La Feria Internacional del Libro de Santo Domingo cerró con ventas superiores a USD 1,600,000 y 714 mil visitantes.

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La XXVIII Feria Internacional del Libro Santo Domingo (FILSD 2026) cerró sus puertas el domingo con ventas que superaron los USD 1,600,000 y una cifra de asistencia que alcanzó los 714 mil visitantes. El balance final lo dio a conocer el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, durante el acto de clausura.

La cita literaria más importante del país dominicano reunió a más de setenta escritores internacionales y a representantes de 32 editoriales extranjeras, según detalló EFE.

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Las ventas superaron los 97 millones de pesos

El monto recaudado en concepto de ventas preliminares alcanzó los 97 millones de pesos dominicanos, equivalentes a USD 1,600,000. La feria se extendió desde el 24 de septiembre hasta este domingo 4 de octubre.

El cierre se celebró en el Teatro Nacional Eduardo Brito, en la capital dominicana. Allí, Salcedo confirmó que la próxima edición, la FILSD 2027, tendrá lugar del 12 al 26 de septiembre de ese año.

¿Qué dejó la Feria del Libro de Santo Domingo 2026? El evento convocó a más de 700 actividades culturales, distribuyó 7 mil libros gratuitos entre estudiantes y cerró con ventas que rondaron el millón y medio de dólares, con la poesía de José Mármol y la cultura panameña como ejes centrales de la programación.

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El monto recaudado en concepto de ventas preliminares alcanzó los 97 millones de pesos dominicanos, equivalentes a USD 1,600,000.

Panamá fue el país invitado de esta edición

La vigésimo octava edición tuvo como autor homenajeado al poeta dominicano José Mármol y como país invitado a Panamá. La ministra de Cultura panameña, María Eugenia Herrera, participó del acto de cierre junto a Salcedo.

Entre conferencias, conversatorios, presentaciones de libros, recitales, talleres, proyecciones cinematográficas y propuestas teatrales, la programación sumó más de 700 actividades. El ministro resaltó el “esfuerzo, la coordinación y el compromiso de cada una de las personas involucradas” en la organización, según indicó en un comunicado recogido por la agencia de noticias.

La feria también congregó a 21 editoriales nacionales y 44 librerías dominicanas, además de autores, gestores culturales, editores y lectores que participaron de las distintas propuestas.

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Integrantes del Ballet Nacional de Santo Domingo se presentan, durante el primer día de la 28ª edición de la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo (FILSD) 2026, que tuvo como punto central la inauguración de su pabellón como país invitado del evento, en el que participan más de 30 escritores panameños, en Santo Domingo (República Dominicana). EFE/ Pau Mompó Alberola

El acceso gratuito a libros llegó a siete mil estudiantes

Salcedo defendió el “impacto positivo” del evento, que según sus palabras permitió “promover la lectura, la literatura y el encuentro entre escritores, lectores y otros actores del sector cultural”.

Como parte de las iniciativas para ampliar el acceso a los libros, el programa Bono Libro distribuyó de forma gratuita 7 mil ejemplares entre estudiantes que participaron en las actividades de la feria.

Un reconocimiento a toda una vida dedicada al libro

Durante el acto de clausura, el ministro entregó el reconocimiento “Toda una vida dedicada al libro” al librero e investigador Juan Emilio Báez Melo. La distinción se otorgó en mérito a su “dedicación al sector editorial y a sus aportes a la producción literaria y a la identidad cultural dominicana”.

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El presidente de República Dominicana participó en la inauguración de la feria.

El premio conlleva una dotación económica de 300 mil pesos, unos USD 5,000. Con este reconocimiento y la confirmación de la fecha de la próxima edición, la organización cerró formalmente una feria que combinó actividad comercial, programación cultural y políticas de fomento a la lectura entre la población estudiantil.