El ejército israelí bombardeó una mezquita en Gaza que almacenaba armas de Hamas

Palestinos buscan refugio mientras el humo y el fuego se elevan durante un ataque israelí contra la mezquita Al-Muttaqin en la ciudad de Gaza el 28 de julio de 2026 (Foto de Omar AL-QATTAA / AFP)

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El Ejército de Israel atacó este martes la mezquita Al Muttaqin, en Ciudad de Gaza, a la que acusó de haber servido como depósito de armas del grupo terrorista palestino Hamas. Tras el bombardeo, palestinos removieron escombros en busca de sobrevivientes u objetos personales en el lugar, situado junto a un campamento de desplazados.

Un portavoz militar israelí explicó que, durante la última semana, las fuerzas armadas atacaron y desmantelaron varios depósitos de armamento de Hamas en el centro y el norte de la Franja de Gaza. Uno de ellos, precisó, se encontraba dentro de una mezquita en el norte del enclave. El Ejército aseguró haber emitido avisos previos a la población civil antes del ataque para reducir el riesgo de víctimas.

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Hamas rechazó de inmediato la acusación. Según recogió el diario The New York Times, el grupo islamista calificó las denuncias israelíes de “totalmente falsas” y sostuvo que Israel las utiliza como pretexto para justificar sus ataques contra mezquitas. No se reportaron muertes vinculadas directamente al bombardeo de la mezquita, aunque el Ministerio de Salud de Gaza informó de otras cuatro muertes en ataques israelíes registrados el mismo día en el enclave.

El episodio se produce en un momento de fricción creciente en torno al desarme de Hamas, condición central del plan de paz de 20 puntos impulsado por Estados Unidos para poner fin a la guerra. El grupo terrorista aceptó ceder el control administrativo de Gaza, pero hasta ahora se ha negado a entregar su arsenal. A comienzos de este mes, el subjefe de Estado Mayor israelí, el general Tamir Yadai, advirtió que Israel continuará sus ataques en Gaza mientras Hamas no se desarme, y afirmó, en declaraciones difundidas por el canal israelí Channel 14, que el enclave será desmilitarizado y que “no habrá Hamas”.

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Palestinos inspeccionan el lugar de un ataque israelí contra una casa que había sido previamente advertida por el ejército israelí para que la evacuara antes de que se llevara a cabo el ataque a última hora del miércoles, en el campo de refugiados de Al-Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, el 16 de julio de 2026 REUTERS/Mahmoud Issa

El alto el fuego entre Israel y Hamas entró en vigor el 10 de octubre de 2025, tras casi dos años de guerra desatados por el ataque del movimiento islamista contra territorio israelí el 7 de octubre de 2023, que dejó alrededor de 1.200 muertos y más de 250 rehenes. Desde entonces, la tregua ha logrado reducir la intensidad del conflicto, pero no ha puesto fin a la violencia: ambas partes se acusan mutuamente de violarla, y los bombardeos israelíes contra objetivos que Israel atribuye a Hamas se han mantenido con frecuencia casi diaria.

Un residente de Ciudad de Gaza, Shehadeh Badawi, testigo del ataque contra la mezquita, describió a la AFP la sensación de vivir bajo una tregua que no elimina el riesgo cotidiano. “¿Esto es un alto el fuego? Cada día hay ataques, a cada hora, a cada respiración. Hay ataques por todas partes. Amenazan y golpean, ya sean vehículos civiles o cualquier otra cosa”, dijo.

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Desde el inicio de la tregua, 1.207 personas han muerto en la Franja de Gaza, según cifras difundidas por las autoridades locales y recogidas por la AFP. El director general del Ministerio de Awqaf y Asuntos Religiosos de Gaza, Amir Abu Al Amrain, afirmó que la mezquita Al Muttaqin quedó “destruida por completo” tras el bombardeo.

El impacto del ataque se suma a un patrón de destrucción del patrimonio religioso en el enclave documentado por Naciones Unidas. Hasta el 24 de marzo de 2026, la Unesco había verificado daños en 164 sitios desde el inicio de la guerra, 14 de ellos de carácter religioso, cifra que probablemente haya aumentado en los meses siguientes por episodios como el de esta semana.

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Las negociaciones para transformar el alto el fuego en un acuerdo definitivo permanecen estancadas. Mientras Israel condiciona el fin de las operaciones militares al desarme completo de Hamas, el grupo islamista se resiste a entregar un arsenal que considera su principal garantía de supervivencia política, un dilema que seguirá marcando el pulso de la tregua en las próximas semanas.