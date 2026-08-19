La Armada sumará drones y aviones para ampliar la vigilancia sobre el Mar Argentino, Malvinas y la Antártida

El monitoreo del Mar Argentino se apoya en patrulleros oceánicos y en la coordinación entre la Armada y la Prefectura

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La Base Naval de Mar del Plata recibió al submarino brasileño Humaitá para un ejercicio conjunto con unidades de Argentina y Brasil que apunta a reforzar la vigilancia del Mar Argentino, en un escenario que la Armada vincula con la disputa internacional por rutas y recursos en el Atlántico Sur y con la necesidad de actualizar sus medios técnicos.

La llegada del submarino se integra a una estrategia más amplia de control marítimo en la que la fuerza busca sostener presencia sobre la zona económica exclusiva y otras áreas de interés nacional, incluidas las Islas Malvinas y la Antártida. El operativo se produce mientras la Armada prepara además la incorporación de drones de despegue vertical y nuevas aeronaves de patrulla.

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El jefe del Estado Mayor General de la Armada, el almirante Juan Carlos Romay, sostuvo en Infobae en Vivo que el escenario marítimo global “está cobrando cada vez mayor relevancia”. Según explicó, la vigilancia y el control efectivo de los espacios marítimos son centrales para la economía y la seguridad del país.

La Armada incorporará drones de despegue vertical y aviones Beechcraft 360 para ampliar la vigilancia del Mar Argentino, Malvinas y la Antártida

Romay afirmó que la fuerza mantiene una imagen en tiempo real de lo que ocurre en sus aguas a través de la Central de Operaciones de la Armada. “Llevamos la foto de lo que está ocurriendo en cada momento, quién está transitando por nuestros espacios marítimos”, dijo, y señaló que ese seguimiento se apoya en patrulleros oceánicos y en la coordinación con la Prefectura.

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El jefe naval reconoció que una parte de los principales medios de superficie opera con tecnología atrasada. Respecto a ello mencionó los destructores Almirante Brown y a las corbetas clase Espora, que tienen más de 40 años de servicio.

Romay precisó que muchas marinas renuevan ese tipo de unidades entre los 30 y 40 años. Aun así, aseguró que los buques argentinos siguen operativos y continúan participando en ejercicios internacionales.

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La desactualización, indicó, se concentra sobre todo en los sistemas de vigilancia, control y eventualmente en los sistemas de armas. Esa brecha tecnológica, admitió, se amplía frente a otras armadas.

La modernización de la flota depende de decisiones del Poder Ejecutivo. Romay señaló que la Armada ya presentó análisis y propuestas para fortalecer capacidades, aunque la compra de nuevos buques y sistemas requerirá mejores condiciones presupuestarias.

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La Base Naval de Mar del Plata recibió al submarino brasileño Humaitá para un ejercicio conjunto de Argentina y Brasil orientado al control del Atlántico Sur

Drones verticales y aviones Beechcraft 360

El jefe del Estado Mayor General de la Armada confirmó que la fuerza recibirá hacia fin de año o comienzos del próximo vehículos no tripulados de despegue vertical procedentes de Estados Unidos. Esos drones podrán operar desde las cubiertas de vuelo de los buques y se destinarán a mejorar la vigilancia en el Mar Argentino.

El almirante afirmó que la carta de intención firmada en el marco de la cooperación con ese país establece que la transferencia busca mejorar las capacidades de la Armada Argentina para ejercer soberanía en sus aguas de jurisdicción territorial. También remarcó que esos medios quedarán bajo operación exclusiva de la institución y que la información obtenida será utilizada por la propia fuerza.

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A esa incorporación se sumará la llegada de aeronaves Beechcraft 360 para patrulla marítima. La Armada utiliza en la actualidad aviones Beechcraft 200 y prevé ampliar esa capacidad para optimizar el control sobre el Atlántico Sur.

Romay vinculó ese refuerzo con la extensión de la vigilancia sobre la zona económica exclusiva y sobre otros espacios de interés nacional. En esa enumeración incluyó las Islas Malvinas y la Antártida.

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Los salarios según la jerarquía

Consultado por las escalas salariales, Romay detalló que un guardiamarina que ingresa cobra alrededor de $800.000, mientras que un almirante con más de 40 años de servicio percibe $3,2 millones. Explicó que las escalas en las fuerzas se fijan por jerarquía y que ese criterio también se aplica a funciones como la de piloto de F-16.

El jefe militar admitió que la cuestión salarial representa un desafío para la conducción de la fuerza. Señaló que el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Defensa trabajan en una actualización de haberes para adecuarlos a las responsabilidades del personal.

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La Armada busca reforzar la presencia sobre la zona económica exclusiva y otras áreas de interés nacional en un contexto de disputa por rutas y recursos (Armada Argentina)

También confirmó que existen permisos reglamentarios para que integrantes de la Armada desarrollen actividades laborales adicionales. Aclaró que ese mecanismo existe desde hace más de 30 o 40 años y que los jefes evalúan cada pedido para autorizarlo solo si no afecta el servicio.

Sobre la campaña antártica, Romay aseguró que el rompehielos Almirante Irízar está en alistamiento para cumplir la misión anual de abastecimiento y apoyo científico. Indicó que la operación se hará con la misma duración y los mismos objetivos de cada año.

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El almirante señaló que la información detallada sobre los costos corresponde al Estado Mayor Conjunto, pero garantizó que la campaña no corre riesgo. Añadió que la presencia argentina en la región antártica se mantiene y que la Armada continúa enfocada en recuperar capacidades humanas y tecnológicas para proteger el Mar Argentino.

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