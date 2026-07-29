América Latina
Agregar Infobae enGoogle

Intentaron ingresar 12 perros salchicha a Uruguay desde Argentina: los cachorros fueron incautados

La Aduana uruguaya encontró a los animales en el puente internacional que une Paysandú con Colón

12 perros cachorros salchicha fueron incautados en la Aduana uruguaya procedentes desde Colón (Aduanas Uruguay)

Guardar

La Dirección Nacional de Aduanas de Uruguay incautó 12 cachorros raza Dachshund, los popularmente conocidos como salchicha, cuando intentaban ser ingresados de forma irregular al país. Junto a estos animales también había una hembra adulta. En las imágenes difundidas por esa oficina estatal se ve que los animales están abajo del asiento de un auto. “Pobrecita”, se escucha decir a la persona que filma.

El ingreso irregular se dio a través del puente internacional general Artigas, que une la ciudad argentina de Colón con la uruguaya Paysandú.

“Los animales fueron hallados ocultos en un vehículo durante un control aduanero. Se trató de doce cachorros de aproximadamente un mes de edad y una hembra adulta, cuya introducción al territorio nacional no cumplía con la normativa vigente”, informó la Aduana en un comunicado.

PUBLICIDAD

Tras esta intervención, los perros quedaron bajo la custodia de las autoridades de Sanidad Animal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), que están a cargo de la atención “mientras continúan las actuaciones administrativas correspondientes”, agrega la información oficial.

Cuando termine este procedimiento aduanero, los perros se entregarán al Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA), que “evaluará la necesidad de aplicar una cuarentena”. Luego, serán derivados a una organización protectora de animales para su vacunación, esterilización y cuidado. El objetivo es “garantizar su bienestar”.

Otras incautaciones de Aduanas

Otra incautación reciente de la Aduana, también en la frontera con Argentina, fue el 17 de julio. En este caso fue en Salto, ciudad vecina de Concordia.

PUBLICIDAD

Durante un control de rutina realizado en el mencionado punto de ingreso al país, los funcionarios detuvieron un auto Gelly. Tras una inspección, se detectó mercadería escondida en el baúl del vehículo, debajo del fieltro del compartimento de la rueda auxiliar y debajo del asiento del conductor.

Se trataba de ropa interior y deportiva femenina, de origen extranjera sin documentación que acreditara su ingreso legal al país.

Incautaciones de la Aduana uruguaya (Aduanas)
Incautaciones de la Aduana uruguaya (Aduanas)

Las autoridades pusieron en conocimiento de esta situación a la Fiscalía Departamental de Salto, y se dispuso de la incautación de mercadería y vehículo así como la detención de sus ocupantes por parte de Personal de Investigaciones de Salto.

La mercadería tenía un valor de 580.000 pesos uruguayos (unos USD 14.400).

Las incautaciones de mercadería son habituales por parte de la Aduana uruguaya. El 17 de julio, el organismo informó de incautaciones por más de siete millones de pesos uruguayos (unos USD 174.000). Uno de los vehículos detenidos transportaba 140.000 cigarrillos de distintas marcas, bebidas alcohólicas, productos de higiene y alimenticios.

Incautaciones de la Aduana uruguaya (Aduanas)
Incautaciones de la Aduana uruguaya (Aduanas)

Otras de las incautaciones, en Salto y Paysandú, detectó cigarrillos, prendas de vestir, calzados, suplementos vitamínicos y repuestos.

En otro control realizado sobre empresas dedicadas al envío de encomiendas se encontraron cigarrillos, bebidas alcohólicas, cosméticos, prendas de vestir, calzados, suplementos vitamínicos y perfumes.

Esta semana, en Rivera (en la frontera con Brasil) , se incautó 12.000 kilos de ración animal y un vehículo que se usaba para la logística. Durante un control rutinario, los funcionarios detuvieron un camión Ford modelo 2422T y constataron que transportaba mercadería en presunta infracción aduanera, comprobando además que el camión, de matrícula brasileña, no contaba con la documentación necesaria para circular en el país.

La ración tenía un valor promedio de 1.700.000 pesos uruguayos, unos USD 42.300.

