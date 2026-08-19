Sociedad
Agregar Infobae enGoogle

La Armada sumará drones y aviones para ampliar la vigilancia sobre el Mar Argentino, Malvinas y la Antártida

La fuerza prevé incorporar vehículos no tripulados de despegue vertical y aeronaves de patrulla marítima para reforzar el monitoreo de la zona económica exclusiva y otros espacios de interés nacional

El monitoreo del Mar Argentino se apoya en patrulleros oceánicos y en la coordinación entre la Armada y la Prefectura
Guardar

La Base Naval de Mar del Plata recibió al submarino brasileño Humaitá para un ejercicio conjunto con unidades de Argentina y Brasil que apunta a reforzar la vigilancia del Mar Argentino, en un escenario que la Armada vincula con la disputa internacional por rutas y recursos en el Atlántico Sur y con la necesidad de actualizar sus medios técnicos.

La llegada del submarino se integra a una estrategia más amplia de control marítimo en la que la fuerza busca sostener presencia sobre la zona económica exclusiva y otras áreas de interés nacional, incluidas las Islas Malvinas y la Antártida. El operativo se produce mientras la Armada prepara además la incorporación de drones de despegue vertical y nuevas aeronaves de patrulla.

PUBLICIDAD

El jefe del Estado Mayor General de la Armada, el almirante Juan Carlos Romay, sostuvo en Infobae en Vivo que el escenario marítimo global “está cobrando cada vez mayor relevancia”. Según explicó, la vigilancia y el control efectivo de los espacios marítimos son centrales para la economía y la seguridad del país.

La Armada Argentina conmemoró el bicentenario del Combate Naval de Los Pozos en el Río de la Plata
La Armada incorporará drones de despegue vertical y aviones Beechcraft 360 para ampliar la vigilancia del Mar Argentino, Malvinas y la Antártida

Romay afirmó que la fuerza mantiene una imagen en tiempo real de lo que ocurre en sus aguas a través de la Central de Operaciones de la Armada. “Llevamos la foto de lo que está ocurriendo en cada momento, quién está transitando por nuestros espacios marítimos”, dijo, y señaló que ese seguimiento se apoya en patrulleros oceánicos y en la coordinación con la Prefectura.

PUBLICIDAD

El jefe naval reconoció que una parte de los principales medios de superficie opera con tecnología atrasada. Respecto a ello mencionó los destructores Almirante Brown y a las corbetas clase Espora, que tienen más de 40 años de servicio.

Romay precisó que muchas marinas renuevan ese tipo de unidades entre los 30 y 40 años. Aun así, aseguró que los buques argentinos siguen operativos y continúan participando en ejercicios internacionales.

La desactualización, indicó, se concentra sobre todo en los sistemas de vigilancia, control y eventualmente en los sistemas de armas. Esa brecha tecnológica, admitió, se amplía frente a otras armadas.

La modernización de la flota depende de decisiones del Poder Ejecutivo. Romay señaló que la Armada ya presentó análisis y propuestas para fortalecer capacidades, aunque la compra de nuevos buques y sistemas requerirá mejores condiciones presupuestarias.

La Armada Argentina conmemoró el bicentenario del Combate Naval de Los Pozos en el Río de la Plata
La Base Naval de Mar del Plata recibió al submarino brasileño Humaitá para un ejercicio conjunto de Argentina y Brasil orientado al control del Atlántico Sur

Drones verticales y aviones Beechcraft 360

El jefe del Estado Mayor General de la Armada confirmó que la fuerza recibirá hacia fin de año o comienzos del próximo vehículos no tripulados de despegue vertical procedentes de Estados Unidos. Esos drones podrán operar desde las cubiertas de vuelo de los buques y se destinarán a mejorar la vigilancia en el Mar Argentino.

El almirante afirmó que la carta de intención firmada en el marco de la cooperación con ese país establece que la transferencia busca mejorar las capacidades de la Armada Argentina para ejercer soberanía en sus aguas de jurisdicción territorial. También remarcó que esos medios quedarán bajo operación exclusiva de la institución y que la información obtenida será utilizada por la propia fuerza.

A esa incorporación se sumará la llegada de aeronaves Beechcraft 360 para patrulla marítima. La Armada utiliza en la actualidad aviones Beechcraft 200 y prevé ampliar esa capacidad para optimizar el control sobre el Atlántico Sur.

Romay vinculó ese refuerzo con la extensión de la vigilancia sobre la zona económica exclusiva y sobre otros espacios de interés nacional. En esa enumeración incluyó las Islas Malvinas y la Antártida.

Los salarios según la jerarquía

Consultado por las escalas salariales, Romay detalló que un guardiamarina que ingresa cobra alrededor de $800.000, mientras que un almirante con más de 40 años de servicio percibe $3,2 millones. Explicó que las escalas en las fuerzas se fijan por jerarquía y que ese criterio también se aplica a funciones como la de piloto de F-16.

El jefe militar admitió que la cuestión salarial representa un desafío para la conducción de la fuerza. Señaló que el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Defensa trabajan en una actualización de haberes para adecuarlos a las responsabilidades del personal.

