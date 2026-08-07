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Alerta por un camión que derramó oxígeno líquido en Monte Castro: evacuaron una cuadra entera

El vehículo se encontraba en la salida del Hospital General de Agudos Vélez Sarsfield. El chofer dijo que al intentar cambiar un tanque, se rompió una válvula

Alerta por un camión que derramó oxígeno líquido en Monte Castro: evacuaron una cuadra entera
Un camión derramó oxígeno líquido en una de las salidas del Hospital Vélez Sarsfield
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Se encendieron todas las luces de alarma en la tarde de este viernes en Monte Castro, luego de que un camión que se encontraba en una salida del Hospital de Agudos Vélez Sarsfield derramara una gran cantidad de oxígeno líquido en la calle, generando una enorme nube tóxica. Por precaución, se evacuó a toda la cuadra en la calle Elpidio González al 5100, entre Calderón de la Barca y la avenida Lope de Vega.

Según le indicaron desde la Policía de la Ciudad a Infobae, el chofer de la empresa privada Air Liquid refirió que al momento de realizar la recarga de un tanque de oxígeno, se rompió una válvula del camión, provocando la pérdida.

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Además de la evacuación de los vecinos, la policía se comunicó con las autoridades del hospital para solicitar que nadie transite por el ala más cercano al lugar del siniestro.

Personal de emergencias equipado con trajes de protección nivel C realizan la inspección del camión.

Alerta por un camión que derramó oxígeno líquido en Monte Castro: evacuaron una cuadra entera
La nube tóxica cubrió la cuadra

El oxígeno líquido es la forma líquida del oxígeno que se obtiene al enfriar el gas hasta alcanzar temperaturas extremadamente bajas, cercanas a los -183 grados Celsius. Presenta un color azul pálido y una densidad aproximada de 1,14 gramos por centímetro cúbico en su punto de ebullición. Se caracteriza por ser un agente oxidante muy potente, lo que implica que puede acelerar y potenciar la combustión de materiales combustibles en su presencia.

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No es inflamable en sí mismo, pero en contacto con sustancias orgánicas o materiales fácilmente combustibles puede provocar incendios o explosiones. Esta característica lo vuelve útil en la industria aeroespacial, donde se emplea como comburente en sistemas de propulsión de cohetes. También tiene aplicaciones en medicina, particularmente en la oxigenoterapia, y en diversos procesos industriales y experimentos de laboratorio.

Alerta por un camión que derramó oxígeno líquido en Monte Castro: evacuaron una cuadra entera
Personal especializado trabaja en el lugar con trajes especiales

El almacenamiento y transporte del oxígeno líquido requiere recipientes criogénicos especiales, ya que su baja temperatura puede causar quemaduras graves por frío extremo y la liberación accidental del gas puede desplazar el aire en espacios cerrados, aumentando el riesgo de asfixia. Por estas razones, su manejo demanda condiciones de ventilación adecuadas y personal capacitado.

Hace pocos días, el 22 de julio, un derrame de ácido clorhídrico en un contenedor de residuos en el barrio porteño de Villa Crespo movilizó a dotaciones de Bomberos de la Ciudad, al Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y a la Brigada de Emergencias Especiales (BEE) de la Policía de la Ciudad. El episodio, que ocurrió durante la tarde, dejó como saldo a tres personas bajo supervisión médica.

El incidente ocurrió sobre la calle Tres Arroyos al 500, entre la avenida Honorio Pueyrredón y Rojas, y se originó en un contenedor de color azul que tenía una etiqueta con la inscripción “ácido clorhídrico” y se encontraba lateralizado con una fisura, lo que provocó que el líquido se derramara sobre la calzada.

Cuando llegó la Policía porteña a supervisar la situación, tras la alerta de los vecinos, en el interior del contenedor hallaron un recipiente de aproximadamente 30 kilos con la sustancia.

El SAME atendió en el lugar a tres personas afectadas por la exposición al líquido. Una mujer de 44 años presentó un broncoespasmo y optó por retirarse por sus propios medios para consultar a su neumonólogo. Los otros dos afectados —una mujer y un hombre de alrededor de 30 años— recibieron control clínico en el lugar y no requirieron traslado.

Otro escape de oxígeno líquido en una clínica de Villa Urquiza

El 2 de septiembre del año pasado, un escape de similares características alertó a los vecinos de Villa Urquiza. La Brigada de Emergencias Especiales, el Puesto Comando, la Unidad Médica, la Unidad de Equipos Respiratorios y el SAME trabajaron en un edificio donde se reportó un escape de oxígeno líquido. El hecho se originó en avenida Monroe al 4800, a la altura de la avenida Álvarez Thomas.

Escape de oxígeno líquido en Villa Urquiza

“Se trata de una edificación de planta baja y 6 pisos destinada a Clínica Ciarec. En la planta baja, a 2 metros del acceso, en un patio a cielo abierto, se halló un tanque de oxígeno líquido, el cual presentó una rotura en una de sus válvulas, liberando el contenido de forma descontrolada”, informaron en aquel momento fuentes del caso a Infobae.

Como consecuencia, las autoridades evacuaron los domicilios linderos “en orden y sin pánico” y no se registraron víctimas. Además, cortaron totalmente el tránsito mientras se desarrolló el operativo.

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