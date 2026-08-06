Cómo viajar gratis o con fuertes descuentos en colectivos y subtes: qué bancos y billeteras ofrecen promociones en agosto

El boleto de colectivo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires subió 3,9% en agosto

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En agosto, viajar en colectivo o en subte en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) puede costar menos de lo que marca el boleto y hasta puede ser gratis. Distintos bancos y billeteras digitales lanzaron promociones con reintegros de entre el 20% y el 100% para quienes abonen con código QR o acercando sus celulares con tecnología sin contacto (NFC). El beneficio llega en un mes en el que las tarifas volvieron a subir y el costo del transporte -en términos interanuales- se ajustó 67% en CABA y 119% en la provincia de Buenos Aires.

Desde el 1 de agosto, el boleto de colectivo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) pasó de $820,99 a $853, un incremento del 3,9%. En la provincia de Buenos Aires, la suba fue del 4,4% y el valor trepó de $1.063,98 a $1.110. El tren tuvo el ajuste más pronunciado del mes: 10,5%, con el boleto subiendo de $380 a 420 pesos.

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Ante ese escenario, las promociones vigentes permiten recuperar una parte —o la totalidad— del gasto en transporte.

Promociones, beneficios y reintegros en transporte

La fintech Naranja X mantiene durante agosto dos líneas de beneficios para usuarios del transporte público. La primera aplica al pago de colectivos, subtes y peajes mediante tecnología NFC desde el celular o reloj inteligente, con un reintegro del 50% sobre el valor abonado. Los medios habilitados son la tarjeta Naranja X Débito y la Visa Crédito, con un tope mensual de 5.000 pesos. La segunda promoción aplica al pago del subte mediante código QR desde la aplicación de Naranja X, con dinero en cuenta. También ofrece un 50% de reintegro y el mismo tope de $5.000 por mes.

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En términos anuales, el boleto de colectivo en CABA acumula una suba del 67,58% desde agosto de 2025

Banco Galicia lanzará su promoción a partir del 17 de agosto y la extenderá hasta el 30 de septiembre de 2026. Durante ese período, los clientes que paguen colectivos mediante tecnología NFC con tarjetas Mastercard de crédito Galicia desde el celular o smartwatch recibirán un reintegro del 50%. El tope mensual es de $15.000 por cliente, incluidas las tarjetas adicionales. El dinero se acredita en la caja de ahorro.

Santander ofrece la devolución más alta del mercado este mes: hasta el 100% del valor del pasaje para quienes paguen con QR Transporte a través de MODO o de la aplicación del banco, con dinero en cuenta. El beneficio está estructurado en dos tramos.

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El primero alcanza a todos los clientes Santander, con un reintegro del 50% y un tope mensual de 8.000 pesos. El segundo tramo, exclusivo para quienes estén adheridos al programa Sorpresa Santander, suma un 50% adicional y eleva el tope total a $16.000 por mes, con una devolución del 100% por pasaje. La promoción vence el 31 de agosto y el reintegro se acredita dentro de los 30 días.

Banco Macro participa con una oferta de un 20% de reintegro para pagos con QR Transporte desde la app del banco o mediante MODO, con dinero en cuenta. El tope mensual es de $10.000 por usuario y la vigencia se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026.

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Quienes abonen el transporte público con QR Transporte o tecnología sin contacto desde el celular pueden acceder a reintegros de hasta el 100% del valor del pasaje

Qué verificar antes de pagar

Las condiciones varían entre entidades. Antes de usar cualquiera de estas promociones conviene revisar el medio de pago exigido —NFC o QR—, si la oferta requiere dinero en cuenta o tarjeta de crédito, el tope mensual de devolución y la fecha de vencimiento. En las promociones que operan a través de MODO, además, se exige un saldo mínimo de $1.200 en cuenta para acceder al reintegro.

El contexto tarifario le da mayor peso a estos beneficios, cuyo impacto varía en cada lugar del país ya que los valores son muy heterogéneos. CABA regula los colectivos que solo circulan dentro de sus límites; la provincia hace lo propio con los que operan en su territorio; y la Secretaría de Transporte de la Nación define los valores de las líneas que cruzan los límites de la ciudad dentro del sistema del AMBA. En 2026, tanto la ciudad como la provincia aplicaron una fórmula de incremento de dos puntos porcentuales por encima de la inflación mensual, aunque la provincia convalidó subas mayores en algunos meses ante reclamos de las empresas del sector. La Secretaría de Transporte, en tanto, no fijó un nuevo aumento para agosto, tras el 6% acumulado entre mayo y julio.

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Medido en términos anuales, el boleto de colectivo en CABA acumula un alza del 67,58% desde agosto de 2025, mientras que en la provincia el incremento llega al 119% en el mismo período. Solo en lo que va de 2026, CABA registra una suba del 37,58% y la provincia del 61,43 por ciento.