Temas Relacionados

AduanaUruguayincautacionessalchichas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Policía dominicana confirma la llegada de “El Mello” extraditado desde España por un doble homicidio

El señalado fue entregado tras una orden de arresto y una notificación roja internacional, y ya quedó bajo control del Ministerio Público para responder por el caso en Santiago

Policía dominicana confirma la llegada de “El Mello” extraditado desde España por un doble homicidio

En Guatemala un custodio atiende en promedio a 15 reclusos en las cárceles, según informe del CIEN

La relación se agrava por el esquema de ocho días de servicio por ocho de descanso, que deja activos a unos 2,000 efectivos y menos aún por permisos, mientras hay más de 23,000 internos

En Guatemala un custodio atiende en promedio a 15 reclusos en las cárceles, según informe del CIEN

Estudiantes y padres en Honduras protestan por inocencia de docente acusado de supuesta violación a menor

Familiares, estudiantes y personas cercanas al docente realizaron una manifestación frente a una estación policial en San Pedro Sula para expresar su respaldo al maestro

Estudiantes y padres en Honduras protestan por inocencia de docente acusado de supuesta violación a menor

Corte Plena de Costa Rica emprenderá acciones legales contra reforma presupuestaria que dejó al OIJ sin una fuente de financiamiento

Los magistrados identificaron dos posibles irregularidades en la aprobación de una modificación al presupuesto nacional de 2026 que eliminó un mecanismo mediante el cual la Policía Judicial esperaba recibir recursos para equipo, combustible, viáticos y operaciones

Corte Plena de Costa Rica emprenderá acciones legales contra reforma presupuestaria que dejó al OIJ sin una fuente de financiamiento

Oposición señala que el régimen teme a las urnas por el rechazo de los nicaragüenses

El partido opositor Unamos recalcó que los ciudadanos nicaragüenses poseen el derecho a participar libremente en procesos electorales tanto como votantes como candidatos

Oposición señala que el régimen teme a las urnas por el rechazo de los nicaragüenses
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy miércoles 29 de julio: la mandataria sostiene su compromiso con el caso Ayotzinapa

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy miércoles 29 de julio: la mandataria sostiene su compromiso con el caso Ayotzinapa

Ebrard le responde a Trump sobre dudas de la importancia del T-MEC: “México tiene el mejor trato”

‘Pautips’, que participa en ‘MasterChef Celebrity’, sorprendió al confesar que se le apareció la Virgen: mostró la impactante imagen

La Comunidad de Madrid denuncia al Rayo por no dejarles entrar en el estadio de Vallecas

De una pensión a la Casa de Nariño: así habría llegado Juliana Guerrero a ser una de las personas más influyentes para el presidiente Gustavo Petro

INFOBAE AMÉRICA

Policía dominicana confirma la llegada de “El Mello” extraditado desde España por un doble homicidio

Policía dominicana confirma la llegada de “El Mello” extraditado desde España por un doble homicidio

En Guatemala un custodio atiende en promedio a 15 reclusos en las cárceles, según informe del CIEN

Estudiantes y padres en Honduras protestan por inocencia de docente acusado de supuesta violación a menor

Corte Plena de Costa Rica emprenderá acciones legales contra reforma presupuestaria que dejó al OIJ sin una fuente de financiamiento

Delhi apuesta por los vehículos eléctricos para combatir la contaminación más grave de la India

ENTRETENIMIENTO

Murió Glen Hansard, estrella de “Once” y ganador del Oscar, tras un accidente de motocicleta en Dublín

Murió Glen Hansard, estrella de “Once” y ganador del Oscar, tras un accidente de motocicleta en Dublín

Jared Leto enfrenta nuevas denuncias por conducta sexual contra adolescentes: agresiones, amenazas y llamadas explícitas

El enojo de BTS: por qué el grupo le dio la espalda a los Grammy

Luisana Lopilato se transforma en “Pepita, la Pistolera” en el nuevo film de Lucía Puenzo

Johnny Depp se presenta en la Comic-Con como Scrooge y reafirma su regreso a Hollywood tras 7 años de espera