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Vuelven las lluvias al AMBA y baja la temperatura hacia el fin de semana: cuándo cambia el tiempo

El SMN indicó también que continúa la alerta roja en el sur por temperaturas extremas frías

Siluetas de peatones con paraguas de colores bajo lluvia intensa en una calle de ciudad, con autos, faroles y edificios al fondo. El asfalto está mojado.
Siluetas de peatones caminan bajo lluvia intensa en una calle de Buenos Aires, donde los paraguas de colores y los autos se reflejan en el asfalto mojado. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El último parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), emitido para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), anuncia un cambio en las condiciones climáticas con el ingreso de lluvias y una baja en las temperaturas hacia el fin de semana. El reporte oficial detalla una secuencia de jornadas variables, con predominio de tiempo estable hasta el viernes y un marcado deterioro hacia el sábado.

El miércoles se presenta con cielos parcialmente nublados, con temperaturas mínimas de 9°C y máximas que alcanzan los 15°C. El viento sopla desde el sector este, sin ráfagas significativas y con nula probabilidad de precipitaciones.

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Para el jueves, el organismo prevé nubosidad variable durante gran parte del día, acompañado por una temperatura mínima de 9°C y una máxima de 17°C. Las condiciones se mantienen estables, sin pronóstico de lluvias y con vientos leves.

El panorama comienza a modificarse el viernes, jornada en la que el Servicio Meteorológico Nacional alerta sobre un aumento en la probabilidad de precipitaciones hacia la tarde y la noche, estimada entre 40% y 70%. Las temperaturas oscilarán entre 14°C y 19°C, mientras que se prevé la aparición de ráfagas de viento de hasta 50 km/h.

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Diagrama de pronóstico extendido del tiempo con iconos de sol, nubes, lluvia, temperaturas, viento y probabilidad de precipitación para siete días
El gráfico presenta el pronóstico extendido del tiempo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CABA, desde el miércoles 29 hasta el martes 4, incluyendo temperaturas, precipitaciones y viento.

El sábado se proyecta como el día más inestable de la semana, con lluvias aisladas y un descenso térmico. La mínima se ubica en 13°C y la máxima en 19°C. El viento predominante llega desde el sur con ráfagas que pueden alcanzar los 50 km/h, lo que refuerza el pronóstico de inestabilidad.

De acuerdo con el parte, el domingo retorna el tiempo seco para el AMBA, con cielos mayormente despejados y temperaturas entre 8°C y 16°C. La tendencia estable se extendería hacia el lunes y martes siguientes, con registros térmicos similares y ausencia de lluvias.

El Servicio Meteorológico Nacional recomienda a la población seguir las actualizaciones en sus canales oficiales, ante la posibilidad de cambios en los pronósticos de corto plazo. Las condiciones previstas podrían impactar en la movilidad urbana y en las actividades al aire libre, especialmente durante la tarde-noche del viernes y la jornada del sábado.

En la provincia de Buenos Aires se registran grandes bancos de niebla, por lo que se recomienda extremar las precauciones a la hora de conducir. Luego la nubosidad será variada en todo el territorio bonaerense. Para mañana, las condiciones se mantendrán, salvo en el suroeste, donde se estima lluvias aisladas durante la mañana y mucho viento por la tarde y noche.

El viernes, la inestabilidad cobrará protagonismo, ya que se aguardan tormentas en toda la provincia y durante todo el día. El fin de semana la nubosidad variable volverá, con algunas lluvias en el sector norte.

Mapa de Argentina con provincias delineadas, colores verde y amarillo, iconos de lluvia, nieve y viento, pestañas de fecha, y hora de emisión
Un mapa del Servicio Meteorológico Nacional muestra las alertas por fenómenos meteorológicos en diferentes regiones de Argentina para el 29 de julio de 2026.

Las alertas en el resto del país

El SMN indicó que en toda la provincia de Misiones rige una alerta amarilla por tormentas. Este tipo de alertas refiere a “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. En este sentido, las recomendaciones oficiales ante este escenario son:

  • Evitá salir.
  • No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
  • Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
  • Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

En tanto, persisten las alertas por nevadas en el oeste argentino. En este punto, la zona cordillerana que comprende desde Neuquén hasta San Juan está bajo alerta amarilla. Por lo cual, se solicita:

  • Evitá salir.
  • Circulá con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve. Llevá siempre una pala.
  • Revisá el estado de los techos, canaletas y desagües para asegurarte de que estén en buen estado y puedan soportar la acumulación de nieve.
  • Ventilá para evitar acumulación de monóxido de carbono.
  • Asegurate de tener suficientes alimentos no perecederos y agua potable para al menos tres días. Incluí alimentos fáciles de preparar en caso de que haya cortes de energía.
  • Prepará un kit de emergencia que incluya linternas, pilas adicionales, velas, fósforos, mantas térmicas, un botiquín de primeros auxilios y cualquier medicamento necesario.
Mapa de Argentina con áreas coloreadas en verde, amarillo y rojo. Texto superior: SAT Temperaturas Extremas por Frío. Texto inferior: Fecha de emisión 28/07/2026
Un mapa del Servicio Meteorológico Nacional indica alertas por temperaturas extremas de frío en Argentina, con fecha de emisión del 28 de julio de 2026.

Por temperaturas extremas frías, el sur argentino continúa con tiempos glaciales: el suroeste de Neuquén, el oeste de Río Negro, Chubut, Tierra del Fuego e Islas Malvinas y gran parte de Santa Cruz está bajo alerta amarilla. Mientras que el oeste santacruceño, la alerta asciende a roja. Por lo cual, las recomendaciones son:

  • Evitá exponerte por tiempo prolongado al frío en exteriores. En caso de tener que salir, abrigate con muchas capas de ropa liviana.
  • Generá más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).
  • Mantené la casa calefaccionada de forma segura.
  • Evitá los cambios bruscos de temperatura.
  • Tomá mucho líquido y evitá el consumo de bebidas alcohólicas.
  • Si estás afectado por el frío, no te automediques, y consultá con un médico o dirigite al centro de salud más cercano.
  • Si tenés medicación recetada mantené el plan de acción actualizado.
  • No fumes en ambientes cerrados.
  • Prestá especial atención a niños, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.

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