Un buque pesquero blanco y azul, con la identificación VJRN4, navega en aguas onduladas bajo un cielo nublado, visto desde la proa de un buque de la Armada Argentina
La Armada busca reforzar la presencia sobre la zona económica exclusiva y otras áreas de interés nacional en un contexto de disputa por rutas y recursos (Armada Argentina)

También confirmó que existen permisos reglamentarios para que integrantes de la Armada desarrollen actividades laborales adicionales. Aclaró que ese mecanismo existe desde hace más de 30 o 40 años y que los jefes evalúan cada pedido para autorizarlo solo si no afecta el servicio.

Sobre la campaña antártica, Romay aseguró que el rompehielos Almirante Irízar está en alistamiento para cumplir la misión anual de abastecimiento y apoyo científico. Indicó que la operación se hará con la misma duración y los mismos objetivos de cada año.

El almirante señaló que la información detallada sobre los costos corresponde al Estado Mayor Conjunto, pero garantizó que la campaña no corre riesgo. Añadió que la presencia argentina en la región antártica se mantiene y que la Armada continúa enfocada en recuperar capacidades humanas y tecnológicas para proteger el Mar Argentino.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

Armada ArgentinaMar ArgentinoVigilancia MarítimaTecnología MilitarInfobae en VivoInfobae Al Mediodía

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

¿Peligra el juicio por la muerte de Maradona?: el nuevo escándalo que puso en duda una prueba clave para la Fiscalía

El defensor de Nancy Forlini, la coordinadora de la prepaga, advirtió que los peritos de la Junta Médica analizaron estudios clínicos que no eran del Diez sino de su padre. Los detalles

¿Peligra el juicio por la muerte de Maradona?: el nuevo escándalo que puso en duda una prueba clave para la Fiscalía

“Gracias por cada sonrisa”: el mensaje del padre de las dos hermanas que murieron en un accidente en Mendoza

Juana Masó Tillar y Rosario Masó Tillar, de 21 y 19 años, fallecieron tras un brutal accidente entre un auto y una camioneta en la ruta provincial 60

“Gracias por cada sonrisa”: el mensaje del padre de las dos hermanas que murieron en un accidente en Mendoza

Estaba prófugo acusado de ser el mayor proveedor de cocaína del sur de Salta y Santiago del Estero y cayó por un insólito error

Se trata del líder de una banda que comercializaba droga al menudeo en diversos barrios de esas provincias

Estaba prófugo acusado de ser el mayor proveedor de cocaína del sur de Salta y Santiago del Estero y cayó por un insólito error

“Dame la plata o te vuelo la cabeza”: la escalofriante amenaza a dos kiosqueros de Merlo en medio de un robo

Ocurrió este lunes en un comercio del barrio Olaechea, a la vera de la Ruta Provincial 21. Los asaltantes quedaron registrados por las cámaras de seguridad, pero continúan prófugos

“Dame la plata o te vuelo la cabeza”: la escalofriante amenaza a dos kiosqueros de Merlo en medio de un robo

Un joven de 26 años murió por hantavirus luego de contagiarse en una zona rural de Neuquén

El paciente permaneció 48 horas internado entre los centros de salud de Aluminé y Zapala. Fue derivado a terapia intensiva con asistencia mecánica y falleció el lunes tras un paro cardiorrespiratorio

Un joven de 26 años murió por hantavirus luego de contagiarse en una zona rural de Neuquén

DEPORTES

River Plate abrirá su serie de octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe: hora, TV y formaciones

River Plate abrirá su serie de octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe: hora, TV y formaciones

El gesto viral de Julián Álvarez en la foto oficial del Atlético Madrid en medio de las tensiones por su salida

De alcanzapelotas viral a empresario: la millonaria venta de la marca que fundó el joven pateado por Hazard

Aston Villa confirmó el fichaje del arquero japonés Zion Suzuki y crece la incertidumbre sobre el futuro de Dibu Martínez

El día que reveló su divorcio al vestuario y el cruce con Haaland: el impactante documental sobre la despedida de Guardiola en Manchester City

TELESHOW

Las Trillizas de Oro presentaron a Enzo, el nieto número 22 de la familia: “Lo que te vas a divertir”

Las Trillizas de Oro presentaron a Enzo, el nieto número 22 de la familia: “Lo que te vas a divertir”

Aseguran que se terminó el romance de Fito Páez y Sofía Gala: “A ella no le gustó”

Calu Rivero llevó a sus hijos a un safari en África: leones, jirafas y una lección que no se aprende en los libros

Gustavo Sofovich cuestionó el rol de Gerardo en la serie de Moria Casán: “Me hubiera gustado un llamado”

Murió Florencia, la hija mayor del cantante Lucas Sugo, a los 23 años

INFOBAE AMÉRICA

Para muchos estadounidenses, el estatus define la amistad

Para muchos estadounidenses, el estatus define la amistad

Un clóset como sepulcro: La cruel traición y el sangriento final de una joven guatemalteca asesinada por su pareja

Cómo es el esperado libro del hermano de la princesa Diana donde da su versión de la historia

¿Semana laboral de cuatro días en El Salvador? conoce en qué consiste la propuesta del Consejo Superior del Trabajo

Malaria y leishmaniasis acumulan más de 6,400 casos en Panamá durante 2026