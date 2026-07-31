Cuánto tiempo pierde una persona por año en trámites, tránsito y buscar estacionamiento en las ciudades de América Latina

En América Latina, la búsqueda de estacionamiento, los trámites gubernamentales y el tráfico figuran entre las principales causas de pérdida de tiempo en las ciudades

Guardar

Perder tiempo en las ciudades afecta de forma directa la vida cotidiana de millones de personas. Según explicó el analista Emmanuel Ferrario en Infobae en Vivo, los habitantes de América Latina identifican la búsqueda de estacionamiento, los trámites gubernamentales y el tráfico como las principales fuentes de pérdida de tiempo.

La problemática se repite en grandes ciudades, donde los ciudadanos pasan horas resolviendo actividades que podrían simplificarse con una mejor gestión urbana. “Buscar estacionamiento es número uno” entre los factores que más tiempo consumen en un trayecto urbano, según precisó Ferrario.

PUBLICIDAD

Este fenómeno, describe, impacta de manera significativa la rutina diaria: “si vos lo multiplicás por semana al año, te da unos números tremendos. Estás alrededor de siete días en el año buscando estacionamiento”. La afirmación subraya la magnitud del problema y sitúa a la movilidad urbana como un eje central del debate público.

Una persona pierde alrededor de siete días al año en buscar estacionamiento, según explicó Emmanuel Ferrario sobre la movilidad urbana (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el mismo sentido, los trámites ante los gobiernos ocupan un lugar destacado en el listado de actividades que insumen mayor cantidad de horas. “En promedio, es de 5,4 horas que una persona dedica por año en América Latina para hacer un trámite”, indicó Ferrario, según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para América Latina.

PUBLICIDAD

Trámites y movilidad, los focos de la discusión urbana

Las experiencias varían según el país y la ciudad. Ferrario explicó que el tiempo destinado a trámites depende de la infraestructura digital disponible. Mencionó que “en Bolivia tardan once horas en hacer un trámite. Después tenés casos como Chile, Costa Rica, Uruguay, que están entre dos y tres horas. Argentina, que está a cuatro horas y media”. La diferencia entre países resulta notoria, pero la tendencia general indica que la eficiencia en la gestión digital todavía enfrenta desafíos.

Las voces participantes del encuentro también coinciden: “la política hace mucho alarde cuando consigue bajar el tiempo de los trámites”. Se destaca como un logro político la reducción de demoras, especialmente en documentos clave como el Documento Nacional de Identidad (DNI) o licencias de conducir.

PUBLICIDAD

Los trámites en América Latina demandan en promedio 5,4 horas por año por persona, de acuerdo con un estudio del BID citado por Ferrario (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ferrario sostuvo que “la licencia de conducir acá en la capital es una maravilla”. Sin embargo, advirtió que “la gente tiene estándares que va más allá del gobierno”.

La movilidad y el acceso a servicios urbanos también aparecen como temas recurrentes. El tránsito, la espera de colectivos y los problemas técnicos en el subte integran la lista de actividades que consumen horas a diario.

PUBLICIDAD

Ferrario mencionó los factores: “esperar el colectivo, trámites con los gobiernos, buscar estacionamiento, cortes de luz en verano, problemas técnicos en el subte, sala de espera de algún hospital, habilitación de comercios, semáforos descoordinados, sistema multipago del subte”.

Impacto económico y social de la ineficiencia urbana

La pérdida de tiempo en las ciudades no solo afecta las agendas personales, sino también la economía. Ferrario aportó que “las ciudades pierden entre un 1% y 3% de su producto geográfico, su PBI del Estado, producto de todas estas demoras”. En el caso de Buenos Aires, el cálculo oscila entre 1.200 y 3.000 millones de dólares anuales.

PUBLICIDAD

El tránsito, la espera de colectivos, los problemas en el subte y los cortes de luz forman parte de las demoras urbanas que afectan la vida cotidiana (Imagen ilustrativa Infobae)

El tiempo perdido se distribuye de manera desigual entre los sectores sociales. El analista explicó que “las personas de menores recursos son los que más tardan en hacer estos trámites, especialmente online, por un tema de acceso a datos”. La brecha digital incrementa las diferencias y obliga a repensar la accesibilidad de los servicios públicos.

El avance de la digitalización abre nuevas posibilidades, pero también plantea desafíos. Ferrario expuso que “en América Latina, el 32% de los trámites se puede comenzar online. En la Unión Europea es el 80%”.

PUBLICIDAD

Reformas y propuestas para optimizar el tiempo urbano

Ferrario destacó reformas que han permitido a los ciudadanos ganar tiempo en sus rutinas. El Metrobus y la expansión de ciclovías en la Ciudad de Buenos Aires figuran entre los ejemplos señalados: “el Metrobus fue una manera de devolver tiempo también”. La implementación de la tarjeta SUBE y la posibilidad de abonar servicios desde el celular representan avances valorados por los usuarios.

La brecha digital agrava la desigualdad porque las personas de menores recursos tardan más en hacer trámites online por dificultades de acceso a datos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El debate sobre la gestión eficiente del tiempo urbano incluye el rol de los políticos. Ferrario planteó que “cuando la gente se lo apropia, después es difícil dar marcha atrás”. Las expectativas de los ciudadanos respecto a la agilidad y simplicidad en los trámites fijan nuevos estándares para gobiernos y candidatos.

PUBLICIDAD

Los datos comparativos permiten dimensionar la situación en América Latina respecto a los países desarrollados. Ferrario indicó que “las personas que viven en países de América Latina pierden entre 26 y 39 días al año en esperas”. En contraste, en países desarrollados la cifra se sitúa entre 8 y 13 días. Esto refleja una brecha significativa en la calidad de vida y el aprovechamiento del tiempo.

La discusión sobre la pérdida de tiempo en las ciudades abre interrogantes sobre el diseño urbano, el acceso a la tecnología y la capacidad de los gobiernos para reducir las demoras cotidianas. Ferrario concluyó que “hay que devolver tiempo, hay que hacer la ciudad más eficiente”.

PUBLICIDAD

–

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.