La Agencia de Seguridad Vial logró la incorporación de la provincia de Buenos Aires al sistema de licencias profesionales

El Decreto 196/2025 rige en las jurisdicciones adheridas al SINALIC y alcanza a los conductores de cargas y pasajeros de las categorías C, D y E (Imagen ilustrativa Infobae)

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) completó la implementación del sistema de Licencias Nacionales Profesionales Interjurisdiccionales en todo el territorio argentino tras la incorporación de la provincia de Buenos Aires al esquema federal.

El nuevo régimen, establecido por el Decreto 196/2025, ya rige en todas las jurisdicciones adheridas al Sistema Nacional de Licencias de Conducir (SINALIC) y alcanza a los conductores de transporte de cargas y pasajeros de las categorías C, D y E.

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El cambio más palpable para quienes hacen de la conducción su oficio es la extensión de la vigencia de las credenciales. Bajo el esquema anterior, los conductores profesionales debían renovar su licencia —y abonar el trámite correspondiente— cada dos años como máximo.

El nuevo sistema de licencias profesionales extiende la vigencia del carnet a cinco años para conductores de entre 21 y 65 años (Imagen ilustrativa Infobae)

Con el nuevo sistema, la validez se extiende a cinco años para los conductores de entre 21 y 65 años, lo que representa más del doble del plazo previo y un alivio directo tanto en tiempo como en dinero.

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La modernización no se limita al calendario de renovaciones. El trámite ganó en agilidad gracias a la digitalización del proceso: la carga de documentación se realiza de forma remota, y la presencia física del conductor queda reservada únicamente para las evaluaciones psicofísicas y la instancia de capacitación. Lejos de entorpecer los pasos administrativos, la actualización del SINALIC apunta a reducir la burocracia que históricamente pesaba sobre los transportistas.

Otro eje del nuevo régimen es la apertura del mercado de capacitación. Cualquier institución —pública o privada— que acredite los estándares técnicos y profesionales que exige la ANSV puede incorporarse al registro de prestadores habilitados.

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El resultado práctico es una red amplia y diversa de opciones: el conductor elige el lugar que prefiera por cercanía o por costo, sin estar atado a un único proveedor ni obligado a desplazarse largas distancias. El sistema elimina, de raíz, cualquier forma de monopolio en la oferta de capacitación.

El esquema federal del SINALIC permite realizar capacitaciones y exámenes psicofísicos en cualquiera de las jurisdicciones adheridas al sistema (Imagen ilustrativa Infobae)

La dimensión federal del esquema añade otra ventaja para los transportistas que recorren el país de punta a punta. Las capacitaciones y los exámenes psicofísicos pueden realizarse en cualquiera de las jurisdicciones adheridas al SINALIC, lo que convierte al sistema en una herramienta práctica para conductores con rutas que atraviesan varias provincias. La unificación de criterios entre jurisdicciones era, precisamente, una de las deudas pendientes del modelo anterior.

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En materia de seguridad vial, el nuevo régimen también introduce cambios de fondo. Los cursos de capacitación —tanto las instancias teórico-prácticas para quienes acceden por primera vez a una licencia profesional como los cursos de actualización para renovación— tienen ahora una carga horaria de 20 horas. La diferencia con el esquema previo es notoria: antes, renovar una licencia profesional podía hacerse con un curso de actualización de apenas tres horas, un umbral que el nuevo sistema consideró insuficiente para garantizar condiciones uniformes de aptitud en las rutas.

La incorporación de Buenos Aires al sistema fue el último paso para completar la cobertura nacional del régimen. Con esa adhesión, el mapa de jurisdicciones alcanzadas por el Decreto 196/2025 quedó cerrado, y el modelo de licencias profesionales unificadas pasó de ser un proyecto federal a una realidad operativa en todo el país.

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El sistema de reporte ciudadano de la ANSV para realizar denunciar

La ANSV lanzó el Sistema de Reporte Vial Ciudadano para denunciar por WhatsApp maniobras temerarias e infracciones graves que pueden derivar en sanciones

La ANSV lanzó el Sistema de Reporte Vial Ciudadano, una herramienta digital que habilita a cualquier persona a denunciar conductas de riesgo y hechos de violencia vial por WhatsApp, con la posibilidad de que esas denuncias se traduzcan en sanciones concretas contra los conductores involucrados.

El lanzamiento se realizó en el marco de la Semana de la Seguridad Vial y representa un cambio de paradigma en la manera en que el Estado recibe y procesa reportes de infracciones en la vía pública.

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El procedimiento es sencillo: quienes sean testigos de maniobras temerarias o infracciones graves pueden enviar material audiovisual por WhatsApp al número 11-2787-0000, junto con el lugar, la fecha y la hora aproximada del hecho, y completar un formulario. El requisito indispensable es que la patente del vehículo sea legible en el material enviado.

Según informó la ANSV, los reportes serán evaluados por equipos técnicos del organismo y, de acuerdo con la gravedad del caso y la evidencia aportada, podrán derivar en la suspensión o inhabilitación de la licencia de conducir.

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Una condición que la agencia remarcó desde el inicio es que el material audiovisual debe ser registrado por terceros —acompañantes o peatones— y nunca por quien esté al volante. La denuncia, aclaró la ANSV, no genera una sanción en forma automática: cada caso será analizado conforme a la normativa vigente y las competencias del organismo.