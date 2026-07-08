Un taxista provocó un choque múltiple tras perder el control de su auto en Caballito

Choque múltiple en Caballito

Un choque en cadena ocurrido en Púan al 50, entre Avenida Rivadavia y Coronel Ramón L. Falcón, dejó como saldo siete autos involucrados y la interrupción parcial del tránsito en esa cuadra de la Ciudad de Buenos Aires. Desde el lugar de los hechos, Infobae constató que no se registraron víctimas ni fue necesario realizar traslados de emergencia.

El incidente se produjo cuando un taxista impactó en la parte trasera de un Toyota Corolla, provocando que este último perdiera el control y colisionara con otros cinco vehículos estacionados. Además, uno de los automóviles terminó sobre una maceta de concreto ubicada en la vereda.

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Uno de los vehículos chocó contra una maceta de concreto (Captura de video)

Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) acudió al lugar y asistió a dos personas: el conductor del Corolla y un niño que viajaba como pasajero en el taxi. Ambos fueron revisados en el sitio y recibieron el alta sin requerir traslado a centros de salud.

La circulación permanece restringida únicamente sobre Puan, entre Ramón L. Falcón y Rivadavia, mientras se realizan las tareas de remoción de los vehículos y limpieza de la calzada. Efectivos de la Policía de la Ciudad y agentes de tránsito se mantienen en la zona para ordenar el flujo vehicular y evitar nuevos incidentes.

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Parte del incidente, en Caballito (Captura de video)

Sin embargo, no fue el único incidente, ya que una serie de siniestros viales registrada durante esta mañana, y en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, provocó heridos y la movilización de equipos de emergencia. De acuerdo con los partes emitidos por el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), los incidentes involucraron tanto a vehículos particulares como a peatones, ciclistas y usuarios de monopatines.

Entre los hechos más relevantes, el SAME informó que en Aguaribay 1994, entre Colectora Avenida General Paz y Cuzco, se produjo una colisión entre un automóvil y una motocicleta. El parte incluyó también un accidente en Superí 1930, donde una persona cayó de una bicicleta y requirió atención médica en el lugar.

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Choque múltiple en Caballito (Captura de video)

En el centro porteño, una mujer fue atropellada por una moto en Bartolomé Mitre 1625, entre Montevideo y Rodríguez Peña. Además, en la intersección de Florida y Lavalle, un usuario de monopatín perdió el control y resultó lesionado.

Otro de los episodios destacados se produjo en Avenida Francisco Beiró 2861, entre Terrada y Avenida Nazca. Allí, una colisión entre un camión y un automóvil motivó el traslado de una joven embarazada de 26 años, con hipertensión, al Hospital Pirovano para realizar controles obstétricos.

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La parte delantera del Corolla quedó destruida (Captura de video)

El SAME también intervino en Avenida Pedro Goyena 545, entre Avenida José María Moreno y Tomás Craig, donde dos autos impactaron, y en Avenida Cabildo, a la altura de Avenida General Paz, donde un peatón fue embestido por un colectivo.

Sobre Remedios de Escalada de San Martín, a metros de Avenida Segurola, el conductor de un monopatín fue atropellado por un colectivo de la línea 85. En Colectora Avenida General Paz, a la altura de Jorge Chávez en sentido hacia Riachuelo, un camión y un colectivo de la línea 21 colisionaron generando demoras en la zona.

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En la zona norte, Avenida del Libertador, cerca de República de la India, fue escenario de otra colisión entre un automóvil y una motocicleta. En Bolivia y Asunción, una ciclista fue atropellada por un auto. Por último, en Avenida Nazca 608, entre Dr. Juan F. Aranguren y Morón, se reportó otra colisión entre un auto y una moto.

Uno de los autos estacionados terminó chocado en su parte trasera (Captura de video)

Según los reportes, estos episodios requirieron la intervención de diversas ambulancias y personal del SAME, quienes brindaron atención en el lugar y, en los casos necesarios, realizaron derivaciones a centros de salud.

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