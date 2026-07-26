Trágico choque frontal en Córdoba entre una camioneta y un auto: un hombre y una menor de edad murieron

Un brutal accidente dejó dos muertos y cuatro heridos en Córdoba

Un trágico accidente se registró en la provincia de Córdoba durante el mediodía de este domingo sobre la Ruta Nacional 9. El incidente involucró a una camioneta que impactó de frente contra un vehículo y provocó la muerte de dos personas: un adulto y una niña menor de edad.

Según pudo saber Infobae de fuentes policiales, todo ocurrió cerca de las 13 de este domingo sobre el kilómetro 805, a la altura de Las Peñas, una pequeña localidad dentro del departamento de Totoral, a poco más de cien kilómetros de la capital cordobesa.

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Allí, por causas que son motivo de investigación, una camioneta Nissan Frontier impactó de frente contra un vehículo Renault Duster, lo que dejó no solo la muerte de las dos víctimas, sino que también provocó que cuatro personas sean trasladadas al Hospital de San José de la Dormida por diferentes lesiones como consecuencia del choque.

De acuerdo con la información confirmada por los servicios de emergencia, las dos personas que perdieron la vida eran ocupantes del Renault Duster: el conductor del rodado y una niña de 4 años que viajaba junto a él. Ambos fallecieron en el lugar del siniestro, sin posibilidad de ser asistidos con vida.

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Las otras cuatro personas involucradas en el choque sufrieron heridas de distinta consideración y fueron derivadas al centro médico de San José de la Dormida, donde quedaron bajo atención del personal sanitario. Sus identidades no fueron divulgadas por las autoridades hasta el momento.

Tras el impacto, efectivos policiales, bomberos y personal de emergencias se desplegaron en el sector durante varias horas. La magnitud del operativo estuvo en línea con la gravedad del episodio: los equipos trabajaron de forma simultánea en la asistencia a los heridos, el resguardo del área y el inicio de las diligencias periciales para reconstruir la secuencia del accidente.

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Como consecuencia directa del siniestro, la circulación sobre la Ruta Nacional 9 quedó interrumpida en sentido norte-sur, con desvíos habilitados por la colectora. El corte se extendió mientras continuaban las tareas de asistencia y las pericias en el lugar del hecho. Las causas precisas que desencadenaron el choque frontal entre ambos rodados permanecen bajo investigación.

Otro trágico accidente en Córdoba

Dos semanas atrás, en la Ruta Nacional 35, a la altura del kilómetro 705, entre las localidades de Santa Catalina y Malena, en el sur de la provincia de Córdoba, un brutal accidente dejó dos muertos y otras dos personas heridas tras un accidente que involucró a un auto, una camioneta y tres camiones.

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Un choque múltiple en la ruta nacional 35 de Córdoba dejó dos muertos y dos heridos entre Santa Catalina y Malena

El siniestro se produjo alrededor de las 13 en el extremo norte del puente sobre el arroyo Corralito, al sur de Holmberg, en el trayecto que une esa localidad con el cruce de Malena. En el hecho estuvieron involucrados cinco vehículos: dos camiones Mercedes-Benz, un camión Volkswagen 19.320, una camioneta Ford Ranger y el Toyota Corolla Cross.

La reconstrucción preliminar del hecho, que hicieron los medios locales La Voz y El Doce TV, indica que el Corolla Cross, el camión Volkswagen 19.320 —conducido por un transportista de 49 años— y un Mercedes-Benz 710 —a cargo de un hombre de 57 años que transportaba agua y soda— circulaban todos en dirección de sur a norte, hacia Holmberg. En sentido contrario, de norte a sur, se desplazaban un Mercedes-Benz 1134 manejado por un hombre de 38 años y la Ford Ranger en la que viajaba un conductor de 62 años.

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Los dos heridos fueron el ocupante del camión Volkswagen, de 49 años, y el conductor de la Ford Ranger, de 62 años. Ambos fueron trasladados al Hospital San Antonio de Padua de Río Cuarto para recibir asistencia médica, de acuerdo con la información oficial.

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