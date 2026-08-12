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Identificadas 164 víctimas de las 227 que recibió Medicina Legal tras el terremoto en Colombia: estos son sus nombres

Ocho menores de edad que fallecieron durante el temblor de magnitud 7,4 el lunes 10 de agosto de 2026 ya fueron identificados

Colombia vive crucial fase de "ventana de vida" para rescatar personas desaparecidas tras el terremoto - crédito Carlos Ortega/EFE
Colombia vive crucial fase de "ventana de vida" para rescatar personas desaparecidas tras el terremoto - crédito Carlos Ortega/EFE
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El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó la actualización de la cifras de cuerpos recibidos e identificados, como consecuencia del fuerte terremoto de 7,4 grados que sacudió a Colombia en la mañana del 10 de agosto de 2026.

Según el último balance, la entidad recibió 227 cuerpo (de las 241 víctimas fatales confirmadas) provenientes de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca.

Según el comunicado oficial emitido en la tarde del 12 de agosto, hasta el momento han sido identificadas 164 víctimas, entre las cuales se encuentran ocho menores de edad. La entidad precisó que 117 cuerpos ya fueron entregados a sus familiares.

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El proceso de identificación y entrega de los cuerpos continúa mientras avanzan las tareas forenses y se mantiene la coordinación con autoridades locales y organismos de emergencia.

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