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El petróleo superó los 90 dólares por el temor a una crisis de suministro tras los nuevos ataques en Medio Oriente

La escalada entre Estados Unidos e Irán llevó a los mercados a recalcular los riesgos sobre las rutas energéticas y la producción de crudo en la región

El petróleo superó los 90 dólares el barril por el temor a una crisis de suministro tras los nuevos ataques en Medio Oriente
El petróleo superó los 90 dólares el barril por el temor a una crisis de suministro tras los nuevos ataques en Medio Oriente
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Los precios internacionales del petróleo registraron este miércoles una fuerte subida después de que nuevos episodios militares en Medio Oriente incrementaran la preocupación del mercado por posibles interrupciones en el suministro global de crudo. El barril de referencia Brent avanzó hasta los 90,74 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), utilizado como referencia en Estados Unidos, cerró en 84,46 dólares.

El Brent para entrega en septiembre aumentó 7,91%, mientras que los contratos futuros del WTI del mismo mes subieron 6,56%, con un incremento de 5,20 dólares frente al cierre anterior. El movimiento reflejó la reacción de los inversionistas ante una nueva escalada entre Washington y Teherán, luego de varios días en los que las tensiones habían mostrado señales de moderación.

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El repunte se produjo después de que el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informara que sus fuerzas interceptaron misiles lanzados desde Irán contra posiciones estadounidenses desplegadas en Medio Oriente. Posteriormente, medios oficiales iraníes reportaron ataques estadounidenses contra zonas del noroeste de Irán.

Además, Estados Unidos y Arabia Saudita realizaron operaciones militares contra grupos armados vinculados con Irán en territorio iraquí. La ofensiva se produjo después de ataques contra intereses estadounidenses y saudíes en la región, aumentando la preocupación sobre una posible ampliación del conflicto.

La escalada entre Estados Unidos e Irán llevó a los mercados a recalcular los riesgos sobre las rutas energéticas y la producción de crudo en la región
La escalada entre Estados Unidos e Irán llevó a los mercados a recalcular los riesgos sobre las rutas energéticas y la producción de crudo en la región

“En el mercado petrolero se teme que la guerra se esté extendiendo”, explicó el analista Andy Lipow, quien señaló que los operadores comenzaron a incorporar un mayor riesgo geopolítico en los precios del crudo.

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Uno de los principales focos de preocupación para los mercados es el estrecho de Ormuz, una vía marítima considerada fundamental para el transporte mundial de hidrocarburos. Por esta zona circula una parte significativa del petróleo que exportan los países del Golfo Pérsico hacia otros mercados internacionales.

Irán mantiene bloqueado el tránsito por este corredor estratégico y busca establecer controles sobre la navegación, incluyendo el cobro de tarifas a los buques que intentan atravesarlo. La interrupción de esta ruta genera incertidumbre debido al impacto potencial sobre los envíos de petróleo y gas provenientes de la región.

A las tensiones militares se sumaron problemas en la infraestructura energética saudí. Los ataques recientes atribuidos a los rebeldes hutíes de Yemen contra Arabia Saudita obligaron a la petrolera estatal Saudi Aramco a detener temporalmente las operaciones de su refinería en Jizan, una instalación con capacidad aproximada de procesamiento de 400.000 barriles diarios, según analistas del sector.

Los ataques recientes atribuidos a los rebeldes hutíes de Yemen contra Arabia Saudita obligaron a la petrolera estatal Saudi Aramco a detener temporalmente las operaciones de su refinería en Jizan
Los ataques recientes atribuidos a los rebeldes hutíes de Yemen contra Arabia Saudita obligaron a la petrolera estatal Saudi Aramco a detener temporalmente las operaciones de su refinería en Jizan

El mercado estadounidense también recibió presión adicional por la reducción de sus reservas estratégicas de petróleo. Datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) indicaron que los inventarios de emergencia disminuyeron en 3,8 millones de barriles durante la última semana, una caída relacionada con las medidas adoptadas para compensar alteraciones en el suministro provocadas por el conflicto.

La jornada alcista del crudo ocurrió después de una breve etapa de alivio en los mercados, marcada por una disminución temporal de los ataques entre Estados Unidos e Irán. Sin embargo, la nueva confrontación militar modificó las expectativas de los operadores sobre la estabilidad del flujo energético internacional.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que Washington responderá al ataque contra sus fuerzas.

Los vamos a golpear duro. Van a recibir una paliza”, declaró al referirse a las acciones iraníes y a una eventual respuesta estadounidense.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que Washington responderá al ataque de Irán
El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que Washington responderá al ataque de Irán

Por su parte, las milicias proiraníes en Irak advirtieron que responderán a las operaciones militares contra sus posiciones. La posibilidad de nuevos ataques contra instalaciones o aliados estadounidenses en la región mantiene bajo presión al mercado petrolero, que continúa siguiendo la evolución del conflicto y sus efectos sobre la oferta mundial de energía.

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