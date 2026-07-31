El “Colo” Barco continúa su gira teatral después del Mundial: anoche fue a ver su cuarta obra en una semana

Colo Barco y su mujer, Yaz, disfrutaron de Misery, protagonizada por Julia Calvo y Juan Gil Navarro (RS Fotos)

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La reciente vuelta de Valentín Barco a la Argentina tras el subcampeonato en el Mundial 2026 ante España marcó una pausa distinta para el futbolista de 22 años, quien decidió aprovechar las noches porteñas lejos de la rutina deportiva. En compañía de su pareja, Yazmín Jaureguy, y su hija Gemma, Barco se sumergió en la oferta teatral y de espectáculos familiares que nutre la cartelera de la Ciudad y el Conurbano. Su presencia, discreta en los primeros minutos, pronto se convirtió en un fenómeno de reconocimiento público en cada escenario que visitó.

El lateral izquierdo eligió comenzar su descanso en el país con actividades culturales. Pocos días después de la final en la que el conjunto albiceleste quedó subcampeón, Barco y su familia fueron vistos en la sala del teatro Metropolitan, donde presenciaron la función de Misery. La obra, encabezada por Julia Calvo y Juan Gil Navarro, fue la última de varias paradas nocturnas del futbolista.

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El Colo Barco le regaló una camiseta a Francella

El interés por las salidas teatrales no fue aislado. En los días anteriores, Barco y su familia eligieron asistir al Circo Rodas, uno de los espectáculos más tradicionales del invierno en Buenos Aires. Allí, el plan familiar se transformó en una escena inesperada cuando, al final del show, dos integrantes del elenco lo invitaron a subir al escenario principal. Vestido con la camiseta de la Selección, Barco se sumó a la formación final ante la ovación del público.

La reacción en la sala fue inmediata. Los aplausos y gritos de aliento ocuparon el ambiente, mientras el futbolista, visiblemente emocionado, llevó la mano derecha al corazón y agradeció con gestos el cariño recibido desde las gradas. Ese momento espontáneo lo convirtió en protagonista, más allá de la función circense.

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El Colo Barco visitó "La Granja de Zenón"

Al día siguiente, se presentó en el teatro Metropolitan, esta vez para presenciar la función de Desde el jardín, protagonizada por Guillermo Francella. La sala, repleta de espectadores, vivió un nuevo episodio de reconocimiento público cuando el actor, al cierre de la obra, hizo una mención especial: “Hoy estamos muy felices de que nos haya venido a visitar alguien que amamos en todo este proceso, un actual subcampeón del mundo del fútbol argentino”.

La ovación se repitió. Barco se puso de pie y respondió con gestos de gratitud. El reconocimiento no quedó solo en el escenario, ya que luego se trasladó a los camarines, donde el jugador mantuvo un breve encuentro privado con Francella. Allí, le entregó una camiseta de la Selección argentina con el dorsal número 8 y la dedicatoria: “Para Guille con cariño”.

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Un gesto de los artistas llevó al Colo al centro de la pista con la camiseta argentina y recibió el cariño del público presente

La visita teatral no se limitó a propuestas para adultos. El futbolista también eligió compartir con su familia uno de los shows infantiles más populares: La Granja de Zenón: En busca del arcoiris. Acompañado por su esposa y su hija, disfrutó de la función desde un palco, en plena temporada de vacaciones de invierno. Al finalizar el espectáculo, se acercó a los personajes principales, compartió un momento con el elenco y firmó una camiseta, lo que generó sorpresa y alegría entre los presentes.

En pocos días, Barco recorrió las principales propuestas teatrales y circenses de la Ciudad de Buenos Aires, optando por actividades familiares y culturales como modo de transitar el regreso al país tras la final mundialista. La agenda del futbolista incluyó obras para adultos y espectáculos infantiles, siempre en un marco de disfrute junto a su pareja y su hija, y con una exposición pública que fue creciendo en cada salida.

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A pesar de optar por un perfil bajo y evitar declaraciones públicas, la figura de Barco se volvió un punto de atracción en cada evento. La combinación de agenda familiar y presencia en espacios culturales lo expuso a constantes muestras de cariño por parte del público, que lo reconoció como uno de los protagonistas recientes de la Selección argentina.