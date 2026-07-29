Intentaron ingresar 12 perros salchicha a Uruguay desde Argentina: los cachorros fueron incautados

12 perros cachorros salchicha fueron incautados en la Aduana uruguaya procedentes desde Colón (Aduanas Uruguay)

Guardar

La Dirección Nacional de Aduanas de Uruguay incautó 12 cachorros raza Dachshund, los popularmente conocidos como salchicha, cuando intentaban ser ingresados de forma irregular al país. Junto a estos animales también había una hembra adulta. En las imágenes difundidas por esa oficina estatal se ve que los animales están abajo del asiento de un auto. “Pobrecita”, se escucha decir a la persona que filma.

El ingreso irregular se dio a través del puente internacional general Artigas, que une la ciudad argentina de Colón con la uruguaya Paysandú.

“Los animales fueron hallados ocultos en un vehículo durante un control aduanero. Se trató de doce cachorros de aproximadamente un mes de edad y una hembra adulta, cuya introducción al territorio nacional no cumplía con la normativa vigente”, informó la Aduana en un comunicado.

PUBLICIDAD

Tras esta intervención, los perros quedaron bajo la custodia de las autoridades de Sanidad Animal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), que están a cargo de la atención “mientras continúan las actuaciones administrativas correspondientes”, agrega la información oficial.

Cuando termine este procedimiento aduanero, los perros se entregarán al Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA), que “evaluará la necesidad de aplicar una cuarentena”. Luego, serán derivados a una organización protectora de animales para su vacunación, esterilización y cuidado. El objetivo es “garantizar su bienestar”.

Otras incautaciones de Aduanas

Otra incautación reciente de la Aduana, también en la frontera con Argentina, fue el 17 de julio. En este caso fue en Salto, ciudad vecina de Concordia.

PUBLICIDAD

Durante un control de rutina realizado en el mencionado punto de ingreso al país, los funcionarios detuvieron un auto Gelly. Tras una inspección, se detectó mercadería escondida en el baúl del vehículo, debajo del fieltro del compartimento de la rueda auxiliar y debajo del asiento del conductor.

Se trataba de ropa interior y deportiva femenina, de origen extranjera sin documentación que acreditara su ingreso legal al país.

Incautaciones de la Aduana uruguaya (Aduanas)

Las autoridades pusieron en conocimiento de esta situación a la Fiscalía Departamental de Salto, y se dispuso de la incautación de mercadería y vehículo así como la detención de sus ocupantes por parte de Personal de Investigaciones de Salto.

PUBLICIDAD

La mercadería tenía un valor de 580.000 pesos uruguayos (unos USD 14.400).

Las incautaciones de mercadería son habituales por parte de la Aduana uruguaya. El 17 de julio, el organismo informó de incautaciones por más de siete millones de pesos uruguayos (unos USD 174.000). Uno de los vehículos detenidos transportaba 140.000 cigarrillos de distintas marcas, bebidas alcohólicas, productos de higiene y alimenticios.

Incautaciones de la Aduana uruguaya (Aduanas)

Otras de las incautaciones, en Salto y Paysandú, detectó cigarrillos, prendas de vestir, calzados, suplementos vitamínicos y repuestos.

En otro control realizado sobre empresas dedicadas al envío de encomiendas se encontraron cigarrillos, bebidas alcohólicas, cosméticos, prendas de vestir, calzados, suplementos vitamínicos y perfumes.

PUBLICIDAD

Esta semana, en Rivera (en la frontera con Brasil) , se incautó 12.000 kilos de ración animal y un vehículo que se usaba para la logística. Durante un control rutinario, los funcionarios detuvieron un camión Ford modelo 2422T y constataron que transportaba mercadería en presunta infracción aduanera, comprobando además que el camión, de matrícula brasileña, no contaba con la documentación necesaria para circular en el país.

La ración tenía un valor promedio de 1.700.000 pesos uruguayos, unos USD 42.300.