de Mendoza, el domingo cerca de las 21 horas (Sitio Andino)
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La tragedia vial ocurrida el domingo en Maipú sumó este martes su cuarta víctima fatal. Ariadna Tillar Rodríguez murió en el Hospital Perrupato debido a las graves lesiones que sufrió tras el choque en el que también fallecieron sus hijas de 19 y 21 años.

El fallecimiento de la mujer de 54 años fue confirmado por José María Llaver, director del Hospital Perrupato, en comunicación con el Noticiero Nueve. Según explicó el funcionario, la mujer -cuyo deceso se registró cerca de las 20- había ingresado directamente a terapia intensiva con un cuadro severo. “Tenía politraumatismo: varias fracturas y distintas lesiones. El cuadro se fue complicando y lamentablemente se produjo el desenlace”, explicó. El director precisó además que Ariadna ingresó intubada y descompensada, y que nunca llegó a presentar una evolución que permitiera retirarle la asistencia respiratoria.

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El accidente ocurrió la noche del domingo alrededor de las 20.50, sobre la Ruta Provincial 60, a la altura del callejón Piperbo, en la zona de Fray Luis Beltrán. Una Volkswagen T-Cross blanca y un Peugeot 504 verde fueron lo que protagonizaron el choque frontal.

Ariadna Tillar Rodríguez murió este martes alrededor de las 20, tras el siniestro en el que también murieron sus hijas (elnueve.com)
Ariadna Tillar Rodríguez murió este martes alrededor de las 20, tras el siniestro en el que también murieron sus hijas (elnueve.com)

Según consignó El Sol de Mendoza, en la T-Cross viajaban cinco personas: M.O.T., de 52 años, quien conducía el vehículo; su pareja, F.B., de 42, ubicada en el asiento del acompañante; y en la parte trasera, Ariadna junto a sus hijas Rosario y Juana Masó Tillar.

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Los dos sobrevivientes restantes del accidente permanecen internados. El primero de ellos se encuentra en el Hospital Lagomaggiore con un cuadro de gravedad, según informó el Noticiero Nueve. En tanto la mujer, está internada en el Hospital del Carmen.

De acuerdo con lo publicado por Los Andes, Ariadna se desempeñaba como diseñadora gráfica. Su muerte ocurrió cerca de las 20 de este martes, pese a los esfuerzos del equipo médico del establecimiento.

El lunes la familia tuvo que despedir a las dos hermanas. Juana Masó Tillar (21) falleció primero. La habían trasladado al Hospital Central tras el impacto pero a las 17.44 sufrió un paro cardiorespiratorio y murió. Horas después se confirmó también la muerte de su hermana Rosario (19) quien permanecía en el mismo nosocomio luego de que la llevaran en helicóptero desde el Hospital Perrupato, con muerte cerebral.

Ariadna y sus hijas, Juana y Rosario Masó, quienes tambien fallecieron en el accidente
Ariadna y sus hijas, Juana y Rosario Masó, quienes tambien fallecieron en el accidente

Ambas habían cursado su secundaria en el Colegio San Luis Gonzaga, que expresó su dolor con un comunicado institucional. “Con profundo dolor acompañamos a la familia y amigos de Juana y Rosario Masó, ex alumnas de nuestro Colegio. Nos unimos en la oración y en la cercanía a su familia y a toda la promoción 2023 y 2025”, escribieron.

Las autoridades de la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA) sede Mendoza, también expresaron sus condolencias dado que Rosario estudiaba Psicología: “Acompañamos a la familia y amigos de Rosario Masó Tillar, alumna de Psicología de nuestra Facultad, quien nos dejó físicamente. Elevamos nuestras oraciones ante tan profundo dolor y pedimos por su eterno descanso”.

La primera víctima del siniestro fue Oscar Aníbal “Chacha” Fernández Mercau, de 48 años, quien conducía el otro vehículo, un Peugeot 504. El árbitro de fútbol amateur reconocido en la zona Este de la provincia, fue trasladado al Hospital Central pero murió a causa de las lesiones provocadas por la colisión.

La policía vial y peritos especializados trabajaron en la reconstrucción del hecho para determinar con precisión cómo se produjo el impacto y cuáles fueron las responsabilidades de los involucrados.

Una de las hipótesis bajo investigación indica que la T-Cross habría intentado realizar una maniobra de sobrepaso y se encontró de frente con el Peugeot. Sin embargo, esta versión no fue confirmada oficialmente. La investigación del caso está a cargo de la fiscal de Tránsito Mariana Gutiérrez, según precisó Los Andes.

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