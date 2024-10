Muerte del ex Puma Aramburu: dos activistas de ultraderecha serán juzgados por asesinato

El ex jugador de Los Pumas, Federico Martín Aramburu, fue asesinado en París en 2022, causando gran conmoción en el mundo del rugby internacional. (AFP PHOTO / PAUL ELLISzzzz)

Este viernes, jueces de instrucción de París ordenaron el inicio de un juicio por asesinato contra los activistas de ultraderecha Loïk Le Priol y Romain Bouvier, quienes están acusados de disparar fatalmente contra el ex jugador de rugby argentino Federico Martín Aramburu en marzo de 2022. La decisión fue informada por fuentes cercanas al caso a AFP y confirmada por la fiscalía de París, que subrayó la gravedad del delito, cometido con premeditación y mediante el uso de armas de fuego en lugares vitales.

Aramburu, de 42 años y ex internacional con Los Pumas, falleció la madrugada del 19 de marzo de 2022, luego de un altercado en el bar Le Mabillon, situado en el reconocido bulevar Saint-Germain, en el distrito VI de la capital francesa. Según los informes, Aramburu se encontraba acompañado por su amigo Shaun Hegarty, también ex jugador de rugby, con quien planeaba asistir esa misma noche al partido entre Francia e Inglaterra en el marco del Torneo de las Seis Naciones. Durante su estadía en el bar, ambos se cruzaron con Le Priol y Bouvier, quienes ya contaban con antecedentes de violencia y asociación con movimientos de extrema derecha.

Después del altercado en el local, Aramburu y Hegarty abandonaron el establecimiento, seguidos por Le Priol y Bouvier, quienes a bordo de un vehículo interceptaron a los ex jugadores y dispararon contra Aramburu en dos escenas distintas. Las investigaciones han revelado que el ex jugador argentino recibió varios proyectiles en zonas vitales y fue herido mortalmente de espaldas, según indicó la fiscalía, lo que destaca el carácter premeditado y calculado del crimen.

Loïk Le Priol y Romain Bouvier, activistas de ultraderecha, serán juzgados en París acusados de asesinato con premeditación contra Federico Martín Aramburu (AP Photo/Bob Edme)

Le Priol, de 30 años y ex comando de la marina, además de miembro del ahora disuelto movimiento ultraderechista Groupe Union Défense (GUD), fue capturado en Hungría pocos días después del incidente, cuando intentaba viajar a Ucrania. Romain Bouvier, de 33 años y ex estudiante de Derecho en la Universidad parisina de Assas, fue detenido en Sarthe. Ambos enfrentaban ya una condena previa, impuesta en junio de 2022, por un caso de agresión violenta a un ex líder del GUD durante una “expedición punitiva” en 2015, por lo que Le Priol fue condenado a dos años de prisión y Bouvier a tres.

Durante el proceso de instrucción, Le Priol ha alegado defensa propia como motivo de sus actos, mientras que Bouvier, quien según la investigación realizó el primer disparo, sostuvo que su intención no era asesinar, argumentando que hizo disparos “disuasorios” hacia el suelo. Estas afirmaciones serán examinadas en el juicio, donde los jueces deberán evaluar el grado de premeditación y la intencionalidad de los acusados, en un caso que ha generado una fuerte repercusión mediática en Francia y Argentina.

El fallecimiento de Federico Martín Aramburu, una figura querida en el mundo del rugby, causó una profunda conmoción. Tras retirarse de la actividad profesional, Aramburu había hecho de Francia su hogar y era especialmente recordado por sus años como centro o wing en clubes como el Biarritz (2004-2006), Perpignan (2006-2008) y Dax (2008-2010). A lo largo de su carrera internacional, disputó 22 partidos con la camiseta de Los Pumas, donde dejó una huella significativa.