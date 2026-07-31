María Susini impactó en redes con su producción más audaz: la ardiente reacción de Facundo Arana

La impactante producción de fotos de María Susini

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La reciente publicación de María Susini en redes sociales con una serie de imágenes en ropa interior provocó una ola de repercusiones inmediatas. La modelo, nacida en Gualeguay, Entre Ríos, eligió compartir una producción fotográfica que no tardó en captar la atención de sus seguidores y usuarios de distintas plataformas digitales. Las fotos, donde se la ve posando sobre una cama, generaron comentarios elogiosos sobre su actitud y presencia.

Entre las reacciones, se destacan frases como “Sensualidad y belleza en todo su esplendor”, y mensajes que resaltan tanto el atractivo físico como el trato cotidiano de Susini: “¡Divina! Este verano la vi cómo trata con la gente en la vida cotidiana y la verdad que súper amable y cero diva, una Diosa que no se la cree”. Estos comentarios reflejan la percepción positiva que gran parte del público mantiene sobre su figura, en momentos en que vive unos cambios recientes en su vida personal.

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La publicación sumó un ingrediente adicional al observarse la interacción pública de Facundo Arana, expareja y padre de sus tres hijos. El actor no dudó en manifestar su opinión, comentando la publicación con cinco emojis de fueguitos. Este gesto no pasó inadvertido entre los seguidores, quienes rápidamente lo tomaron como una señal de admiración y de la buena sintonía que persiste entre ambos. “Amamos los fueguitos de Arana. Hermosa pareja”, escribió una usuaria, resumiendo el sentir de muchos.

La reacción de Facundo Arnana a las fotos de María Susini

Las imágenes y la reacción de Arana provocaron que se renovara el interés mediático por la relación entre ambos. Tras casi dos décadas juntos, la pareja decidió separarse, lo que generó un fuerte impacto entre sus seguidores. A pesar de que la noticia generó rumores y múltiples interpretaciones, la propia Susini optó por hablar públicamente sobre la situación en una entrevista con Pampita para Infobae.

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En esa conversación, la modelo aclaró el verdadero estado de la relación: “No estoy divorciada de Facundo, es un proceso, pero que está encarado con tanto amor... Y hay tanta historia juntos... que no te puedo decir otra cosa. Pero sí, en este momento estamos durmiendo en lugares separados y nos queremos mucho y nos respetamos mucho y nos importan nuestros hijos y nuestra familia”. Esta declaración aportó claridad sobre el vínculo actual entre ambos.

El proceso de separación, lejos de ser definitivo o conflictivo, se presenta como una etapa de transición. La modelo subrayó que la prioridad sigue siendo el bienestar de sus hijos y el respeto mutuo. El hecho de que sigan interactuando públicamente, como se ve en la reacción de Arana a las fotos, refuerza la imagen de una pareja que, aunque en este momemto decidió tomar caminos distintos en la convivencia, mantiene una relación amistosa y colaborativa.

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Facundo Arana y María Susini en una vieja imagen familiar

María Susini es reconocida por su trayectoria en los medios, iniciada a los quince años. Desde entonces, construyó una carrera extensa, que sigue en aumento a sus 49 años. Su recorrido incluye diversas etapas, desde trabajos iniciales en televisión hasta producciones fotográficas y participaciones en programas de alto perfil. La reciente producción en ropa interior representa, para muchos de sus seguidores, una muestra de su vigencia y capacidad de reinventarse.

Luego de la separación, Susini transitó un proceso de reinvención personal y profesional. Las imágenes difundidas en redes sociales son interpretadas por buena parte del público como una declaración de autonomía y confianza. La repercusión positiva de sus publicaciones y la admiración expresada en los comentarios refuerzan esa percepción.

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El fenómeno generado por las imágenes de María en ropa interior se explica por la combinación de su trayectoria mediática, su situación personal actual y el interés constante que despierta la relación con Facundo Arana. La interacción pública entre ambos, sumada a la transparencia con la que ella comunicó la realidad de su vínculo, contribuye a sostener la atención del público y los medios sobre cada movimiento de la modelo.